« Si la publicité n’est pas retirée dans 24 heures… »: le ministre député Narottam Mishra dénonce la campagne de Sabyasachi mangalsutra

Narottam Mishra a averti qu’il engagerait une action en justice contre le créateur si la publicité n’était pas supprimée dans les 24 heures.

Le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, a critiqué dimanche le créateur de mode Sabyasachi Mukherjee pour sa nouvelle publicité controversée de la collection Mangalsutra et a averti qu’il engagerait une action en justice contre le créateur si la publicité n’était pas supprimée dans les 24 heures.

« La publicité du mangalsutra du créateur de mode Sabyasachi Mukherjee est hautement répréhensible et blessante. Si la publicité répréhensible n’est pas supprimée dans les 24 heures, des poursuites judiciaires seront engagées contre lui », a tweeté Mishra aujourd’hui.

La dernière collection « Intimate Fine Jewellery » de Sabyasachi a été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir présenté des mannequins portant le mangalsutra tout en posant en solo ou dans des positions intimes avec d’autres.

Un conseiller juridique du BJP a publié samedi un avis au créateur de mode pour sa représentation du Mangalsutra dans la campagne publicitaire, a rapporté ANI.

«Je dis cela dans vos publications promotionnelles sur les réseaux sociaux mettant en vedette des modèles posant en solo ou dans des positions intimes avec d’autres. Sur une photo, une mannequin porte un soutien-gorge noir et le mangalsutra de Sabyasachi alors que sa tête repose sur un mannequin torse nu est totalement scandaleux pour l’ensemble de la communauté hindoue ainsi que pour le mariage hindou », indique l’avis.

La séance photo promotionnelle présente des modèles portant le mangalsutra tout en posant en solo ou dans des positions intimes avec d’autres. Dans l’une des images, il y a aussi un modèle féminin portant un soutien-gorge noir avec le mangalsutra, reposant sa tête sur un modèle masculin torse nu.

Plus tôt en août, Sabyasachi a été critiqué pour avoir vendu des saris en coton « trop chers » d’une valeur de 9 999 roupies, dans le cadre de sa collaboration avec H&M. Dans une déclaration officielle sur Instagram, le créateur a déclaré que la collaboration était une sorte de « réalisation de souhaits ».

