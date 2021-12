« Si Lalu ji et Behen ji ne le font pas… »: avertissement de Sadhu Yadav à Lalu et Rabri après Tej Pratap, Rohini claque « Kansa mama »

Sadhu Yadav avait critiqué le fils cadet de Lalu Prasad Yadav, Tejashwi Yadav, pour avoir épousé une femme chrétienne et a déclaré que lui aussi était devenu chrétien en le faisant.

Au milieu d’une guerre des mots avec les enfants de Lalu Prasad Yadav après avoir critiqué le fils cadet de RJD supremo Tejashwi Yadav pour avoir épousé une femme d’une religion différente, l’oncle Sadhu Yadav a déclaré samedi qu’il avait mis en garde Lalu et sa femme Rabri Devi de « répercussions graves » s’ils ne le faisaient pas. « contrôler » leurs enfants.

« Ces gens me torturent mentalement depuis 10 à 12 ans. Vous (Tejashwi) êtes libre d’épouser qui vous voulez, je n’ai aucune objection… Il y aura de graves répercussions si Lalu Ji ou Behan Ji ne contrôlent pas leurs enfants », a déclaré Sadhu Yadav.

Après que Tejashwi ait épousé Rachel, son amie de longue date de l’Haryana, dans une affaire discrète à Delhi, Sadhu Yadav l’a critiqué pour avoir épousé une femme d’une religion différente. Il a également déclaré que Tejashwi, le chef de l’opposition au Bihar, devrait renoncer à son ambition de devenir le ministre en chef de l’État.

Peu de temps après, Rohini Acharya, la sœur de Tejashwi basée à Singapour, a attaqué Sadhu Yadav, l’appelant « Kansa mama ». « Le Kansa est présent dans la société encore aujourd’hui. Ils l’ont prouvé. Si vous voulez maintenir une relation, alors soyez Krishna… ne soyez pas injuste comme le mal Kansa », a déclaré Rohini Acharya dans un tweet.

