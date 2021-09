21/09/2021 à 17h56 CEST

La situation de Raheem Sterling à Manchester City est de plus en plus compliquée. Bien que le footballeur Il a explosé il y a quelques saisons sous le commandement de Pep Guardiola, le rôle du footballeur dans l’équipe d’Angleterre est désormais fortement réduit. Le saut de Ferran Torres et Phil Foden dans l’équipe et la toute nouvelle signature de Grealish ils ont nié à l’international la propriété qu’il avait.

Ferdinand, sur le podcast ‘Vibe with Five’, est clair sur la décision que Sterling a dû prendre : Quittez le décor « citoyen » de ce même marché d’hiver et commencez une nouvelle étape. Même si le footballeur était une pièce transversale dans l’équipe dirigée par Guardiola, sa situation a beaucoup changé ces derniers mois. Même après un grand rôle avec l’Angleterre, sa place dans l’équipe reste inchangée. Et cette saison, il n’est même pas répertorié comme l’un des capitaines d’équipe.

À 26 ans, il vit sa septième saison à City, et après avoir atteint la meilleure étape de sa carrière il y a deux saisons, Sterling vit un moment doux-amer. Il n’a débuté que dans deux des six matchs joués. “Il a perdu confiance parce qu’ils l’ont retiré de l’équipe“Ferdinand a admis.” Pendant de nombreuses années, il a été l’homme qu’ils recherchaient quand ils voulaient marquer un but et maintenant il est dans le désert. Je ne le comprends pas », a-t-il ajouté. Et il a reproché à l’entraîneur la situation vécue par l’attaquant de l’équipe ‘citoyenne’ : “Pep décide toujours bien mais dans ce cas, je suis sûr qu’il y a beaucoup de clubs qui attendent car ils signeraient Sterling à tout moment“, un point.

Bien que le Fútbol Club Barcelona négocie déjà avec le joueur pour se rendre à Barcelone, Ferdinand l’exhorte à continuer en Premier et à s’éloigner de la Liga. Et il recommande son transfert dans deux clubs de Premier League : “Si j’étais Liverpool, je signerais Sterling demain. Si j’étais Sterling, je n’irais pas à Barcelone ou au Real Madrid maintenant, c’est pourquoi j’ai dit Liverpool… Manchester United le voudrait ! Où est-il maintenant? ”