Si la Cour suprême trahit les pro-vie, faites sauter le mouvement juridique de la droite

Moins d’une poignée d’années après leur élévation durement gagnée à la Cour suprême, les juges Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett font froid dans le dos des conservateurs avec une série de mauvais signaux depuis leurs sièges sur le terrain.

En juillet, Kavanaugh et Barrett ont rejoint la majorité de gauche du tribunal pour refuser d’entendre Arlene’s Flowers v. Washington, une affaire critique de liberté religieuse. Ils se sont de nouveau rangés du côté de la gauche du tribunal dans une décision similaire de refuser une contestation d’exemption religieuse au mandat de vaccination du Maine – que les juges Neil Gorsuch, Samuel Alito et Clarence Thomas ont pris soin de noter était stupéfiante dans son hypocrisie.

« Un État ne peut pas assumer » le meilleur des individus engagés dans leur vie laïque tout en supposant » le pire « des habitudes des personnes religieuses », a écrit le trio.

Cette semaine encore, Barrett et Kavanaugh ont adopté une théorie de la suprématie judiciaire en décalage avec une tradition plus conservatrice alors qu’ils semblaient tous les deux ouvertement sceptiques quant à la construction de la loi sur l’avortement au Texas, qui interdit la pratique après six semaines de grossesse.

Tout cela devrait faire vibrer les tripes des conservateurs à l’approche des arguments oraux du mois prochain dans Dobbs v. Jackson Women’s Health, la plus grande affaire d’avortement que le tribunal ait entendue depuis des décennies. J’ai déjà écrit sur l’importance de cette affaire :

Alors que les cas d’avortement post-Roe ont été amenés à la Cour suprême à de rares occasions, aucun n’a présenté la question claire et fondamentale que Dobbs pose maintenant : si l’interdiction des avortements électifs de pré-viabilité viole la Constitution. En statuant sur cette affaire, la Cour aura l’occasion d’annuler à la fois Roe et Casey, qui forment ensemble l’architecture d’un droit constitutionnel à l’avortement.

Ce n’est pas un euphémisme de dire que c’est le cas que les conservateurs pro-vie attendaient. C’est pourquoi de nombreux membres de notre mouvement ont volontairement versé du sang dans la lutte acharnée pour les confirmations de Kavanaugh, Barrett et Gorsuch. La perspective d’un tribunal majoritairement conservateur était l’une des principales raisons pour lesquelles des millions de républicains ont voté pour Donald Trump.

Ainsi, l’inquiétude des conservateurs quant à l’endroit où Kavanaugh et Barrett pourraient se retrouver sur Dobbs est à la fois inattendue et importune. Il est fort possible que Barrett, Kavanaugh et peut-être le juge en chef nommé par George W. Bush, John Roberts, trouvent un moyen de se couvrir ; aux « deux côtés » pour aboutir à une opinion étroite et déformée dans une affaire qui, comme l’a expliqué la procureure générale du Mississippi, Lynn Fitch, exige un impératif clair en ce qui concerne la position constitutionnelle douteuse de Roe et Casey.

Pour être clair, avec un tribunal prétendument conservateur 6-3, rien de moins qu’une décision sonnant avec clarté sur le licenciement de Roe et Casey devrait être considéré comme un échec. Malgré le changement de but en cours dans les cercles juridiques républicains de l’establishment, il n’y a pas de « jeu long » ici. Bien que certains diront que toute décision qui ébranle Casey est assez bonne, Roe est le cas qui a créé le droit constitutionnel. C’est l’architecture sur laquelle repose la structure légale de l’avortement. Roe et Casey doivent partir.

