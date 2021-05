Si les démocrates n’adoptent pas la loi sur le droit de vote, ils perdront en 2022 et Biden sera destitué

Nous ne sommes pas vraiment timides à propos de notre propre klaxon (quelqu’un doit le faire) mais nous pensons que c’était il y a trois à quatre mois, nous avons dit que si les républicains prennent le contrôle de la maison en 2022, on peut parier leur propre maison, voiture, retraite , et même leurs tongs préférées (frisson) sur le fait que les républicains vont destituer Joe Biden. En effet, les démocrates seront extrêmement chanceux s’ils n’accusent Biden qu’une seule fois. Une bonne règle de base concernant la règle de gouvernance républicaine-MAGA est qu’ils croient en punir un parti pour qu’il se soumette (demandez à Liz Cheney). Les démocrates ont destitué Trump à deux reprises, les MAGA vont destituer Biden quatre fois, deux au carré. Voilà comment ils procèdent.

Nous l’avons dit, nous ne sommes pas des génies. Nous connaissons simplement le GOP et nos lecteurs aussi.

Les démocrates font de leur mieux pour arracher la défaite des mâchoires de la victoire (Merci, Joe Manchin!) En ne passant pas HR 1, le projet de loi sur le droit de vote. C’est peut-être le seul moyen pour les démocrates de conserver la Chambre, peut-être le Sénat, et peut-être la présidence. Peu importe que les démocrates fassent un travail fantastique. En fait, cela n’a pas d’importance. C’est le vote qui compte!

Le parti au pouvoir perd presque toujours des sièges lors des élections hors année. Le parti démocrate ne vote jamais avec autant d’enthousiasme lors d’élections hors année. (2018 pourrait être une exception). Les républicains adoptent des lois draconiennes de suppression des électeurs partout où ils peuvent s’en tirer, ce qui est presque partout, y compris tous les États violets. Et, le recensement a donné aux républicains plus de sièges dans des États plus rouges ainsi que la possibilité de gerrymander l’enfer vivant hors de leurs États à un degré encore plus grand.

Le SCOTUS a clairement indiqué qu’il ne voulait rien avoir à faire avec le fait de dire aux Polonais comment redessiner leurs quartiers. Les républicains descendront jusqu’aux deux dernières maisons du pâté de maisons.

Les démocrates doivent donc faire face à trois réalités. Premièrement, s’ils veulent faire quelque chose – comme ils l’ont fait et continuent de le faire – il vaut mieux le faire dans un an et demi. Deuxièmement, le GOP va destituer Joe Biden pour le crime élevé d’être un démocrate, et d’être trop vieux, et le major mordillant deux membres du personnel, et ne pas «unifier le pays en faisant ce que les républicains veulent. Troisièmement, si Joe Manchin ne vote pas pour mettre fin à l’obstruction systématique et passer HR 1, il peut rester assis en sachant qu’il a conservé la tradition du Sénat pendant les deux à quatre prochaines années parce que Mitch McConnell le fera le premier après-midi, il sera à nouveau chef de la majorité. . (Le Sénat est un peu mieux mis en place pour les démocrates mais reste un peu vulnérable.)

Tout cela est acquis. Cela est dû en grande partie au fait que Joe Manchin apprécie d’être le deuxième politicien le plus puissant des États-Unis et que cela devient très vieux. Le sujet même (la destitution) a été abordé aujourd’hui dans l’émission de Nicolle Wallace (clairement, l’analyste le plus intelligent et le plus cool de la télévision), où Jason Johnson a déclaré:

“Tim! Tout le monde sait déjà ce que sont les républicains! dit Johnson. «Ils ont littéralement dirigé une marche vers le Capitole, et non le genre de droits civils, comme, il y a quelques mois. Tout le monde sait ce qu’est le Parti républicain, il n’y a plus rien à les exposer. Et très franchement, s’ils n’en font pas la priorité numéro un, vous ne pouvez pas attendre les élections de 2022. Parce que si ces lois restent dans les livres en 2022, les démocrates perdront la Chambre et le Sénat et ils mettront en accusation Joe Biden en février 2023. Je vous le promets! C’est ce que feront les républicains!

Ils ne condamneront pas Biden, mais les républicains de la Chambre le mettront en accusation en février, puis ils le referont en juin, et en septembre, et comme cadeau de Noël …

Joe Manchin ne nous apparaît pas comme l’ampoule la plus brillante du Sénat, et peut-être devrait-il lui être présenté avec ce genre de clarté. Veut-il tomber comme celui qui a rendu le pays aux MAGA et au contrôle fasciste? Cela en a l’air.

