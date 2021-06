Si la durée de vie de la batterie de votre iPhone est nulle après la mise à jour vers iOS 14.6, essayez ceci – .

Apple a publié la version finale d’iOS 14.6 au public la semaine dernière, mais il aurait peut-être été préférable de la retarder, car certains propriétaires d’iPhone signalent désormais une décharge importante de la batterie de leurs appareils. Comme nous l’avons signalé mardi, des dizaines d’utilisateurs sur les forums d’assistance officiels d’Apple se sont plaints de la diminution de la durée de vie de la batterie de leurs iPhones depuis le début de la mise à jour le 24 mai. Apple n’a pas encore publié de déclarations ou de réponses concernant le problème, mais avant de vous rendre dans votre Apple Store local, vous pouvez essayer une solution rapide.

Comme nous l’avons noté hier, certains utilisateurs ont découvert que l’application officielle Apple Podcasts est au moins partiellement responsable de la durée de vie de la batterie de leur iPhone qui a pris un tel coup. Vous pouvez vérifier quelles applications causent le plus de dommages à la durée de vie de votre batterie en allant à Paramètres > La batterie, et faites défiler jusqu’à la section « Utilisation de la batterie par application ». Pour moi, Spotify est de loin le plus gros contrevenant.

Si vous découvrez que l’application Podcasts d’Apple absorbe votre batterie à un rythme surprenant, votre meilleur pari pourrait être de simplement supprimer complètement l’application. Ceux d’entre vous qui utilisent l’application pour écouter vos podcasts ne seront évidemment pas ravis de cette solution, mais il existe une tonne d’excellentes alternatives tierces qui ne semblent pas tuer les batteries de l’iPhone aussi rapidement.

Voici cinq excellentes applications de podcast sur l’App Store que vous pouvez télécharger gratuitement :

Avant de retourner votre monde de podcast à l’envers en essayant de prolonger la durée de vie de votre batterie, il convient de noter que l’application Podcasts ne semble pas être la seule cause des problèmes soudains et graves de la batterie de l’iPhone. Je n’ai pas eu l’application Podcasts sur mon iPhone 11 depuis des mois, et pourtant, ma batterie a toujours du mal à passer la journée. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la santé de ma batterie, mais quoi qu’il en soit, la suppression de l’application Podcasts ne résoudra en rien mon problème. Cela dit, cela vaut le coup si vous recherchez des solutions rapides potentielles.

