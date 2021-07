“Si le Brésil remporte la médaille d’or, je me ferai un premier tatouage”

30/07/2021 à 16h46 CEST

L’agresseur du Équipe brésilienne de football masculin Richarlison Il a avoué que c’était son compatriote Neymar qui l’avait convaincu de porter le maillot “La Canarinha” numéro 10, le même avec lequel il a marqué les cinq buts qui le placent jusqu’à présent comme le meilleur buteur de la compétition à ces Jeux Olympiques de Tokyo.

Dans une interview publiée sur le portail web de la FIFA, le footballeur d’Everton a avoué que, lorsqu’il a reçu l’appel de l’entraîneur olympique, André Jardine, avait à ses côtés Neymar, qui lui a suggéré de demander le 10 mythique que les joueurs aiment Pelé, Ronaldinho et le propre star du PSG au lieu de votre numéro 7 habituel.”Je veux voir si tu peux supporter le fardeau d’avoir 10 ans“, il lui a dit Neymar, alors qu’ils étaient avec le Brésil dans le différend de la Copa América.

“(Neymar) m’a dit à plusieurs reprises l’euphorie de remporter l’or olympique à Rio et souhaite de toutes ses forces que le Brésil accroche à nouveau l’or à Tokyo», a déclaré Richarlison de Andrade, qui était présent dans la défaite subie contre l’Argentine au Maracana pour la finale de la Copa América, le 11 juillet.

A propos de la marque de Romario, qui est actuellement le Meilleur buteur brésilien aux épreuves olympiques Avec sept objectifs atteints à Séoul en 1988, celui qui est né à Nova Venécia (Espírito Santo) a fait remarquer que pour lui le plus important est d’obtenir l’or avec vos coéquipiers, Bien que réaliser également cet exploit d’être le plus grand tireur de l’histoire de l’équipe olympique le ferait “deux fois plus heureux.”

Lui aussi L’ancien joueur de Watford a déclaré qu’il aimait le football et le maillot vert il n’a donc eu aucun problème à renoncer à ses vacances et à être avec sa famille. “Je suis allé les voir après la Copa América, mais ce n’était même pas deux jours. En plus de ça, je ne pouvais pas être avec ma mère, car elle avait le COVID, je l’ai vue à environ 30 mètres et on communiquait par signes, mais porter ce maillot, marquer des buts ici et rendre ma famille fière compense tout.”, béton.

Quant à L’Egypte, le rival qu’ils auront ce samedi au Saitama Stadium pour les quarts de finale du tournoi, Richarlison a soutenu que ce sera un duel compliqué puisque les Égyptiens ont battu le Brésil 2-1 lors d’un match de préparation à ces JO et, en plus, “ils ont réussi à surmonter un groupe très difficile“dans lequel ils ont battu l’Australie et à égalité avec l’Espagne, des résultats qui les ont qualifiés pour cette phase.

Concernant ce que cela signifierait de remporter l’or olympique, le milieu de terrain de 24 ans a assuré que faire l’histoire représenterait beaucoup pour lui et que le moment doit être commémoré. “Je n’ai jamais envisagé de me faire tatouer, mais si le Brésil gagne la médaille d’or, j’en aurai une c’est sûr“, il a fini.