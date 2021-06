Si le Nord CE est l’avenir de OnePlus, l’avenir s’annonce sombre

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Dhruv Bhoutan

Il y a une nouvelle sortie Nord. Appelé OnePlus Nord Core Edition, le téléphone a été lancé avec des affirmations douteuses d’apporter la quintessence de l’expérience OnePlus à un tout nouveau public. Cependant, la fiche technique moins que stellaire et le manque de finesse signifient que le téléphone est, tout simplement, oubliable.

Dans notre revue OnePlus Nord CE, nous avons eu du mal à trouver une raison pour que ce téléphone existe dans la gamme OnePlus. Ne vous méprenez pas, ce n’est pas un téléphone terrible en soi. Mais il n’a aucun mérite unique, et je ne vois tout simplement pas en quoi il est censé exciter une nouvelle génération de fans de OnePlus – et c’est un problème.

Lire la suite: Guide d’achat OnePlus Nord : tout ce que vous devez savoir

Les options de milieu de gamme abordables et de qualité ne manquent pas sur le marché. Du Redmi Note 10 Pro au Realme 8 Pro ou au Google Pixel 4a d’ailleurs, chaque téléphone de la liste se distingue par son apport unique. Le OnePlus Nord CE ? Nada.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

En fait, il fait pire en échouant à la seule chose qu’il se propose de faire : démocratiser l’expérience OnePlus.

Vous voyez, le téléphone est surnommé l’édition Core car il est censé canaliser l’éthique et les valeurs de OnePlus. Sauf que non.

Le OnePlus Nord CE échoue à la seule chose qu’il s’est fixé.

OnePlus a bâti sa réputation sur les piliers de la performance et de la valeur. Alors que le quotient de valeur a commencé à diminuer avec la poussée prévisible de l’entreprise avec les séries de matériel OnePlus 8 et OnePlus 9, il avait toujours des performances et des fonctionnalités uniques pour lui. Pendant ce temps, le OnePlus Nord original a tenté un retour en forme en offrant des spécifications suffisamment bonnes à un prix raisonnable. Le téléphone a assez bien fonctionné pour l’entreprise, en particulier en Inde, et a stimulé une croissance de 200 % des ventes d’une année sur l’autre dans la région.

Le OnePlus Nord CE, cependant, gaspille cet élan. La version tiède se trouve à seulement Rs. 3000, 29 £ ou 40 € de moins que le OnePlus Nord d’origine. Cette différence de prix relativement mineure est matraquée par une réduction significative du kit. De plus, le téléphone apparaît comme totalement non compétitif par rapport aux concurrents établis de Xiaomi, ainsi qu’aux homologues de BBK comme Realme.

Potentiel gaspillé

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Qu’il s’agisse de conception, d’ajustement et de finition, ou du kit proposé, il n’y a pas de réel facteur de rédemption ici. Nous avons vu une homogénéisation de la conception sur les téléphones Oppo et OnePlus, mais la série Nord passe au niveau supérieur avec sa conception dérivée de Realme.

La conception dérivée et le manque de fonctionnalités clés de OnePlus sont déroutants.

Et c’est avant d’arriver au curseur d’alerte manquant. Ce n’est pas que vous ne puissiez pas changer de profil sans curseur d’alerte, mais la facilité d’utilisation est addictive et fait partie des raisons pour lesquelles je reviens sans cesse aux téléphones OnePlus. Ce n’est pas le premier téléphone OnePlus à laisser tomber le curseur. Les appareils de la série Nord N ont tous fait de même, mais pour un téléphone explicitement conçu pour offrir le meilleur de l’expérience OnePlus avec un budget limité, l’absence d’une fonction OnePlus de renom est une gifle pour les fans de longue date, en particulier ceux qui visent pour faire de ces options abordables leur premier téléphone OnePlus.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Pendant ce temps, OnePlus continue de fermer les yeux sur les plaintes constantes concernant l’optimisation de l’image, les mises à jour logicielles retardées et les enjeux de table comme la prise en charge de la bande 5G dans des territoires clés comme l’Inde.

À la lumière des éléments essentiels du matériel manquant comme une fiche technique chargée, le seul facteur de rachat est l’expérience logicielle. Oxygen OS n’est pas mal du tout, en fait, c’est l’un des meilleurs skins logiciels du marché, mais c’est aussi loin de ce qui a retranché des millions de fans dans l’écosystème. Année après année, la société s’attaque aux bonnes et aux moins bonnes fonctionnalités, tout en faisant évoluer l’interface utilisateur un peu plus loin de l’Android d’origine, malgré le tollé important des fans de longue date.

Oxygen OS souffre d’une crise d’identité, et il y a peu de progrès pour en faire un argument de vente.

