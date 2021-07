Si le projet de loi sur les infrastructures de 2,3 billions de dollars est adopté, ce sera l’action à posséder

Jeudi, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé un projet de loi de 715 milliards de dollars sur les infrastructures de transport et d’eau. En soi, cela ne veut pas dire grand-chose.

Source : Shutterstock

Les choses sont toujours bloquées au Sénat américain.

Mais c’est une autre étape vers la mise sur le bureau du président d’ici l’automne de cette facture et d’un ensemble d’infrastructures beaucoup plus vaste de 2,3 billions de dollars – couvrant tout, des routes et des ponts aux stations de recharge pour véhicules électriques et aux améliorations du réseau électrique.

L’infrastructure fait gagner du temps… et le temps, c’est de l’argent. C’est pourquoi les progrès de l’infrastructure produisent toujours des opportunités de création de richesse.

Le président Abraham Lincoln a signé le Pacific Railway Act de 1862, qui autorisait la construction d’une ligne de chemin de fer vers l’ouest d’Omaha à la côte du Pacifique.

Cette loi a prodigué des subventions généreuses aux soumissionnaires gagnants, accordant un mile carré de terrain du domaine public sur des côtés alternés de la voie ferrée le long de l’ensemble du parcours. La loi a également fourni des dizaines de millions de dollars de financement initial.

La pose de 2 000 milles de voies ferrées a duré près de sept ans. Mais une fois achevé en 1869, le nouveau chemin de fer a réduit le temps de trajet transcontinental de plusieurs mois à une semaine seulement.

Les chemins de fer et d’autres réalisations ambitieuses d’infrastructures transcontinentales comme celle-ci – comme les réseaux téléphoniques et autoroutiers nationaux – n’ont pas simplement permis aux particuliers et aux entreprises d’effectuer les mêmes tâches plus rapidement. Ils leur ont permis de concevoir des entreprises et des modes de vie entièrement nouveaux.

C’est l’ingéniosité et les progrès américains qui méritent d’être soulignés alors que nous avons célébré le jour de l’indépendance le week-end dernier.

Les chemins de fer, par exemple, ont permis à des entreprises comme la Campbell Soup Co. (NYSE :CPB) pour établir des franchises à l’échelle nationale. L’entreprise de soupe a pu transporter les produits par chemin de fer du Midwest aux installations de mise en conserve de Trenton, dans le New Jersey. À partir de là, l’entreprise a déployé des wagons couverts remplis de soupe à la tomate et à la crème de céleri à travers le pays.

Chaque amélioration majeure de l’infrastructure a transformé le commerce, ouvrant la porte à des modes de commerce complètement nouveaux. À chaque étape du processus, des entrepreneurs et des investisseurs tournés vers l’avenir ont gagné des millions.

Alors aujourd’hui, examinons une entreprise parfaitement prête à bénéficier de la proposition d’infrastructure de 2,3 billions de dollars qui fait son chemin à travers Washington.

La clé pour réparer l’infrastructure en ruine de l’Amérique

De même que l’infrastructure de notre nation nous a servi au fil des décennies, elle a maintenant besoin d’une mise à niveau de plusieurs milliards de dollars… une mise à niveau qui est essentielle à notre sécurité nationale.

Les routes, les ponts et les barrages en ruine sont une menace à la fois pour la vie des Américains et pour la sécurité économique.

Si nous ne pouvons pas transporter de manière sûre et efficace de la nourriture, du carburant, des biens et des personnes, alors nous sommes par définition une nation faible et vulnérable.

Si vous considérez nos routes et nos ponts comme le système circulatoire de l’économie américaine, c’est comme si nous avions les vaisseaux sanguins d’un fumeur de 85 ans en surpoids.

Notre infrastructure en ruine est non seulement dangereuse, mais c’est un énorme frein économique, un poids lourd autour du cou du commerce américain. C’est le fondement de la médiocrité économique… pas le fondement de la prospérité.

Si nous, les Américains, voulons continuer à obtenir de grands succès à l’avenir, nous devons remédier à cette situation.

