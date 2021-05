Si le son de votre ordinateur ne fonctionne pas, c’est la faute de Windows 10 | La technologie

La dernière mise à jour pour Windows 10 fait que le son ne fonctionne pas ou fonctionne très mal dans les applications et les jeux, et nous avons plusieurs solutions.

Si, après la mise à jour du système d’exploitation Windows 10, vous avez remarqué que le son ne fonctionne pas pour vous, qu’il est plus bas que d’habitude ou que cela sonne mal, ne frappez pas les haut-parleurs, car le principal coupable est Windows 10 et, comme vous pouvez l’imaginer, après l’une de ses dernières mises à jour cumulatives.

Microsoft a reconnu le problème de son dans une nouvelle mise à jour du document de support et il affecte certains appareils, en particulier ceux qui utilisent Dolby Digital 5.1, et où il peut finir par produire des bruits aigus sur les ordinateurs exécutant les dernières versions du système. Opérationnel. .

Les problèmes qui ont été signalés par la communauté se produisent depuis la mise à jour de mardi dernier, en particulier après le téléchargement et l’installation du mise à jour cumulative KB5003173 publié le 11 mai pour la version 20H2 et la version 2004 de Windows 10.

Tous ces problèmes audio ont tendance à se produire de manière aléatoire, et en plus des applications, les jeux ont été également affectés. avec curiosité les sons produits dans les navigateurs n’ont pas été affectés.

Parmi les erreurs signalées sur le son, il y a celles avec un volume inférieur à la normale, un bruit aigu ou même l’absence de son du tout. Heureusement, la possibilité de récupérer le son mythique de démarrage du système d’exploitation n’est pas affectée.

Plus précisément, les versions affectées de Windows 10 seraient les suivantes:

KB5000842 (publié en mars) KB5001330 (publié en avril) KB5001391 (publié en avril) KB5003173 (publié en mai)

Windows 10 a beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelques-unes qui nous rendent fous. Nous vous apprenons à les désactiver une fois pour toutes.

Comment résoudre le problème de son pour la dernière mise à jour de Windows 10

Le plus simple est d’accéder aux mises à jour de Windows 10 dans les paramètres du système d’exploitation et de désinstaller la dernière mise à jour cumulative, en localisant l’une de celles que nous venons d’exposer ci-dessus. Vous pouvez également diffuser la vidéo ou l’audio inédite sur le navigateur Web, car il a été démontré que le son fonctionne parfaitement dans les navigateurs. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône de volume qui se trouve dans la barre des tâches, dans la partie inférieure droite de l’interface, et sélectionner un autre type de son dont vous disposez, ce qui diffère selon le fabricant.

La chose la plus sage à faire est de désinstaller la dernière mise à jour cumulative ou de résoudre ce problème de son jusqu’à ce que Microsoft publie un correctif au cours des prochains jours.