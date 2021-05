“Si Jokic était américain, il aurait déjà remporté le MVP six fois”

Predrag Danilovic, Sasha, est une légende du glorieux basket balkanique, un attaquant au talent énorme qui a traversé la NBA, sans beaucoup d’amour mutuel, dans les années 90. Repêché par les Warriors en 1992, il a continué en Europe jusqu’en 1995, date à laquelle il a signé pour quatre ans et 8 millions de dollars avec le Miami Heat, qui avait repris ses droits. Après une moyenne de 12,8 points en deux saisons en Floride, il a pardonné les 4,9 millions qu’il allait facturer pour les deux autres et est retourné en Europe signer avec Virtus Bologna pour quatre ans et huit millions. C’était son équipe entre 1992 et 1995 et c’était entre 1997 et 2000.

Aujourd’hui, il a 51 ans, et ses années de gloire sont loin derrière, quand il a amassé l’or en Europe avec la Yougoslavie d’abord et le Serbe et le Monténégro plus tard, il a été médaillé d’argent olympique (1996) et meilleur joueur d’Europe en 1998. Avant l’Italie, il est devenu un mythe du Partizan pendant l’inoubliable saison 1991-92, lorsque le conflit dans les Balkans a envoyé l’équipe jouer à Fuenlabrada. Le voyage s’est terminé par la victoire de l’Euroligue à Istanbul, après avoir battu Milan en demi-finale et Joventut dans une finale inoubliable dans laquelle ils ont décidé un triple par Djordjevic (71-70) mais dans lequel le meilleur était Danilovic, 25 points et MVP du Final Four. En 1998, déjà à Bologne, il remporte une autre Euroligue.

Maintenant, dans une interview pour Kurir, Danilovic (président de la Fédération serbe) a fait l’éloge de son compatriote Nikola Jokic, qui sera certainement MVP de la NBA. Mais, selon lui, cela aurait pu déjà être… à quelques reprises: «Jokic s’amuse, c’est une joie de le voir jouer. Tout ce qu’il fait. Si par hasard il était américain, il serait déjà six fois MVP. Cela fait longtemps que personne ne peut rien dire de mal à propos de son jeu, sauf peut-être qu’il est trop bon garçon (rires). C’est la seule chose ».