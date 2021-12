Si les Bills veulent l’AFC East pour de bon, ils doivent passer par les Patriots

Il est difficile de dire ce qui est plus surprenant : voir les Patriots de la Nouvelle-Angleterre tomber la saison dernière après avoir été propriétaire de la NFL pendant une grande partie des deux dernières décennies, ou les voir rebondir comme ils l’ont fait cette saison sous un quart-arrière qui ne s’appelle pas Tom Brady.

L’effondrement de la dynastie des Patriots semblait imminent avec le départ de Brady et la saison 7-9 qui a suivi. Le rival de la division Buffalo Bills était mûr pour assumer son rôle de leader de l’AFC Est, avec le jeune Josh Allen qui les a menés à un record de 13-3 l’année dernière – y compris un balayage de la Nouvelle-Angleterre et un voyage au championnat de la conférence.

Nous voici en 2021, cependant, et c’est comme si la saison dernière ne s’était jamais produite. Bien sûr, les Bills sont toujours bons et semblent prêts pour une autre course en séries éliminatoires, mais les Patriots sont également de retour et mènent les Bills par un demi-match entrant dans leur affrontement lundi soir. Il est clair que la division ne se rendra pas facilement. Si les Bills le veulent, ils devront le retirer de la poigne froide et ferme de Bill Belichick.

Une victoire lundi soir contribuerait grandement à cela. Les Bills sont favorisés de 2,5 points à domicile, et avec une fiche de 7-4, ils détiennent toujours les plus faibles chances de remporter l’AFC Est (-130 sur Paris sportifs Tipico). Mais les Patriots 8-4 ne sont pas loin à -105, et ils détiennent l’avantage du terrain la prochaine fois que ces équipes se rencontreront au cours de la semaine 16. Une victoire des Pats lundi changera probablement qui est préféré pour remporter la couronne de l’AFC Est.

« Ils sont en première place. Ils ont gagné cette division, quoi, 17 des 19 années avant la saison dernière, quelque chose comme ça. Ils ont la mainmise sur cette division depuis longtemps », a déclaré l’entraîneur des Bills Sean McDermott aux journalistes jeudi.

«C’est une bonne équipe de football, et ils le font de la bonne façon, ils jouent au football complémentaire. Ils ont le meilleur entraîneur qui ait jamais entraîné le jeu, un excellent jeune quart-arrière, qui joue très bien en défense, ainsi que des équipes spéciales. Ils sont donc là où ils en sont pour une raison.

Une grande partie du redressement de la Nouvelle-Angleterre cette saison peut être attribuée au jeu de ce grand et jeune quart-arrière, car la recrue Mac Jones a dépassé toutes les attentes pour sa première saison. Après une année au cours de laquelle Cam Newton a eu du mal à pousser le ballon de manière constante sur le terrain et à marquer des points au tableau, les Patriots détiennent la sixième meilleure moyenne de pointage de la NFL avec 28,0 points par match.

Leur taux de conversion au troisième rang est passé de 40,9 % à 45,4 % cette saison, la différence entre être la 16e équipe de la NFL l’année dernière et la cinquième cette année. Ils sont en tête de la ligue en termes de pourcentage de buts (pourcentage de disques se terminant par un score) après avoir terminé 23e la saison dernière. En 12 matchs, Jones complète plus de 70 % de ses passes et a déjà doublé le total de huit touchés par la passe de Newton la saison dernière.

Cependant, les améliorations des Patriots vont beaucoup plus loin que la position de quart-arrière. La ligne offensive autorise des sacs à un taux inférieur à celui d’il y a une saison, et l’équipe a fait des progrès tout aussi drastiques du côté défensif du ballon, où la Nouvelle-Angleterre accorde 15,8 points par match, le plus bas de la ligue.

Les 19 interceptions en tête de la ligue des Pats sont déjà plus que leur total de 18 il y a une saison, qui a également mené la ligue. Et ils sont plus radins cette année, passant de la 27e défense de la zone rouge à la troisième meilleure de la ligue. Les quarts-arrières ont obtenu une note collective de 89,3 sur les Pats l’année dernière, ce qui n’était pas incroyable mais ressemble à Marino par rapport aux 70,6 cette saison, juste derrière les Bills.

Belichick a toujours été crédité pour sa capacité à étouffer les jeunes quarts et à éliminer les forces des attaques adverses. Allen, lui-même, a déjà été victime de cela, mais ses trois derniers matchs contre les Pats se comparent favorablement aux deux premiers, et en incluent un balayage la saison dernière. Dans l’ensemble, il a une fiche de 2-3 contre les Patriots. L’impact des améliorations de la Nouvelle-Angleterre cette saison sur le jeu d’Allen reste à voir.

« Essayez de faire tout ce que vous pouvez pour essayer de gagner cette semaine-là. C’est vraiment ce à quoi cela se résume », a déclaré Belichick vendredi à propos de son approche de l’entraînement. « Chaque semaine est différente. Chaque semaine a ses propres défis. Vous regardez la façon dont le jeu se déroule, quelles sont vos opportunités, ce que fait votre adversaire et essayez de le comprendre à partir de là.

« En fin de compte, il s’agit des joueurs. Ce sont eux qui font les pièces. … Vous avez besoin de bons joueurs pour gagner. Et les matchs que nous avons gagnés, nos joueurs ont assez bien joué pour gagner. Ils ont fait les pièces dont ils ont besoin. Donc, il s’agit vraiment d’avoir de bons joueurs.

Le débat sur qui mérite plus de crédit pour la série de six championnats du Super Bowl de la Nouvelle-Angleterre et neuf apparitions au cours des 19 années de Brady et Belichick ensemble a toujours été idiot. Mais après que Brady ait remporté sa septième bague la saison dernière à Tampa, il semblait que les Pats lui manqueraient plus que l’inverse.

Cela ne semble plus être le cas maintenant, car l’équipe de Belichick a rebondi de manière énorme. Ses joueurs recommencent à jouer. L’équipe gagne à nouveau. Et aucune équipe ne déteste plus le voir que Buffalo, qui doit passer par la Nouvelle-Angleterre s’il veut éviter de redevenir une division après coup. C’est comme ça que ça aurait toujours dû se passer.

