Si les conditions actuelles se maintiennent, l’action PLTR pourrait remonter à ses plus hauts

in

Par rapport à la plupart des investisseurs, j’ai une vue plus baissière sur Palantir (NYSE :PLTR) Stock. En raison de sa valorisation élevée et des inquiétudes concernant un éventuel ralentissement de la croissance, ce jeu populaire de big data pourrait à terme risquer une correction majeure. Pourtant, compte tenu de deux facteurs actuellement en jeu, ces questions pourraient continuer à rester en veilleuse.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Tout d’abord, l’état de son stock de mèmes. Comme ce statut est toujours en vigueur, il est susceptible de se rallier davantage. De plus, cette tendance elle-même pourrait donner à son activité sous-jacente un élan inattendu. Deuxièmement, le récit de l’inflation transitoire. Comme ce point de vue reste le consensus, les craintes de hausse des taux d’intérêt resteront probablement faibles. Cela aidera à éviter toute contraction de la valorisation parmi les « actions d’histoire » comme celle-ci.

Jusqu’à présent, ces deux facteurs lui ont permis de rebondir. Après être tombé en dessous de 20 $ par action, Palantir change aujourd’hui de mains pour environ 27 $ par action. Sur la base de la trajectoire du cours de l’action, un retour au-dessus de 30 $ par action semble se profiler à l’horizon. Un passage à (ou près) de son point culminant de 45 $ par action peut également être réalisable.

Cela ne veut pas dire que c’est un titre moins risqué qu’avant. Les sentiments d’aujourd’hui pourraient s’intensifier, envoyant les actions à un pourcentage de vente à deux chiffres. Mais, prudemment positionné, cela peut constituer un véhicule solide pour jouer les tendances d’investissement actuelles, avant qu’elles ne changent.

Stock PLTR: Le statut du stock de Meme peut aider de plusieurs manières

Bien sûr, les perspectives florissantes de Palantir ont joué un rôle dans le succès de son action cette année. Mais il y a de fortes chances que ses gains n’auraient pas été aussi massifs s’il n’avait pas été un favori de Reddit Communauté r/WallStreetBets. L’enthousiasme pour cela s’est un peu refroidi au printemps. Mais, le mois dernier, c’est revenu en grand.

Ce n’est pas tout. Sa popularité parmi les commerçants de détail pourrait l’aider à plus d’un titre. Je parle des récentes déclarations de son directeur de l’exploitation, Shyam Sankar, qui a déclaré que la popularité des actions PLTR avait aidé les ventes. La société est surtout connue pour ses ventes au gouvernement fédéral américain. Mais, il s’est tourné vers le secteur privé pour l’aider à maintenir son taux élevé de croissance des revenus.

Une préoccupation de longue date a été la capacité de la société à étendre son unité commerciale conformément aux attentes des investisseurs. Pourtant, si les déclarations de Sankar ne sont pas exagérées et que l’état des stocks de mèmes de la société a un effet synergique pour l’aider à développer ses activités, les inquiétudes concernant sa piste de croissance à long terme peuvent s’avérer exagérées.

Au lieu de cela, comme la société semble encore plus prête à poursuivre son expansion à plus de 30 %, sa riche valorisation n’est peut-être pas menacée. Couplé aux craintes de refroidissement concernant la hausse de l’inflation entraînant une hausse des taux d’intérêt, et à son tour, une contraction des valorisations, l’action PLTR pourrait rester sur la trajectoire haussière sur laquelle elle est depuis la mi-mai.

Le risque de correction à court terme est faible si le récit tient

Récemment, j’ai inclus Palantir parmi plusieurs actions technologiques qui pourraient continuer à gagner si le récit de l’inflation transitoire reste en place. À quelques reprises cette année, les inquiétudes concernant l’augmentation du coût des biens et services ont laissé les investisseurs nerveux face à une éventuelle inflation et à une forte augmentation des taux d’intérêt.

Jusqu’à présent, la Réserve fédérale a minimisé ces préoccupations en qualifiant l’inflation d’aujourd’hui de « transitoire », un produit de la réouverture suite à la pandémie. Au cours du mois dernier, les acteurs du marché ont également adopté ce point de vue. Ceci, en plus de la popularité de son action meme, a permis à l’action PLTR de maintenir sa riche valorisation.

Dans quelques mois, nous saurons mieux si l’inflation d’aujourd’hui est temporaire ou s’apparente davantage aux problèmes d’inflation des décennies passées. Mais, à court terme, en supposant que la Fed ne soit pas obligée de changer de ton, ce récit restera probablement. Malgré le ratio cours/bénéfice à terme de Palantir, ou P/E, de 187,5x, une correction des préoccupations en matière de valorisation pourrait être minime.

Encore une fois, gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que d’une prévision à court terme et non à long terme. S’il devient définitif, son train de croissance ralentit ? Les investisseurs réévalueront probablement la valorisation de cette action, et pas dans le bon sens.

Les investisseurs assoiffés de risque font du profit à court terme

Le cas du taureau à long terme reste fragile. Avec une grande partie de sa croissance future déjà intégrée dans le prix, il risque toujours de se corriger. À tout le moins, l’action PLTR pourrait atteindre un point où elle fait du surplace et croît dans sa valorisation.

Le court terme, cependant, semble toujours bon pour les actions PLTR. Avec le phénomène des actions mèmes et les récits d’inflation transitoire toujours en jeu, cette action populaire pourrait avoir une chance de retracer son point culminant. Faites simplement preuve de prudence, car un renversement de sentiment pourrait être douloureux.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.