Comme l’a soutenu récemment le professeur de droit de Notre Dame Sherif Girgis, « le respect de la loi du Mississippi sans annuler les précédents cas d’avortement du tribunal manquerait de soutien dans aucune source juridique, renverrait encore plus d’affaires d’avortement au tribunal et limiterait la capacité des juges à annuler Roe plus tard. . «

Nous avons joué le long jeu au cours des 50 dernières années. Et nous sommes enfin arrivés au point de décision, avec une affaire qui exige un compte rendu clair des décisions que le juge Thomas a critiquées comme[ing] le droit à l’avortement de toutes pièces. Ici, pour plaider, c’est une Cour suprême qui n’exige pas encore « juste une justice de plus », mais qui est enfin en mesure de répondre à la question.

Si le résultat de Dobbs est en effet une haie qui divise les conservateurs de la cour – ou, pour le dire plus crûment, si le mouvement juridique conservateur n’a pas réussi à produire des juges de la Cour suprême qui sont à l’aise pour renverser deux décisions scandaleusement constitutionnellement défectueuses sur l’avortement – nous serons à juste se demander à quoi servait tout le projet.

Les juges sont nos politiciens maintenant

Le fait que nous soyons même en position de spéculer ouvertement où Kavanaugh, Barrett et Roberts pourraient se retrouver sur une question juridique conservatrice aussi fondamentale devrait en soi inciter à réfléchir, non seulement sur le rôle accru que la cour joue maintenant dans notre autonomie gouvernementale, mais aussi sur la façon dont nous sélectionnons nos maîtres judiciaires.

La cour est devenue une extension de notre politique, et c’est autant un choix des républicains que des démocrates. Ce n’était pas censé être ainsi. Les fondateurs américains envisageaient un système judiciaire largement soumis à une législature musclée, et non à la branche qui la dirigeait. Mais cette inversion est ce que le Congrès moderne en est venu à préférer.

Les questions profondes de notre ordre social – politique d’immigration, questions de dignité humaine et de caractère sacré de la vie, du mariage, de la liberté religieuse et des droits civils – ne sont plus déterminées par le législateur, mais par des juristes non élus et donc irresponsables.

En tant qu’étude de cas sur la préférence du Congrès pour la prise de décision judiciaire, regardez le haussement d’épaules collectif qui a retenti des républicains au Congrès lorsque Gorsuch a introduit le sexe et l’identité de genre dans la loi sur les droits civils de 1965 en 2020. Ou considérez le manque d’effort global parmi les républicains du Congrès pour défier le président. Le mandat vaccinal vaste et sans précédent de Joe Biden, maintenant que la Cour suprême l’a contourné à plusieurs reprises.

Considérez également la non-réponse molle des républicains du Congrès au tribunal confirmant l’abus manifeste du président Obama en matière de réglementation en créant le programme d’amnistie illégale connu sous le nom d’action différée pour les arrivées d’enfants, ou DACA. Ajoutez le vote pro-vie que les majorités républicaines autorisent chaque année au lieu d’une campagne énergique pour persuader, exposer, financer et légiférer activement sur l’un de leurs principaux problèmes de plate-forme.

Les républicains au Sénat, en particulier, s’énerveront de ne pas avoir 60 voix comme raison pour laquelle aucune de ces politiques ne serait possible. Mais une telle position ignore le travail réel de légiférer : utiliser une majorité pour voter sans relâche sur des questions prioritaires, envoyer constamment des messages vers une fin politique spécifique et créer un record de votes défavorable à l’opposition.

La dernière victoire législative pro-vie, l’interdiction de l’avortement par naissance partielle en 2003, a invoqué presque toutes ces méthodes. Aujourd’hui, il est rare que le Sénat, quel que soit le contrôle du parti, se présente au travail plus de 2,5 jours par semaine.

Un nouveau système de contrôle judiciaire

En 2018, cette préférence largement implicite d’externaliser l’élaboration des politiques aux tribunaux est devenue explicite lorsque le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, a décidé de renoncer à utiliser la majorité du GOP au Sénat pour essayer de légiférer, mais plutôt pour confirmer autant de juges que possible.

