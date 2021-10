Si la rumeur est vraie, Newcastle pourrait se frayer un chemin vers une signature de 182 000 £ par semaine – notre point de vue

Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

Newcastle United souhaiterait avoir Alexandre Lacazette en janvier [Sunday Mirror, page 54, 24/10].

Les Magpies ont beaucoup d’argent à dépenser cet hiver après avoir été rachetées par le Fonds d’investissement public saoudien plus tôt en octobre.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle ont une fortune d’environ 320 milliards de livres sterling.

Et c’est une terrible nouvelle pour les autres clubs passionnés par l’attaquant d’Arsenal car, eh bien, le club de St James’s Park peut les intimider.

Selon Calciomercato, le tueur à gages de 30 ans a été proposé à trois clubs italiens – l’Inter, l’AC Milan et la Roma.

Lacazette est en rupture de contrat aux Emirats l’été prochain, ce qui signifie qu’Arsenal vendra au plus offrant et encouragera autant de clubs à la table que possible à augmenter la valeur.

Et la vérité est que Newcastle peut faire sauter ces trois clubs hors de l’eau – et pratiquement n’importe qui d’autre qui peut déclarer un intérêt – s’ils veulent vraiment l’international français dans le Nord-Est.

Ils peuvent offrir aux Londoniens du nord beaucoup plus d’argent, mais ils peuvent également tenter le joueur avec des conditions personnelles beaucoup plus attrayantes.

À l’heure actuelle, l’ancien tueur à gages lyonnais gagne environ 182 000 £ par semaine.

Étant donné qu’il aura 31 ans l’année prochaine, ces clubs italiens ne seront pas fous de lui payer ce genre d’argent.

Mais pour lancer leur projet dans le nord-est avec l’ajout d’un buteur éprouvé en Premier League, les propriétaires de Newcastle pourraient le faire.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

