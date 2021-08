Si le OnePlus 9T existe réellement, voici ce que je veux en voir

La série OnePlus “T” existe depuis 2016, en commençant par un moyen de rafraîchir le matériel du OnePlus 3T et de rester compétitif sur un marché haut de gamme acharné. À mesure que OnePlus a évolué au fil des ans, son approche des téléphones de la série T a également évolué. Le OnePlus 5T est arrivé juste à temps pour présenter les nouveaux écrans 18:9 de l’époque. Le 6T était en fait un OnePlus 6 plus grand et plus spécifique. Et plus récemment, les 7T et 8T ont présenté des alternatives maigres et moyennes aux coûteux combinés “Pro” de 2019 et 2020.

Cette année, cependant, on ne sait pas s’il y aura un OnePlus 9T. Des rumeurs récentes indiquent que le 9T pourrait être abandonné, mais ce n’est pas nécessairement la même chose que OnePlus qui ne sort pas un autre téléphone haut de gamme dans le créneau habituel de la mi-octobre. L’année dernière a vu des changements majeurs chez OnePlus alors qu’il élargit son portefeuille de produits et affiche ouvertement sa relation auparavant feutrée avec sa marque mère, Oppo.

L’étendue de la gamme de téléphones OnePlus – dirigée par le OnePlus 9, 9 Pro et, plus récemment, le Nord 2 – rend difficile l’intégration d’un successeur naturel au 8T. Le OnePlus 9 standard est un combiné très bien équilibré autour de 600 $. Et certains marchés comme l’Inde ont également le OnePlus 9R, ce qui complique encore les choses pour un nouvel entrant potentiel dans la série T.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Il n’y a pas beaucoup de place pour un successeur traditionnel du OnePlus 8T.

Et si le OnePlus 9T, ou tout ce que OnePlus pourrait appeler un possible modèle fin 2021, n’était pas un suivi du 8T ? Et si OnePlus revisitait l’approche des modèles précédents comme les OnePlus 5T et 6T, en s’appuyant sur les fondations du modèle phare lancé plus tôt dans l’année ?

Ce dont nous parlons ici ne serait pas nécessairement simplement un OnePlus 9 Pro actualisé. Ce type d’appareil n’aurait pas beaucoup de sens compte tenu de la compétitivité du 9 Pro dans son segment de prix, en particulier en Europe et en Asie. Pour comprendre à quoi pourrait ressembler un téléphone haut de gamme de OnePlus fin 2021, il convient de considérer les gammes de produits OnePlus et Oppo dans leur ensemble. OnePlus est maintenant officiellement une sous-marque Oppo, après tout.

La chose qui manque à la gamme combinée OnePlus-Oppo est un produit qui se situe au-dessus du OnePlus 9 Pro, un concurrent du Xiaomi Mi 11 Ultra ou du Samsung Galaxy S21 Ultra. Ce type d’appareil halo pourrait ne pas être lancé sur tous les territoires avec une présence OnePlus, mais ce serait une puissante déclaration d’intention.

Source : Hayato Huseman / Android Central

Un OnePlus 9 Ultra à part le nom ?

Qu’il s’agisse d’un OnePlus 9T ou d’un OnePlus 9 Ultra, le nouvel appareil pourrait servir un objectif similaire aux téléphones “Ultra” de OnePlus et des principaux rivaux d’Oppo. Il existe quelques domaines évidents dans lesquels un téléphone OnePlus de grande taille pourrait améliorer le 9 Pro. La qualité des téléobjectifs et des selfies, par exemple, est en deçà de ce que propose Samsung. Et la même autonomie de batterie qui a finalement mis OnePlus dans l’eau chaude par rapport à la limitation des applications pourrait être traitée dans un 9T de taille “Ultra” plus grand avec une cellule plus grande. Avec les bons choix matériels, un tel appareil pourrait être l’un des meilleurs téléphones Android.

De toutes les marques sous l’égide de BBK Electronics, OnePlus est celle qui a le plus de sens pour aligner un concurrent “Ultra”. Ses téléphones ont toujours utilisé les derniers Snapdragons haut de gamme, et la marque est sur une trajectoire vers le sommet du marché haut de gamme depuis plusieurs années. Le OnePlus 9 Pro surpasse déjà son homologue Oppo dans de nombreux domaines techniques clés. Le partenariat en cours avec Hasselblad positionne OnePlus, et non Oppo, comme la marque la plus susceptible de présenter les dernières innovations en matière d’imagerie pour smartphone.

Il est difficile de dire avec certitude comment OnePlus clôturera sa gamme de smartphones 2021, ou si la possibilité la plus probable est l’absence de OnePlus 9T ou notre modèle spéculatif “OnePlus 9 Ultra”. La société a certainement sorti des appareils plus étranges au fil des ans, et le OnePlus actuel est mieux placé que jamais pour s’attaquer à ce segment très haut de gamme.