L’American Society of Civil Engineers estime que les États-Unis doivent investir plus de 4 500 milliards de dollars d’ici 2025 pour amener leurs infrastructures à un niveau B adéquat.

C’est une fortune.

Mais maintenant que les démocrates et les républicains cherchent des moyens d’investir en Amérique et de recréer des emplois qui ont disparu pendant la panique de Covid-19, l’un des plus grands programmes d’infrastructure de l’histoire des États-Unis fait maintenant son chemin au Congrès.

Leur législation ambitieuse propose d’engager 2,3 billions de dollars dans des projets d’infrastructure à long terme.

Ces énormes programmes de dépenses nous permettraient de moderniser massivement nos faibles infrastructures… et nous fourniraient le « système circulatoire » robuste dont nous avons besoin pour maintenir notre compétitivité économique.

Chaque fois que des milliards de dollars entrent dans un secteur, il existe d’énormes opportunités de profit pour les entrepreneurs et leurs investisseurs.

Une variété d’entreprises et d’industries bénéficieront de cet investissement à grande échelle dans les infrastructures américaines.

Voici un exemple…

Le stockage d’énergie va suralimenter les actions de cette entreprise

Ce plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars ne se contente pas de réparer les routes et les ponts. Il relancerait également l’industrie des énergies renouvelables en délivrant 15 milliards de dollars pour la recherche et le développement d’énergies propres.

Cela inclut le captage et le stockage du carbone, l’hydrogène, l’éolien offshore flottant, les biocarburants/bioproduits, les véhicules électriques… et le stockage d’énergie à grande échelle.

Sans batteries, l’industrie des énergies renouvelables n’a jamais été en mesure d’optimiser ses capacités de production d’électricité. Mais ce moment est enfin arrivé.

Les batteries économiquement viables, également connues sous le nom de « stockage d’énergie », libèrent tout le potentiel des technologies d’énergie renouvelable comme l’énergie solaire et éolienne.

Mais pas n’importe quelle batterie fera l’affaire. Pour que l’industrie des énergies renouvelables prospère, elle a besoin de batteries de « stockage d’énergie de longue durée » capables de fournir de l’énergie en cas de besoin.

Parce que cette technologie de batterie unique peut stocker de l’énergie pendant six à 10 heures, elle permet aux services publics d’électricité d’« économiser » l’excès d’énergie qu’une installation solaire pourrait produire lorsque le soleil brille… et de fournir ensuite cette électricité aux clients pendant la nuit. Il en va de même pour les installations de production éolienne.

Sans stockage d’énergie de longue durée, l’excès d’énergie produit par une installation solaire ou éolienne est tout simplement gaspillé. Par conséquent, le stockage de cette énergie pour une livraison ultérieure peut améliorer l’efficacité et la rentabilité des installations d’énergie renouvelable.

Ce fait n’est pas un secret, bien sûr. Mais le stockage d’énergie économiquement viable n’existait que très récemment… et les gens d’une entreprise que j’ai récemment recommandé aux membres de mon Rapport d’investissement de Fry lettre ont présenté des arguments convaincants selon lesquels la meilleure technologie de stockage d’énergie de longue durée est une batterie rechargeable « flow », comme celles que l’entreprise produira bientôt.

Jusqu’à présent, cependant, la technologie lithium-ion de courte durée a conquis une part dominante du marché du stockage d’énergie. C’est probablement parce que ces batteries dominent également les marchés des véhicules électriques et des smartphones.

Certes, les batteries lithium-ion possèdent une densité énergétique supérieure, par rapport aux batteries « à flux ». C’est pourquoi les batteries lithium-ion sont idéales pour les utilisations où la taille et le poids comptent, comme dans les smartphones et les véhicules électriques.

Mais comme la plupart des installations de production d’électricité disposent de suffisamment d’espace pour installer des systèmes à grande échelle, la taille et le poids sont rarement pris en compte dans le calcul du stockage d’énergie. Pour le marché des services publics, les batteries rechargeables « flow » présentent des avantages significatifs par rapport aux batteries lithium-ion.

Salutations,

Eric Fry

NOTA : A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement de positions sur les titres mentionnés dans cet article.