Au milieu de la crise d’identité d’Oxygen OS, il y a le plus gros problème qu’il ne fait pas de progrès significatifs. Ceci, malgré le fait que la concurrence s’empare rapidement de l’avance de OnePlus. Prenez, par exemple, MIUI. Le point de vue de Xiaomi sur Android a traditionnellement été une centrale de fonctionnalités. Le seul vrai problème ? Bloatware et incohérence. Cependant, si les dernières versions ont quelque chose à voir, la société écoute les commentaires des utilisateurs et atténue considérablement les bloatwares. Il a également reconnu publiquement la nécessité d’une meilleure parité logicielle dans son vaste portefeuille. Vous ne voyez pas ce genre de mouvement vers l’avant de OnePlus, certainement pas avec le OnePlus Nord CE. L’approche à l’emporte-pièce envers Oxygen OS garantit qu’il est loin du système que le vendeur OnePlus imagine, et il ne peut pas sauver le Nord CE de la médiocrité.

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

De plus, le dossier inégal de la société en matière de mises à jour en temps opportun pour les produits phares ne me donne aucune certitude qu’elle tiendra les promesses qu’elle fait pour le matériel budgétaire. En fait, les Nord N10 et Nord N100 d’entrée de gamme ne sont promis qu’à une seule mise à jour majeure d’Android, tandis que le Nord CE en obtient deux malgré son introduction à l’aube du déploiement d’Android 12. Vous pouvez vous attendre à Android 13 sur le téléphone, et c’est à peu près tout. En termes simples, c’est inacceptable venant d’une entreprise promettant une expérience premium, encore plus en 2021.

Ces problèmes de longue date sont encore exacerbés à la lumière de la domination de longue date de Xiaomi et Realme sur le segment. La série Redmi Note 10, le matériel de la série A de Samsung et même le Pixel 4a ont tous des qualités rédemptrices qui les distinguent et sont beaucoup plus faciles à recommander par rapport à ce que OnePlus apporte à la table. Si OnePlus ne peut pas répondre, et encore moins dépasser les attentes en matière de matériel, continue de bégayer sur le support logiciel et ne parvient pas à apporter ses fonctionnalités de renom au combat, comment espère-t-il exactement rivaliser ?

Une histoire de battage médiatique sur la substance

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le cycle de battage médiatique constant est rapidement devenu un thème commun pour OnePlus, qu’il s’agisse de la bande OnePlus qui a été lancée avec des performances douteuses et un ensemble de fonctionnalités terne, ou la montre OnePlus tant attendue qui s’est avérée être un peu plus qu’un standard de tourbière portable de remise en forme. Il y a aussi le partenariat dont on parle beaucoup avec Hasselblad qui a fait évoluer les performances d’imagerie sur les téléphones OnePlus d’un pouce, plutôt que du kilomètre nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs. Il est facile de mécontenter les clients, même les fidèles de longue date, lorsque le battage médiatique est rarement soutenu par la substance.

La gamme budgétaire terne confirme que OnePlus n’a pas peur de s’installer.

Alors que la société vise une exposition plus grand public, elle n’a pas peur de renoncer à la bonne volonté construite sur le dos d’un bon produit. Contrairement à l’approche ascendante de Xiaomi, où il a eu du mal à se libérer de son image de prix en raison de son succès avec Redmi, OnePlus est bien mieux positionné. Il a une entropie de marque construite sur des générations de produits de haute qualité avec un prix qui semble juste. Cependant, la récente surabondance de matériel budgétaire et de milieu de gamme risque de gaspiller l’élan et de diluer l’identité de la marque OnePlus. Le Nord CE n’est que le dernier exemple d’une tendance inquiétante.

Lire la suite: Les meilleurs téléphones OnePlus dans différentes catégories – budget, appareil photo, etc.

Il peint également OnePlus sous un jour très différent. C’est une nouvelle ère chez OnePlus, une ère où il n’a pas peur de s’installer, et une où une option à chaque prix importe plus que ce que le produit représente.

Cette nouvelle ère est encore renforcée par l’annonce récente d’une intégration plus poussée entre OnePlus et Oppo. Si vous pensiez que le matériel OnePlus était en train de devenir une marchandise, regardez simplement l’influence accrue d’Oppo. L’autre marque appartenant à BBK a l’habitude d’inonder les marchés de milieu de gamme et de budget avec du matériel dérivé à tous les niveaux de prix, et tous les signes indiquent un destin similaire pour OnePlus, bien que seul le temps nous le dira. Après tout, le Nord CE et le Nord N200 sont tous deux joli similaire aux appareils Realme et Oppo existants.

Je ne suis pas contre des options plus diversifiées. Cependant, l’alliance de plus en plus étroite avec Oppo et la récente surabondance de matériel insuffisamment cuit sont en contradiction avec tout ce que OnePlus a défendu. Ce n’est pas que OnePlus n’ait jamais récupéré des éléments des appareils Oppo auparavant, mais il les a toujours fait siens. La dilution constante de la gamme Nord des enjeux de table OnePlus et le manque de compétitivité dessinent un avenir sombre pour la direction dans laquelle l’entreprise se dirige. D’abord, c’est la gamme Nord N qui a fait des compromis, maintenant c’est la série Nord régulière. Ses produits phares pourraient-ils être les prochains ?