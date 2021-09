“Si j’étais le coach, je lui dirais de rester assis”

15/09/2021 à 17h34 CEST

L’affrontement entre les Young Boys et Manchester United a laissé des réactions de toutes sortes. L’image du club anglais n’était pas au beau fixe et a fini par s’incliner à la dernière minute face au plus faible rival de son groupe. Les fans et les analystes de United n’ont pas aimé le fait que Cristiano Ronaldo quitte le terrain et non plus qu’une fois remplacé, il a commencé à donner des instructions sur le groupe à ses coéquipiers.. Rio Ferdinand a assuré que “si j’étais l’entraîneur, je lui dirais de rester assis”.

“Si j’étais l’entraîneur, je dois être honnête, je lui dirais de rester assis. Je comprends que quand les gens voient Cristiano se comporter comme ça, on pense que c’est un garçon passionné, qui veut gagner et ne peut s’empêcher de voir l’équipe en difficulté. Mais si cela signifie se lever et crier des instructions, ce n’est pas bon», a déclaré l’ancien joueur anglais.

Pour sa part, Peter Schmeichel, gardien de but légendaire de United, a critiqué la décision de retirer Cristiano Ronaldo du terrain par Lingard dans une déclaration à “CBS Sports”, mettant l’accent sur la gestion d’Ole Gunnar Solskjaer. “Les fans veulent Cristiano sur le terrain, même si l’équipe n’a que 10 joueurs, car s’il attrape le ballon, il peut faire bouger les choses. Pendant longtemps, les fans de United ont attendu un joueur de ce style et l’ont changé pour un qu’il avait envoyé en prêt l’année dernière. à une autre équipe, par un joueur qui a essayé de vendre, qui a essayé de céder… et l’a échangé contre Cristiano. Je trouve ça un peu bizarre.”