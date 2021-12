Si la rumeur est vraie, Julian Ward pourrait immédiatement surpasser Michael Edwards à Liverpool – Notre point de vue

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Liverpool est peut-être sur une lancée sur le terrain en ce moment, mais ils sont sur le point d’entrer dans une toute nouvelle ère dans les coulisses.

En effet, Michael Edwards devrait quitter Anfield cet été et Julian Ward devrait remplacer le très réussi directeur sportif.

Ward a des chaussures massives à remplir en été. Après tout, Edwards est l’homme qui a réuni une équipe qui a remporté la Ligue des champions et la Premier League, en signant des joueurs comme Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Alisson Becker, des joueurs qui, en fin de compte, resteront vrais. Légendes de Liverpool.

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

BridTV

7097

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

915906

915906

centre

13872

Ward a un travail énorme à faire pour respecter les normes incroyablement élevées qu’Edwards a établies, mais si le rapport de The Mirror est vrai, l’une de ses premières signatures pour Liverpool pourrait faire exploser tout ce qu’Edwards a fait hors de l’eau.

En effet, The Mirror affirme que Liverpool pourrait dépenser 90 millions de livres sterling cet été pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham.

Ce serait une signature record de club pour Liverpool, et cela pourrait finir par être l’une des meilleures signatures qu’ils aient jamais faites.

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

À seulement 18 ans, Bellingham est déjà considéré comme l’un des meilleurs talents du milieu de terrain d’Europe, et il vient de terminer deuxième du vote pour le trophée Kopa, Lionel Messi l’ayant même voté comme l’un de ses choix.

Bellingham est clairement un joueur très spécial, et lorsqu’il s’agit de planifier à long terme dans n’importe quel club, avoir un milieu de terrain qui pourrait de manière réaliste être une star pour les 15 prochaines années est la base parfaite.

Edwards a fait des signatures incroyables à Liverpool, cela ne fait aucun doute, mais Bellingham est l’un des adolescents les plus convoités et les plus talentueux de la planète en ce moment, et si Ward peut l’amener à Anfield l’été prochain, il pourrait immédiatement surpasser son prédécesseur.

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

Dans d’autres nouvelles, le journaliste pense que les nouvelles de Liverpool pourraient causer des problèmes à un homme de Manchester City de 35 millions de livres sterling