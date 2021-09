Si le Pixel 6 ne peut pas rivaliser avec l’iPhone 13 terne comme la saleté, Google ne gagnera jamais

L’événement Apple de la semaine dernière était un peu un snoozefest. D’une part, le nouvel iPad Mini a impressionné même les fans d’Android les plus inconditionnels en tant qu’ardoise compacte pour consommer des médias. D’un autre côté, l’iPad ordinaire était déçu par ses lunettes toujours géantes et sa puce de dernière génération, l’Apple Watch 7 n’avait pas de mises à jour majeures de conception ou de capteur (et n’a toujours pas de date de sortie), et il n’y avait pas de nouveaux ordinateurs portables ou M2/ Puces M1X à trouver.

Mais ce qui m’a vraiment époustouflé par sa médiocrité, c’est l’iPhone 13. Autant j’ai apprécié la jolie vidéo personnelle de Knives Out, autant l’annonce n’a pas eu d’autres moments marquants. Au lieu de cela, cela nous a simplement déplacés à travers tous les battements requis de chaque bande-annonce de sortie de téléphone : un écran plus lumineux que jamais ! Durée de vie de la batterie plus longue que jamais ! Plus rapide que les marques concurrentes selon une vague métrique !

Ce téléphone a été confondu avec un “12S” pour une raison. C’est une année creuse pour Apple.

La seule amélioration “majeure” est que l’iPhone 13 Pro obtiendra un écran LTPO 120 Hz avec un taux de rafraîchissement variable. Le OnePlus 9 Pro et le Samsung Galaxy S21 Ultra l’ont déjà, mais pour être honnête, Apple est toujours à la traîne des autres marques. Avoir « seulement » un an de retard sur la concurrence est une amélioration.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Pomme

Mis à part l’encoche plus petite et la puce A15 Bionic améliorée, l’iPhone 13 n’est pas une mise à jour majeure sur l’iPhone 12. Plutôt que de fournir des spécifications ou des références concrètes, Apple a poussé les platitudes habituelles, puis a concentré la moitié de l’événement sur son nouvel appareil photo objectifs et fonctionnalités vidéo. Ses appareils photo 12MP sont bien en deçà de la plupart des meilleurs téléphones Android, mais ses vidéos ProRes 4K pourraient faire du 13 un choix populaire pour les YouTubers ou les TikTokers.

Des millions d’utilisateurs d’Apple sont mûrs pour la cueillette si Google parvient à les séduire.

La question est de savoir si une vague fiche technique et un lancement sans intérêt feront quelque chose pour réduire les ventes ? CNBC a rapporté que 250 millions d’utilisateurs d’iPhone ont actuellement des téléphones de trois ans ou plus. Une base d’utilisateurs énorme et fidèle peut se mettre à niveau simplement en raison de son matériel vieillissant, et par rapport à l’iPhone X ou XR, l’iPhone 13 est une amélioration considérable.

Je suis curieux de savoir si les téléphones Android peuvent éliminer quelques millions de ces utilisateurs fidèles. Plus précisément, le Pixel 6 Pro, qui semble être le téléphone le plus susceptible de pouvoir rivaliser avec l’iPhone 13 Pro.

Le téléphone le plus Apple de Google

Source : Michael Fisher / Android Central

J’ai utilisé les iPhones assez fidèlement pendant une décennie avant de passer d’iOS à Android, et j’ai une assez bonne idée de ce que recherchent les utilisateurs d’Apple par rapport aux fans d’Android. Et le Pixel 6 pourrait combler cet écart et attirer des utilisateurs d’iPhone aventureux.

Les propriétaires d’iPhone semblent se soucier davantage des mises à jour que les utilisateurs d’Android.

Premièrement, le Pixel 6 bénéficiera (selon des rumeurs crédibles) de 5 ans de mises à jour logicielles. Les utilisateurs d’Apple peuvent effectuer une mise à niveau toutes les quelques années, mais ils aiment avoir la possibilité de conserver un téléphone beaucoup plus longtemps. Et ils sont également utilisés pour demander des mises à jour dès le lancement d’un nouveau système d’exploitation. Comparé à d’autres téléphones Android – qui reçoivent trois ans de mises à jour au maximum et reçoivent souvent ces mises à jour l’année civile suivante – le Pixel 6 a la longévité et les mises à jour rapides que les fans d’Apple tiennent pour acquis.

Ensuite, vous devez tenir compte du design du Pixel 6, avec ses couleurs bicolores et sa bosse de caméra arrière accrocheuse. L’histoire de la conception matérielle d’Apple regorge de technologies saisissantes et multicolores, et nous avons vu à quel point cela séduit toujours les fans d’Apple par la réponse à ses iMac aux multiples couleurs. L’iPhone 13 a aussi son dos coloré, mais ce n’est qu’un glaçage coloré sur un gâteau à la vanille fade.

