Si le stock de NVDA baisse du fait de la non-clôture de l’accord d’armement, vous devriez l’acheter

Nvidia (NASDAQ :NVDA) se négocie autour de 200 $ (à la suite d’une récente division de 4 à 1) depuis un certain temps maintenant. Au cours du mois dernier, l’action NVDA est restée globalement stable, passant d’une clôture de 206,99 $ le 6 juillet à 194,44 $ le 28 juillet.

Source : Antonio Baccardi / Shutterstock.com

L’inquiétude est que l’énorme achat en espèces et en actions de 40 milliards de dollars par Nvidia de la société britannique de semi-conducteurs Arm Limited à Softbank (OTCMKTS :SFTBY) a des difficultés de fermeture. L’accord a été annoncé il y a près d’un an en septembre 2020 et n’a pas encore reçu l’approbation réglementaire britannique et européenne.

En conséquence, si la transaction commence à échouer et que les sociétés ne peuvent pas conclure la transaction, les actions de NVDA pourraient en subir un impact encore plus important. Mais ce serait une opportunité d’obtenir l’action à moindre coût pour les investisseurs à long terme les plus sérieux. La raison est claire. Nvidia est une centrale de cash-flow libre (FCF).

Flux de trésorerie disponible de Nvidia

Nvidia a connu une croissance énorme pour le trimestre se terminant le 3 mai, son premier trimestre fiscal 2022. Le chiffre d’affaires a augmenté de 84 % en glissement annuel pour atteindre 5,661 milliards de dollars et en hausse de 13 % par rapport au trimestre séquentiel précédent. Nvidia a annoncé qu’elle publierait ses résultats du deuxième trimestre le 18 août.

Mais plus important encore, son flux de trésorerie disponible était très élevé à 1,557 milliard de dollars. Autrement dit, sa marge FCF était de 27,47%. Cela signifie que 27,5% de chaque dollar de vente va directement dans son solde de trésorerie, même après toutes les dépenses et tous les paiements possibles par l’entreprise, à l’exception des paiements de la dette principale. C’est très important car nous pouvons l’utiliser pour estimer son FCF à l’avenir.

Une façon de le faire est de jeter un œil à la marge FCF des 12 derniers mois (TTM), puis de l’utiliser pour estimer son futur FCF. Seeking Alpha montre que le chiffre d’affaires de TTM au premier trimestre était de 19,256 milliards de dollars. De plus, son flux de trésorerie d’exploitation TTM (CFFO) s’élevait à 6,787 milliards de dollars et ses dépenses en capital à 1,271 milliard de dollars. Par conséquent, son TTM FCF était de 5,516 milliards de dollars. En d’autres termes, la marge du TTM FCF était de 28,65%. Profitons-en pour aller de l’avant.

Les analystes interrogés par Seeking Alpha estiment désormais que les ventes pour l’année se terminant en janvier 2022 seront de 24,89 milliards de dollars. Et l’année prochaine, ils prévoient des ventes de 27,55 milliards de dollars. Donc, si nous utilisons l’estimation de la marge de 28,65 % FCF, cela signifie qu’à la fin de 2022, la production de FCF sera de 7,893 milliards de dollars. C’est 43% par rapport au TTM FCF pour l’année se terminant le 3 mai.

Quelle est la valeur de l’action NVDA

Nous pouvons utiliser cette estimation de 7,89 milliards de FCF pour évaluer l’action NVDA. En utilisant une mesure de rendement de 1 % FCF, l’action a une valeur marchande cible de 789,3 milliards de dollars (7 893 milliards de dollars / 1 % = 789,3 milliards de dollars).

Comparez cela à sa capitalisation boursière actuelle de 486,5 milliards de dollars. Cela implique que Nvidia vaut 62,24% de plus que sa valeur actuelle. En d’autres termes, l’action NVDA a un prix cible de 317,08 $ (c’est-à-dire 62,24 % au-dessus de son prix de 195,44 $ au 28 juillet).

Que faire avec NVDA Stock

Cependant, les analystes sell-side ne sont pas aussi optimistes que moi. Par exemple, TipRanks rapporte que l’objectif de prix moyen de 29 analystes n’est que de 202,56 $, soit légèrement au-dessus (+3,6%) du prix d’aujourd’hui. La même chose est vraie avec d’autres sites d’enquête d’analystes.

Je soupçonne qu’ils craignent que l’accord Arm ne soit conclu. Seeking Alpha a récemment publié un rapport indiquant qu’Arm Holdings envisage de devenir public si l’achat de Nvidia n’obtient pas l’approbation réglementaire européenne.

Mais comme je l’ai montré, si cela se produit et que l’action NVDA chute, cela représente une énorme opportunité d’achat pour les investisseurs à long terme. C’est à cause de l’énorme FCF que l’entreprise génère déjà même sans l’accord Arm Holdings. En fin de compte, NVDA vaut 62 % de plus à 317,08 $ par action.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.