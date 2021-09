Si le “tour” vous éloigne du sommeil… Le magnésium vous aide-t-il vraiment à mieux dormir ?

in

01/09/2021 à 13:35 CEST

L’insomnie est une condition médicale de plus en plus courante. A tel point que les statistiques disent que 50% des personnes de 55 ans et plus en souffrent.

On entend par insomnie la difficulté d’initier le rêve ou de l’entretenir. Et ce n’est pas seulement un problème d’inconfort personnel, mais il a des conséquences qui impliquent un fardeau sanitaire et économique élevé.

– Parce que l’insomnie chez les personnes âgées est liée à la perte de mémoire, aux troubles cognitifs et à la démence, ainsi qu’à l’augmentation conséquente des chutes et à une détérioration de la qualité de vie.

– Et parce que le coût économique annuel pour une personne âgée souffrant d’insomnie est estimé à 1 143 fois supérieur à celui d’une personne sans insomnie.

Par conséquent, des solutions sont constamment recherchées pour cette maladie.

Et l’un des plus utilisés est le magnésium. Particulièrement attrayant car il est naturel, peu coûteux, facile à trouver et fonctionne théoriquement bien.

Le magnésium est-il l’antidote à l’insomnie ?

Le magnésium est souvent présenté comme un remède pour passer une bonne nuit de sommeil et un bon repos. Et la vérité est que la plupart des médecins ne s’y opposent pas et beaucoup disent qu’il est normal de le prendre de manière complémentaire.

Mais si l’on veut avoir une sécurité prouvée, la réalité est que la preuve de ses bienfaits pour induire le sommeil n’est pas claire.

D’autant plus que la plupart d’entre nous ont déjà des niveaux suffisants de magnésium, car c’est un minéral facile à obtenir si vous suivez une alimentation relativement saine.

Nous trouvons du magnésium dans les légumes à feuilles vertes, les céréales non raffinées, les légumineuses, les noix, les légumes verts, les graines, le yaourt, le poisson & mldr; Et la réalité est qu’il est rare de trouver des personnes souffrant de carences en magnésium.

Mais comme ce minéral à des doses raisonnables n’a pas de contre-indications, de nombreux médecins assurent que rien n’est perdu en prenant un supplément et en essayant, car l’expérience garantit qu’il y a des personnes à qui il aide.

A quoi sert le magnésium ?

Le magnésium joue un rôle très important dans de nombreuses fonctions physiologiques : il aide à maintenir la santé immunitaire, la régulation de la glycémie et la fonction nerveuse et musculaire.

Et comme une pénurie de ce minéral dans le corps peut altérer les niveaux d’hormones induisant le sommeil telles que la mélatonine, certains scientifiques pensent que sa carence contribue au manque de sommeil.

Mais la question est : la prise d’un supplément de magnésium peut-elle nous aider à améliorer le sommeil ?

La réponse n’est pas si simple.

Si nous voulons des données scientifiques, nous pourrions dire qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour garantir l’efficacité de la prise de pilules de magnésium.

Mais il est également vrai qu’il existe des études sur son efficacité contre l’insomnie qui sont proches de répondre à la question par l’affirmative.

Dans cette étude de 2012, les chercheurs ont recruté 46 personnes âgées souffrant d’insomnie chronique et les ont divisés en deux groupes. L’un s’est vu prescrire 500 milligrammes de magnésium par jour pendant huit semaines et l’autre a reçu un placebo.

À la fin de l’étude, les chercheurs ont découvert que les personnes qui prenaient du magnésium étaient plus susceptibles de remarquer des améliorations dans les mesures “subjectives” de l’insomnie, telles que la rapidité avec laquelle elles s’endorment chaque nuit et le nombre de fois où elles s’endorment.

Mais en termes de temps de sommeil total, aucune différence n’a été trouvée entre ceux qui prenaient du magnésium et ceux qui prenaient un placebo.

Cependant, les scientifiques ne considèrent pas la plupart de ces études suffisamment concluantes, comme nous l’assure une revue récemment publiée.

De nombreux médecins sont favorables

En général, le magnésium semble avoir des effets secondaires minimes, et la prise de faibles doses est peu susceptible de causer des dommages.

Selon l’American Institute of Medicine, les adultes en bonne santé peuvent prendre en toute sécurité jusqu’à 350 milligrammes de magnésium supplémentaire par jour.

Il n’est pas bon de dépasser cette dose, car cela peut provoquer de la diarrhée, mais plusieurs médecins assurent que dans ces limites et autant que les preuves qu’il peut aider contre l’insomnie sont faibles, l’essayer ne fait pas mal.

« Je dis à mes patients qu’ils peuvent essayer et voir si cela les aide. Parce que ça peut ne pas aider, mais ça ne fait pas de mal.

Syndrome des jambes sans repos

Un cas où le magnésium est recommandé est celui des patients atteints du syndrome des jambes sans repos.

C’est un trouble du système nerveux qui provoque une envie irrésistible de bouger les membres, généralement la nuit, et qui perturbe généralement considérablement le sommeil.

Compte tenu de cette maladie, comme le magnésium aide les nerfs à transmettre correctement les signaux électriques, il peut être très efficace. Et bien que les preuves scientifiques de ses bienfaits soient encore limitées, il n’est pas rare que les médecins le conseillent.