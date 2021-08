Si les analystes ont raison, la baisse des actions APPS signifie une hausse énorme

in

Turbine numérique inc. (NASDAQ :APPLICATIONS) exploite une plate-forme de découverte d’annonces et d’applications mobiles qui est installée sur les smartphones par les fabricants et les opérateurs sans fil. C’est devenu une activité lucrative, et le stock d’APPS l’a reflété.

Après s’être remises du krach boursier de 2020, les actions APPS ont explosé pendant une période qui a duré jusqu’au début du mois de mars. Pendant ce temps, il a gagné plus de 2 500 %. Cependant, cette année a été mouvementée et les actions ont baissé de 11% depuis le début de l’année (YTD).

La dernière diapositive a commencé il y a deux semaines. Est-il temps de s’éloigner de cet ancien titre de haut vol, ou y a-t-il un cas à faire pour acheter des actions ?

L’action APPS obtient actuellement une note « B » dans Portfolio Grader. Une entreprise dans ce secteur d’activité présente certains risques inhérents, tels qu’une demande imprévisible de smartphones et un potentiel de déploiement retardé par les opérateurs et les partenaires OEM. De plus, Digital Turbine porte une importante dette à long terme.

Cependant, il est difficile de contester le type de performances fournies par Digital Turbine. Jusqu’à ce qu’il commence son trébuchement, APPS était l’enfant d’affiche pour les actions de croissance.

Résultats du premier trimestre de Digital Turbine

Le 9 août, Digital Turbine a publié ses résultats du premier trimestre pour l’exercice 2022 de la société. Les bénéfices de 212,6 millions de dollars représentent une énorme amélioration par rapport aux 59 millions de dollars de l’année précédente. La société a enregistré un bénéfice par action (BPA) de 34 cents. Encore une fois, c’était une bien meilleure performance qu’il y a un an, lorsque le BPA était de 13 cents.

Ces chiffres ont dépassé les estimations des analystes pour les bénéfices et les revenus. On pourrait penser que ce serait une bonne nouvelle pour le stock APPS, mais ce n’était pas le cas. Au lieu de cela, les actions ont chuté.

Compte tenu de la performance de Digital Turbine dans ses résultats du premier trimestre, pourquoi le marché a-t-il réagi si négativement ? La société a enregistré des bénéfices et des revenus solides.

En fait, il a dépassé les estimations de bénéfices pour quatre trimestres consécutifs et a dépassé les estimations de revenus au cours de trois des quatre derniers trimestres. Cependant, le marché a réagi en envoyant l’action APPS en baisse de près de 7% le lendemain. Dans la semaine qui a suivi ces résultats du premier trimestre, les actions ont perdu en valeur de près de 22%.

De toute évidence, il se passe autre chose ici.

Pourquoi le stock d’APPS est-il en baisse ?

Le coupable semble être l’alphabet (NASDAQ :GOOGL, NASDAQ : GOOG) Google.

Fin juin, Google a annoncé que toutes les nouvelles applications Android du Google Play Store devaient être publiées avec Android App Bundle à partir d’août.

Les premières nouvelles ont contribué à déclencher une forte baisse des actions APPS au cours de la première semaine de juillet. Maintenant que le mois d’août est arrivé et que le nouveau processus est en place, l’édit de Google semble rendre le marché à nouveau nerveux.

Le changement de Google signifie que les installations d’applications personnalisées sont basées sur l’appareil au lieu d’une approche unique. Cela a le potentiel d’avoir un impact sur les entreprises du secteur de la publicité mobile. Cependant, Digital Turbine s’y préparait depuis plusieurs années.

La société a déclaré que le changement n’aurait aucun impact sur ses activités. En fait, il a présenté l’Android App Bundle comme un mouvement positif, pas un problème, dans un article sur son blog :

« Un changement bienvenu pour les développeurs et pour Digital Turbine, réduisant l’administration et la prise en charge d’un ensemble croissant de types et de classifications d’appareils. »

L’essentiel sur le stock d’APPS

Digital Turbine n’est clairement pas inquiet de la décision de Google. La plupart des analystes en investissement ne le sont pas non plus. Les personnes interrogées par CNN Business évaluent non seulement les APPS comme un « achat » consensuel, mais elles ont également un objectif de prix médian de 105 $. C’est à peu près 108 % de hausse.

En d’autres termes, pour quiconque pense que le modèle commercial de Digital Turbine est solide – et les derniers bénéfices de l’entreprise semblent certainement l’indiquer – la chute de valeur de l’action APPS n’a rien d’inquiétant. Au contraire, cela offre la possibilité d’acquérir plus d’actions à moindre coût.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur APPS et GOOG. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

