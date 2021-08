Si les consommateurs ne comprennent pas la fast fashion, peuvent-ils en limiter l’impact ? – WWD

La mode rapide est passée d’aimée à dépréciée ces dernières années alors que certains consommateurs comprennent son impact écologique. Mais malgré la popularité actuelle du choix du modèle commercial, de nombreux consommateurs ne comprennent toujours pas tout à fait ce qu’est la fast fashion. Ce qui signifie qu’on ne peut guère s’attendre à ce qu’ils ajustent leurs habitudes d’achat pour l’éviter, même s’il s’agit d’une tendance mo

Lundi, dans la foulée du dernier rapport – et sombre – des Nations Unies sur la crise climatique et des tweets de la militante pour le climat Greta Thunberg visant carrément la mode pour sa complicité, les requêtes de recherche croissantes sur Google incluaient : « est yesstyle fast fashion », « est la fast fashion zara » et « est la fast fashion h&m ».

Certes, il est légitime de se demander si Yesstyle, la plate-forme de commerce électronique relativement nouvelle aux États-Unis et regroupant la mode à bas prix d’Asie, constitue une mode rapide. Mais si les consommateurs se demandent toujours si Zara et H&M entrent dans la catégorie de la mode rapide, jusqu’où l’industrie est-elle vraiment allée pour communiquer le sérieux besoin d’une plus grande durabilité ? Et communiquer que les impacts environnementaux de la mode vont au-delà de la fast fashion ?

« Le consommateur ne dispose pas de mesures fiables et les auto-évaluations des entreprises par le biais de leurs propres normes de conformité ne suffisent pas, il faut donc davantage d’efforts et d’engagement de l’industrie pour rendre cela compréhensible », a déclaré John Thorbeck, président du cabinet de conseil Chainge. Capital, qui travaille avec six entreprises de mode engagées dans un modèle commercial zéro inventaire et zéro déchet. « La mode rapide n’a jamais vraiment eu de définition singulière et même la différence entre Zara et H&M est significative. Mais je pense que le problème s’accélère lorsque vous avez de mauvais acteurs comme Boohoo, Fashion Nova, Shein et une foule d’autres… Cette idée que la fast fashion est tout de même la même n’est vraiment pas vraie. Je pense que ceux qui sont appelés sont ceux qui sont toujours en concurrence sur le prix et le volume. »

Mais ce mode de jeu a un horodatage pour les marques qui veulent se voir dans le futur.

« L’époque des longs délais, de l’arbitrage du travail et du gaspillage ridicule est révolue », a déclaré Thorbeck. « Ce sont les obstacles coûteux à la durabilité. »

À ses prix de mode les plus simples et rapides, produisant des vêtements à la mode – souvent inspirés des défilés – à bas prix à un rythme effréné de manière constante tout au long de l’année. Merriam-Webster donne une définition de la fast fashion comme « une approche de la conception, de la création et de la commercialisation de vêtements de mode qui met l’accent sur la mise à disposition des tendances de la mode rapidement et à moindre coût pour les consommateurs ». Les acheteurs disposant de peu d’argent ou ceux qui souhaitent simplement conclure un accord depuis un certain temps ont pu obtenir un nouveau plafond pour le coût d’un café, et les fournisseurs continuent de proposer des produits avec des baisses hebdomadaires pouvant atteindre 5 000 pièces.

Dans sa forme plus complexe, les «mauvais acteurs» de la mode rapide peuvent compter sur une configuration d’exploitation pour produire des vêtements aussi rapidement, et les vêtements de qualité souvent jetables que certaines entreprises produisent et en quantité non achetable les ont mis en décharge.

Si la mode, au sens large, est un complice clé dans le procès Humans v. The Earth, la fast fashion a été considérée comme le principal auteur de cette catégorie de coupables. Ceci malgré le fait que les détaillants à grande surface vendent des vêtements qui, parfois, peuvent être encore moins chers que les prix de la mode rapide et en quantités encore plus importantes (ce qui indique la même relation parfois exploitante avec la chaîne d’approvisionnement et le même impact environnemental, mais pas la même baisse fréquence), et ces magasins ont fait face à moins de colère. Quoi qu’il en soit, aucune quantité de revendications de durabilité de la part de l’un ou l’autre type de détaillant du marché de masse, du moins selon Thunberg, n’a été suffisante pour absoudre l’industrie de ses méfaits continus qui nuisent au climat.

Comme l’a déclaré la militante lundi sur une série de trois tweets attachés à son article en tant que première vedette de Vogue Scandinavia : « L’industrie de la mode contribue énormément à l’urgence climatique et écologique, sans parler de son impact sur les innombrables travailleurs et communautés qui sont exploitées dans le monde entier pour que certains puissent profiter de la mode rapide que beaucoup considèrent comme des produits jetables.

