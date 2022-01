Si les cas de COVID-19 continuent d’augmenter, il y aura des restrictions strictes, déclare le député de Maha CM

L’avertissement de Pawar est intervenu un jour après que le Maharashtra a signalé 8 067 nouveaux cas positifs de coronavirus, soit 50 % de plus que jeudi.

Jusqu’à présent, plus de dix ministres et au moins 20 députés du Maharashtra ont été testés positifs pour le coronavirus, a déclaré samedi le vice-ministre en chef Ajit Pawar, ajoutant que des restrictions strictes pourraient être levées si les nouveaux cas de COVID-19 continuaient d’augmenter dans l’État. L’avertissement de Pawar est intervenu un jour après que le Maharashtra a signalé 8 067 nouveaux cas positifs de coronavirus, soit 50 % de plus que jeudi.

« Nous avons écourté la session de l’Assemblée récemment. Jusqu’à présent, plus de 10 ministres et plus de 20 députés ont été testés positifs pour le coronavirus. Tout le monde veut faire partie des célébrations du Nouvel An, des anniversaires et d’autres occasions. Gardez à l’esprit que la nouvelle variante (Omicron) se propage rapidement et qu’il faut donc faire preuve de prudence. Le Premier ministre Narendra Modi a fait appel et certains États ont annoncé un couvre-feu nocturne. Au Maharashtra, les cas se multiplient à Mumbai et à Pune », a-t-il déclaré aux journalistes après avoir visité le monument militaire de Jaystambh dans le village de Perne à l’occasion du 204e anniversaire de la bataille de Koregaon Bhima.

Interrogé sur la possibilité d’imposer davantage de restrictions, Pawar a déclaré que le gouvernement de l’État surveillait le nombre croissant de patients. « Si le nombre de patients continue d’augmenter, il y aura des restrictions strictes. Pour éviter des restrictions strictes, tout le monde devrait suivre les normes », a-t-il déclaré.

Le Maharashtra a connu une forte augmentation du nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus au cours des 12 derniers jours de 2021. Le gouvernement de l’État, dans de nouvelles directives publiées jeudi soir, a plafonné la participation aux rassemblements dans des espaces ouverts ou fermés à 50. Mumbai vendredi a signalé 5 631 nouveaux Cas de COVID-19, près de 2 000 de plus que jeudi, ce qui a porté le nombre de cas dans la ville le dernier jour de l’année à 7 85 110, avait déclaré un responsable municipal. Il s’agit d’une augmentation de 53% par rapport aux 3 671 cas enregistrés jeudi.

Le taux de positivité au COVID-19 dans la ville de Pune a atteint 5,9% vendredi après la détection de 412 cas, portant le décompte dans les limites civiques à 5 10 218, selon les responsables. Pawar a déclaré que le gouvernement avait récemment déclaré à la législature de l’État qu’un terrain pourrait être acquis pour le réaménagement du monument (Jaystambh) pour la commodité des lakhs de personnes qui visitent le site chaque année pour rendre hommage à l’anniversaire de la bataille de Koregaon Bhima. Il a dit qu’un comité a été formé pour prendre d’autres mesures.

Interrogé sur le refus du gouvernement du Maharashtra d’autoriser l’organisation d’une course de chars à bœufs et l’ancien député Shivaji Adhalrao Patil annonçant la tenue de l’événement, Pawar a déclaré: «Après la réunion (du groupe de travail COVID-19), le ministre en chef Uddhav Thackeray a ordonné le secrétaire en chef de l’État a donné l’ordre à tous les collectionneurs d’éviter les rassemblements publics pour (arrêter) une autre vague de la pandémie. Sur cette base, l’autorisation aurait pu être refusée dans l’intérêt plus large. Non seulement Shivaji Adhalrao Patil, mais ceux qui veulent organiser la course de chars à bœufs devraient également considérer la menace imminente (de la troisième vague de COVID-19) ».

