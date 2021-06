“Si j’étais Valtteri Bottas, je resterais très silencieux”

in

Ralf Schumacher a suggéré que le message radio en colère de Valtteri Bottas lors du Grand Prix de France était celui d’un homme qui sait que son temps de Mercedes est écoulé.

Bottas a enduré une autre course qu’il voudrait oublier, appelant à un deuxième arrêt au stand pour changer ses pneus durs vieillissants afin d’avoir une chance de repousser Sergio Perez pour le podium final.

Mais ses appels sont tombés dans l’oreille d’un sourd, il a été laissé de côté et n’a eu aucune réponse lorsque Perez l’a dépassé pour la troisième position, ce qui en fait un un-trois pour Red Bull alors que Max Verstappen a rattrapé Lewis Hamilton pour remporter la victoire.

Le Finlandais a clairement exprimé son agacement à la radio de l’équipe en disant: «Pourquoi merde, personne ne m’a écouté quand j’ai dit que ça allait être un double arrêt ? Putain d’enfer.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a insisté sur le fait qu’il avait été satisfait de la fougue de Bottas, sa réponse étant : « Je trouve ça génial. Enfin il se met à critiquer ! Il le laisse enfin sortir et c’est un plaisir à regarder !

Habituellement doux et joueur d’équipe par excellence, ayant été impliqué dans quatre victoires au Championnat du monde des constructeurs, Bottas semble changer de ton alors que sa fortune décline et que les spéculations s’intensifient sur son avenir Mercedes.

Les liens entre George Russell et un siège Mercedes se renforcent continuellement – ​​et l’ancien pilote de F1 Schumacher soupçonne Bottas de tirer de la hanche en sachant que ses jours sont très comptés.

“Je suis étonné qu’il ose faire un tel message radio – à sa place, je serais très silencieux pour le moment”, a déclaré Schumacher à Sky Germany.

« Il sait probablement qu’il est parti de toute façon. Celui qui fait des erreurs comme il l’a fait, désolé – quelque chose comme ça n’a pas sa place dans l’équipe.

« Vous avez besoin d’un coéquipier solide pour que les stratégies fonctionnent. Il l’a fait en partie, mais encore une fois pas assez bien. Ses pneus se sont détériorés plus vite qu’avec Lewis.

Schumacher pense que le Grand Prix de Sakhir de l’année dernière, dans lequel Russell a éclipsé Bottas en remplaçant Hamilton, victime de Covid, a fourni suffisamment de preuves qu’un changement devrait être apporté pour la saison prochaine.

“[For me] nous en aurions parlé il y a longtemps », a déclaré l’Allemand. « Russell est assis juste là. Après sa course l’année dernière, cela aurait été clair pour moi [to replace Bottas].

“George Russell est un pilote qui peut faire plus de différence que Bottas ne l’est actuellement.”