Il y avait des avantages et des inconvénients à ce choix, mais le résultat clair de demander aux juges de prendre toutes les décisions qui en découlent sur la façon dont le pays sera gouverné est que les juges deviennent, effectivement, nos politiciens – des politiciens non élus avec des nominations à vie, mais des politiciens néanmoins. Pourtant, à droite, nous ne les examinons pas en tant que tels. Même pas près.

J’ai déjà abordé les aspects contradictoires et autodestructeurs de cette position :

… s’attendre à ce que les juges se prononcent sur des questions de politique et de politique tout en refusant simultanément de les contrôler pour leurs convictions dans ces questions est à la fois contradictoire et insoutenable. Une partie ne peut pas, d’une part, s’attendre à ce que les juges publient les bons décrets politiques et, d’autre part, négliger soigneusement de prendre des mesures pour garantir ce résultat.

Alors que la gauche n’a pas hésité à nommer des militants froids comme la pierre, la droite a toujours respecté la norme selon laquelle les juges devraient être des interprètes du texte devant eux plutôt que des idéologues qui utilisent le banc pour inventer de nouvelles valeurs fondées théories juridiques qui imposent leurs propres vues sur le pays.

C’est, bien entendu, la norme prudente et correcte de jugement et d’interprétation judiciaire, au sens large. Mais il ne tient pas compte du changement intentionnel des attentes qui s’est produit du « juge-textualiste-interprète » à notre conception actuelle du « juge-législateur ». À bien des égards, la position idéologique de la droite consistant à appliquer la norme normative de contrôle judiciaire restreint semble en décalage avec la réalité post-normative actuelle de la façon dont le pays est réellement gouverné.

La gauche est à l’origine de ce changement depuis longtemps, et c’est pourquoi elle ne subit jamais de décision surprise de la part de ses candidats. Ils savent déjà exactement où se situent leurs juges sur chaque question, de minuscule à monumentale. Mais puisque la droite participe maintenant régulièrement et activement à l’imposition du fardeau de l’autonomie gouvernementale sur le pouvoir judiciaire, il semblerait que nous devrions faire davantage pour nous assurer que les personnes que nous plaçons à ces postes défendent réellement nos intérêts.

Pour commencer, cela devrait signifier que l’imprimatur de la société fédéraliste nécessite plus de questions, pas moins. Nous devrions applaudir, et non condamner, les sénateurs républicains qui font leur travail et remettent vigoureusement en question les candidats de droite et de gauche, et qui appliquent des normes rigoureuses pour les candidats sur les questions constitutionnelles. En outre, le mouvement conservateur dans son ensemble, et pas seulement quelques privilégiés, devrait être le bienvenu pour apporter sa contribution au processus de sélection des nominations aux postes judiciaires clés.

Si le Congrès continue de renvoyer les questions d’autonomie gouvernementale aux tribunaux, c’est-à-dire s’il oblige les juges à faire des choix intrinsèquement politiques, alors la réponse la plus claire est peut-être de simplement mettre les politiciens devant le tribunal. .

Parmi les républicains au Sénat, il y a trois anciens greffiers de la Cour suprême : les sénateurs Mike Lee, Ted Cruz et Josh Hawley. Si un autre poste vacant se présente sous une administration républicaine, il est peut-être temps d’ignorer le couronnement de la société fédéraliste en coulisses d’un juge de cour de circuit présélectionné et d’élever simplement un sénateur à la Cour suprême.

Au moins, les sénateurs ont un dossier des votes que nous pouvons examiner. Contrairement à Kavanaugh, Barrett et même Gorsuch sur les questions transgenres, il y aura heureusement peu de surprises sur leur position réelle. Le mouvement conservateur ne peut pas se permettre d’amères surprises, du moins pas lorsque la Cour suprême s’est arrogé, avec l’encouragement volontaire du législateur, un double rôle d’interprétation et d’élaboration de la loi.

Rachel Bovard est la chroniqueuse technique principale de The Federalist et la directrice principale des politiques au Conservateur Partnership Institute.