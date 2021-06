“Si l’équipe oublie pourquoi elle se porte bien, ce sera impossible”

01/06/2021 à 19:34 CEST

L’entraîneur de Gérone, Francisco Rodriguez, a déclaré à la veille du match aller des demi-finales des barrages de promotion à LaLiga Santander que son équipe arrive “Très bien, mais si vous oubliez pourquoi vous le faites bien, il sera impossible de battre une équipe toute-puissante comme Almería”.

En ce sens, Francisco a averti que les résultats des 13 derniers matchs, dans lesquels l’équipe a ajouté 32 points sur 39 possibles, ne serviront pas à remporter «la victoire ni même le nul».

Après avoir admis que le meilleur buteur et capitaine de Gérone, Cristhian Stuani, a joué dans une “évolution fantastique” de sa blessure et qu’il a la chance de jouer ce mercrediFrancisco a souligné que Gérone affronte le jeu “avec peu de temps pour récupérer, mais avec beaucoup d’enthousiasme, de faim, d’optimisme, de respect et d’humilité”.

De plus, l’entraîneur de Gérone a assuré que l’équipe “se battra beaucoup pour dédier quelque chose de beau à son peuple” et a insisté sur le fait qu’elle est “pleinement concentrée sur ce match aller”.

“Il faut faire un pas. Demain, c’est la première fois et il est temps de frapper fort pour essayer d’arriver au match de samedi avec de nombreuses options”a souligné Francisco.

L’ancien joueur et ancien entraîneur d’Almería a également reconnu que “ce serait fantastique de marquer et de ne pas encaisser de but” et que “gagner le premier match est le premier objectif”, car “ce serait faire un pas important”, mais en même temps, il mettait en garde contre les dangers d’Almería.

“C’était l’une des équipes favorites pour monter en direct. Elle a des joueurs d’une qualité extraordinaire, l’un des meilleurs de toute la catégorie, et très vertical dans la zone supérieure”, a fait valoir Francisco, conscient que “ce sera une égalité difficile .”

Malgré cela, L’entraîneur de Gérone a conclu que l’équipe sera “courageuse et ambitieuse et s’attaquera à son rival. C’est l’identité de cette équipe, son essence. L’équipe a confiance et croit en ce qu’elle fait, et elle continuera comme ça”.