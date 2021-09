“Si les Cavs échangeaient toute leur équipe contre Ben Simmons, ils gagneraient.”

Ce n’est un secret pour personne que Les Cavaliers de Cleveland est l’un des principaux candidats pour acquérir les services de Ben Simmons. L’Australien, qui quittera Philadelphie cet été oui ou oui, attend toujours la décision de la franchise pour accepter l’une ou l’autre proposition de transfert.

Pendant ce temps, il existe de nombreuses voix faisant autorité qui analysent auparavant les différents mouvements et l’une des plus marquantes récemment a été celle d’un directeur général de la ligue sur les Cavs et Ben Simmons. Il a déclaré que “s’ils décidaient de changer l’ensemble de leur alignement pour l’Australien, ils gagneraient plus de matchs que cette année”. Est-ce la solution à l’ostracisme de la franchise Ohio ?