« Beaucoup donnent l’impression que l’industrie de la mode commence à prendre ses responsabilités, dépensant des sommes fantaisistes dans des campagnes se présentant comme « durables », « éthiques », « verts », « climatiquement neutres » ou « équitables ». Mais soyons clairs : ce n’est presque jamais que du pur greenwash.

« Vous ne pouvez pas produire de mode en masse ou consommer « durablement » comme le monde est façonné aujourd’hui. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous aurons besoin d’un changement de système. »

Ajoutant à la preuve de ce besoin, un rapport de juin de RSA, la Royal Society for Arts, Manufacturing and Commerce du Royaume-Uni, a révélé « des quantités colossales de plastique entrant dans les vêtements que nous portons ».

“Alors que de nombreux sites Web de mode souhaitent commercialiser des vêtements respectueux de l’environnement, la grande majorité des articles répertoriés sur ces sites contiennent de nouveaux plastiques, la moitié étant entièrement fabriqués à partir de polymères dérivés de la pétrochimie tels que le polyester, l’acrylique, l’élasthanne et le nylon”, a déclaré un communiqué. la publication du rapport a noté. « Ceux-ci utilisent de grandes quantités d’énergie et créent des dommages environnementaux dans leur production, et peuvent prendre des milliers d’années à se décomposer. »

Si vous demandez à la Fondation Ellen MacArthur, qui s’efforce d’améliorer la connaissance générale des impacts de la mode sous sa forme actuelle afin que les consommateurs puissent commencer à repenser leurs habitudes de consommation, amener les acheteurs à moins faire leurs achats n’est pas au cœur des préoccupations de l’industrie. lourde empreinte environnementale.

« Pour relever le défi du changement climatique, nous devons transformer l’industrie de la mode en une industrie qui s’attaque à ses causes profondes, en concevant des produits à utiliser davantage, à refaire et à partir d’intrants sûrs et recyclés ou renouvelables. Une économie circulaire pour la mode qui conçoit les déchets de production et de fabrication est cruciale pour atteindre la voie du 1,5 degré [the internationally agreed-upon threshold for limiting temperature rise] pour l’industrie textile », a déclaré Juliet Lennon, responsable de programme pour l’initiative Make Fashion Circular de la fondation. « Moins de 1 % des matériaux utilisés pour fabriquer les vêtements sont recyclés en vêtements après utilisation, tandis que de grandes quantités finissent rapidement dans des décharges ou des incinérateurs, ce qui a un impact énorme sur le climat et la biodiversité. »

Thorbeck voit deux voies hors de cette position pour que la mode joue son rôle dans la limitation de ce qu’elle peut de la crise climatique.

« Il y a deux forces pour le changement et ces deux forces sont la communauté financière, qui a maintenant besoin de plus de 50 % de ses fonds pour avoir des mesures d’impact ESG, c’est donc la communauté des investisseurs, et ce que vous avez parmi les consommateurs est un changement démontrable dans comportement exigeant que la durabilité soit le récit des marques », a-t-il déclaré.

Il reste à voir si ce changement a atteint une cohorte de consommateurs ayant un impact significatif, bien que la génération Z soit certainement le groupe qui mène la charge en mettant son argent là où se trouve la durabilité.

Ce qui est devenu de plus en plus clair, c’est que la mode n’a vraiment pas le temps pour le greenwashing et pas le temps pour des objectifs limités de zéro net à l’horizon 2030 si le “code rouge” du rapport de l’ONU sur le changement climatique dit quelque chose sur la direction dans laquelle les choses vont. à tête.

“Les sonnettes d’alarme sont assourdissantes et les preuves sont irréfutables : les émissions de gaz à effet de serre résultant de la combustion de combustibles fossiles et de la déforestation étouffent notre planète et mettent des milliards de personnes en danger immédiat”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU António Guterres dans un communiqué lundi. « Le réchauffement climatique affecte toutes les régions de la Terre, de nombreux changements devenant irréversibles. »

Comme Thorbeck l’a ajouté : « Le fait que [the U.N. was] faire un rapport de synthèse de 14 000 études en fait une tendance écrasante qu’aucune entreprise ne peut se permettre d’ignorer. C’est ce qui fait de 2021 une année charnière – s’il existe en fait un moyen d’atteindre les objectifs de l’ONU de 2030, alors cela doit commencer maintenant.

« Essentiellement, ce que fait le rapport de l’ONU, c’est supprimer toutes les excuses. »