Alors qu’Apple a fait tourner ses roues cette année, Google a tout mis en œuvre sur un produit phare proprement innovant.

Les couleurs attrayantes et ludiques s’étendent également au logiciel du Pixel 6. Android 12 et son nouveau langage de conception Material You insufflent de la couleur dans chaque menu, bouton et icône de votre téléphone. De plus, son outil d’extraction de couleurs change automatiquement la couleur de vos menus en fonction de votre fond d’écran actuel. Alors que les téléphones Android sont entièrement axés sur la personnalisation, le Pixel 6 dispose d’un lanceur de stock avec des astuces colorées que Apple convertit peut profiter sans plonger dans les paramètres.

Source : Android Central

Sur cette même note, le Pixel 6 offre aux utilisateurs d’Apple une expérience d’application stock qu’ils apprécieront. Les téléphones Apple ont des applications que vous pourriez appeler sans charité bloatware, c’est pourquoi de nombreux propriétaires d’iPhone comptent déjà sur les applications Google pour leur vie quotidienne. Pouvoir utiliser ces mêmes applications que les applications par défaut rendra la transition vers un nouveau téléphone beaucoup plus simple. Pendant ce temps, d’autres produits phares de Samsung ou OnePlus ont leurs propres magasins d’applications avec Google, ce qui, je pense, sera trop compliqué et compliqué pour les propriétaires d’iPhone.

Enfin, vous avez l’appareil photo principal 50MP du Pixel 6. L’iPhone 13 gagnera sans aucun doute la bataille de la meilleure qualité vidéo, mais pour les personnes qui prennent moins de vidéos et plus de photos, Google sera l’option la plus attractive s’il commercialise correctement son Pixel 6. Non seulement son capteur est plus puissant, mais les améliorations automatiques de l’IA de Google sur les photos sembleront très attrayantes pour les propriétaires d’iPhone qui souhaitent prendre des instantanés rapides et de haute qualité.

Google doit faire faillite

Source : Pomme

Nous n’avons pas encore de chiffres de précommande d’iPhone, mais SCMP rapporte qu’Apple a déjà vendu 2 millions d’unités d’iPhone 13 en Chine. Et iMore a détaillé les problèmes rencontrés lors de la précommande de matériel Apple. Le trafic était-il si élevé que l’entreprise ne pouvait pas le gérer ?

Pendant ce temps, les ventes de Pixel ont suivi une tendance à la baisse au cours des deux dernières années. Nous savons que Google a vendu 7,2 millions de pixels en 2019, avec des ventes initiales pour le Pixel 4 inférieures à celles du Pixel 3 au cours de ses deux premiers trimestres. Ensuite, Nikkei Asia a rapporté l’année dernière que Google ne prévoyait de vendre que 800 000 téléphones Pixel 5 et environ 2 millions de combinés Pixel 4a et 4a 5G.

Les produits phares de milieu de gamme de Google ne se sont tout simplement pas vendus ! Lors de nos tests, ils ont constamment surpassé leur matériel de milieu de gamme grâce aux optimisations de Google ; mais les acheteurs Android ont opté pour du matériel Samsung plus rapide ou pour les téléphones Pixel “a” moins chers.

Source : Michael Fisher / Android Central

En 2021, Google lancera un véritable produit phare avec un bel écran, un logiciel flashy, des caméras puissantes et un chipset Google Tensor fabriqué par ses soins. Si tout se passe bien, cela attirera les fans d’Android et d’Apple dans une égale mesure, avec les spécifications que les fans d’Android apprécieront et les éléments intangibles que les fans exigeants d’Apple veulent dans une expérience téléphonique.

Mais cela n’arrivera que si Google met tout en œuvre pour sa campagne marketing. Les fans de technologie obsessionnels ont mangé des rumeurs et des fuites de Pixel 6 pendant des mois, mais on ne sait pas à quel point le grand public se soucie de Pixels, sauf en tant que marque à petit budget. Google doit avoir son propre moment commercial « penser différemment » et faire de son téléphone flashy l’alternative excitante à la mise à niveau incrémentielle et ennuyeuse d’Apple.

Cela arrivera-t-il? Google a tendance à laisser ses produits parler d’eux-mêmes, puis à les tuer lorsqu’ils languissent sans marketing approprié. Je ne peux qu’espérer que Google se rende compte que si le Pixel 6 ne parvient pas à se démarquer du téléphone le plus faible d’Apple depuis l’iPhone 8, il marquera définitivement la marque Pixel comme un acteur mineur dans le domaine des smartphones.

La console de réalité virtuelle

Avis Oculus Quest 2: La meilleure expérience VR

Facebook est en concurrence très réelle avec Nintendo, Sony et Microsoft avec sa propre console de jeu, l’Oculus Quest 2, qui remettra en question votre paradigme de ce que peut être une console de nouvelle génération.