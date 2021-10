Si le congrès échoue sur l’action climatique, ce serait comme si Trump nous retirait à nouveau de l’accord de Paris

Les électeurs démocrates sont déprimés, démoralisés et déconnectés – et il ne sert à rien de le nier. Amanda Marcotte

Dans quelques semaines, le monde se réunira à Glasgow, en Écosse, dans ce qui est encore une autre tentative d’action mondiale pour tenter d’empêcher la trajectoire de dévastation planétaire que nous devons encore ralentir en raison de décennies d’inaction.

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, a/k/a la Conférence des Parties (COP 26), est la 26e année où la grande majorité des nations du monde se réunissent et tentent de se mettre d’accord sur la façon d’aller de l’avant. À tout point de vue, l’urgence climatique de cette année est un aperçu de la gravité de l’urgence, et les conséquences qui nous attendent sont trop horribles pour être envisagées.

Nous savons que les impacts dévastateurs sont inévitables, et quoi que nous fassions, nous sommes désossés. Si nous choisissions d’être moins désossés, une partie de ce qui reste sur terre pourrait être sauvée par une action immédiate pour ralentir les impacts de l’élévation du niveau de la mer, de la sécheresse et de la chaleur si brutale qu’elle pourrait tuer des millions de personnes en quelques années.

Nous savons aussi que les gens sont démoralisés par tant de catastrophes imminentes. Comme le Capital Weather Gang dans leur titre, Un prochain sommet sur le climat est censé sauver la planète. Mais le pessimisme monte.

« Le pessimisme se construit » est un euphémisme alors que nous voyons deux sénateurs démocrates rejoindre des républicains plantant un poignard au cœur de la lutte contre le climat. Je les identifierais par leur nom, mais je ne veux pas qu’un autre journal soit à nouveau détourné par les flocons de neige de Leave Brittany Alone.

Le projet de loi de réconciliation est un projet de loi sur le climat. Manchin exige que les démocrates éliminent le Clean Electricity Performance Program. Pas de climat, pas d’accord pour son projet de loi sur les infrastructures qui comble l’industrie des combustibles fossiles de toutes sortes de friandises.

Ishaan Tharoor écrit :

Mais malgré tous les efforts en cours, une sorte de pessimisme d’avance se dessine à l’approche du sommet. L’Agence internationale de l’énergie a publié mercredi un rapport déclarant que « les progrès en matière d’énergie propre sont encore beaucoup trop lents pour faire baisser durablement les émissions mondiales vers le zéro net » et qu’une escalade spectaculaire doit se produire. « Pour atteindre cette voie, il faut plus que tripler les investissements dans les projets d’énergie propre et les infrastructures au cours de la prochaine décennie », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, l’organisme de surveillance de l’énergie pour l’Organisation de coopération et de développement économiques. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déploré ce qu’il considère comme un manque d’élan et de solidarité entre les gouvernements du monde, qui devraient tous prendre et respecter des engagements importants pour réduire leurs émissions de carbone. « Je pense que nous risquons de ne pas réussir la COP26 », a déclaré Guterres à . le mois dernier. « Il y a toujours un niveau de méfiance, entre le nord et le sud, les pays développés et les pays en développement, qui doit être surmonté. »

Nous sommes au bord du gouffre où Guterrez avertit la COP que nous devons faire attention à nos prochaines étapes. Comme Barack Obama aimait à le dire au GQP, ne rien gâcher.

Plus tôt cette année, John F. Kerry, l’envoyé des États-Unis pour le climat, a décrit le sommet comme la « dernière et meilleure chance » d’obtenir davantage de promesses de réduction des émissions, d’aide aux pays moins riches vulnérables au changement climatique et d’investissements dans les énergies renouvelables. pour sevrer le monde des combustibles fossiles. Dans l’état actuel des choses, à moins que des réformes gigantesques ne soient mises en œuvre à travers le monde dans les années à venir, il semble peu probable que les gouvernements soient en mesure de se prémunir contre la hausse de 1,5 degré Celsius des températures mondiales préindustrielles qui, selon les scientifiques, marque une sorte de ligne rouge – un taux de réchauffement planétaire qui conduirait à des effets climatiques catastrophiques, à la perturbation de la vie économique et à la déstabilisation de communautés entières.

Kerry a travaillé très dur avant Glasgow, essayant d’atteindre les engagements des pays qui rejettent beaucoup de CO2 dans l’atmosphère. Mais si le financement total de 3 500 milliards de dollars est réduit, ce sera un coup fatal à la dernière opportunité de toute action significative. C’est le dernier et dernier coup pour que sapiens échappe à un événement d’extinction.

Maintenant, Kerry semble offrir une vision plus limitée de ce qui peut être accompli à la COP26. « Au moment où Glasgow sera terminé, nous saurons qui fait sa juste part et qui ne l’est pas », a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une interview mercredi, reconnaissant que de nombreux pays pourraient avoir du mal à tenir leurs engagements. ai déjà fait, sans parler de ceux qu’ils n’ont pas. Kerry a déclaré qu' »il y aura un écart » entre les réductions d’émissions promises par les pays et celles qui sont nécessaires. « Nous devons être honnêtes à propos de l’écart, et nous devons utiliser l’écart comme une motivation supplémentaire pour continuer à accélérer aussi vite que possible », a-t-il déclaré. Kerry a passé une grande partie de l’année à se rendre dans les capitales des principaux émetteurs et à les inciter à de nouvelles promesses de réduction des émissions. Les visites de Kerry en Arabie saoudite et au Mexique avant Glasgow pourraient préfigurer de nouveaux engagements de ces deux pays. Mais les États-Unis sont autant coupables que les autres. Kerry a souligné les négociations frustrées au Congrès sur les projets de loi sur les infrastructures qui sont essentiels au plan de Biden visant à réduire les émissions américaines de moitié par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030. Si une telle législation n’est pas adoptée, a admis Kerry, cela porterait un coup dur au leadership américain en matière de climat. . « Ce serait comme si le président Trump se retirait de l’accord de Paris, encore une fois », a déclaré Kerry à AP.

Si vous n’êtes pas furieux, vous ne faites pas attention.

Les rédacteurs de Climate Brief s’efforcent de tenir la communauté Daily Kos informée et engagée avec les dernières nouvelles sur la crise climatique dans le monde tout en fournissant des histoires inspirantes de héros de l’environnement, des opportunités d’engagement direct et des perspectives sur l’intersection de l’activisme climatique avec la politique de la spiritualité, et le arts.

