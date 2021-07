Si la police peut vous exécuter s’ils “perçoivent que vous aviez une arme à feu”, le 2e amendement existe-t-il ? 10z viral

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Une milice bien régulée, étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, il ne sera pas porté atteinte au droit du peuple de détenir et de porter des armes.

Le 2e amendement n’a pas été mis en place pour que Ted Nugent puisse énerver les libéraux dans une horrible série de télé-réalité, ou que les gens de la dynastie Duck puissent filmer leur dîner. Il a été mis là parce que la capacité d’un peuple à se défendre est la seule chose qui se trouve entre la liberté et l’esclavage.

Dans le pays ostensible de la liberté, cependant, de nombreuses personnes remettent en question le tissu même de ce droit, car ceux qui le pratiquent souvent finissent en prison ou pire. De plus, vous n’avez même pas besoin de le pratiquer. Il suffit d’être « perçu » comme exerçant ce droit par la police pour qu’elle justifie de vous mettre en prison ou au sol.

Comme l’a rapporté TFTP, Daniel Shaver a été la victime non armée d’un meurtre impliquant un officier au cours duquel un client de l’hôtel a appelé le 911 pour signaler avoir vu un homme avec une arme à feu. Il s’avère que l’arme n’était pas une arme du tout. Cependant, lorsqu’un flic lâche de Mesa a «perçu» Daniel Shaver avec une arme à feu, cela lui a donné une justification pour le meurtre du père de deux enfants non armé.

Comme nous l’avions signalé à l’époque, lorsque Brailsford et son partenaire sont arrivés, ils ont commencé une confrontation avec Shaver sans raison et ont ordonné au père innocent de ramper vers eux sur le sol de l’hôtel. Shaver suppliait pour sa vie, pleurant, rampant sur le ventre, puis sur ses mains et ses genoux. Il a finalement été abattu par Brailsford lorsque Shaver est revenu pour remonter son short qui tombait en rampant.

Alors que Shaver remontait son short, Brailsford s’aperçut que Shaver cherchait une arme inexistante, justifiant ainsi l’exécution brutale d’un père innocent.

Mesa PD a licencié Brailsford – pas pour le meurtre de Shaver – mais en apprenant que l’intérieur de la housse anti-poussière de son AR15 avait gravé les mots «You’re F **ked», une violation de la politique du service de police.

Par la suite, Brailsford a été accusé du meurtre de Shaver, mais un jury composé de ses pairs l’a déclaré « non coupable » et l’a acquitté de toutes les accusations. Même avec des images indéniables, le flic de Mesa a tué un homme non armé qui mendiait pour sa vie, les citoyens du jury de Brailsford étaient apparemment conditionnés à donner un laissez-passer à l’officier parce qu’il a perçu qu’il y avait une arme à feu. En 2019, Brailsford a été réembauché avant de prendre immédiatement sa retraite et a reçu une pension de 31 000 $ par année à vie!

Étant donné que Brailsford a encore la vingtaine, s’il vit jusqu’à 65 ans, il aura reçu plus d’un million de dollars pour avoir tué Shaver, une action qui aurait maintenant rendu Brailsford invalide selon les termes de sa retraite.

C’est une parodie de justice et elle est basée sur l’idée que Brailsford a perçu que Shaver avait une arme à feu. Étant donné que Shaver n’avait enfreint aucune loi et n’avait fait de mal à personne, cependant, même s’il aurait eu une arme à feu, il aurait eu le droit de le faire selon le deuxième amendement. D’où la question : si vous pouvez être tué par la police au pays de la liberté pour simplement avoir une arme à feu – ou même être perçu comme ayant une arme à feu – avez-vous vraiment droit à un deuxième amendement ?

Plus tôt cette année, la veuve de Shaver et mère de leurs deux enfants, Laney Sweet a ouvert un compte TikTok où elle a rapidement trouvé du soutien pour sa cause – #JusticeForDanielShaver. Elle a publié plusieurs vidéos sur son compte éduquant la foule de TikTok aux horreurs entourant le meurtre de son mari. Récemment, elle a posé la question même ci-dessus et y a répondu, et a utilisé le meurtre de son mari comme exemple.

« Si tout ce qu’il faut, c’est qu’un officier ‘perçoive’ que vous avez une arme à feu pour justifier un usage excessif de la force, alors nous avons un grave problème dans ce pays », a averti Sweet, « Et nous le faisons, parce que c’est ce qui se passe activement.

“Mon mari Daniel Shaver était complètement désarmé lorsqu’il a été tué par balle, mais parce que l’officier a dit qu’ils” percevaient “qu’il avait une arme, son recours excessif à la force pour tirer et tuer mon mari – avec un AR-15 qui disait ‘ vous êtes foutu dessus – cinq fois à trois mètres de distance, alors que mon mari était par terre à ramper et à pleurer, obéissant et suppliant pour sa vie, disant ” s’il vous plaît ne me tirez pas dessus “, cela a été considéré comme justifié .

