“Si le PSG n’est pas champion, il devra déclarer faillite”

05/08/21 à 19:34 CEST

Jordi Pozo

Que le PSG soit le grand favori pour l’obtention du titre de champion de France est une évidence, peu importe combien le dernier championnat a été remporté par Lille. Suite aux recrutements de cet été, le club parisien a encore accentué l’écart de son effectif avec le reste des équipes du championnat et Luis Fernández, ancien joueur et entraîneur de l’entité, a affirmé en plaisantant à ‘l’Équipe’ que “si le PSG ne remporte pas le titre, il devrait déclarer faillite”.

Dans un communiqué publié ce mercredi par le journal français, Luis Fernández a déclaré, avec ironie, que : «Je pense que cette année, il ne gagnera pas. Ce ne sera pas un problème pour Paris. Si les Parisiens ne sont pas champions avec l’embauche qui a été faite, ils vont devoir déclarer faillite (rires) “.

Finalement, l’ancien entraîneur est devenu sérieux et a apprécié les ajouts de Ramos, Wijnaldum, Donnarumma et Achraf, et a voulu avertir que, malgré les attentes, nous ne devrions pas mettre autant de pression sur l’équipe. “Si on laisse l’effectif travailler tranquillement, si on laisse l’entraîneur faire son travail, contrairement à ce qui s’est passé avec Tuchel, il n’y aura pas d’inquiétude pour les Parisiens”, a déclaré l’espagnol-français.