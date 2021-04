Si les démocrates veulent “ arrêter la haine asiatique ”, ils doivent arrêter la décriminalisation ⋆ .

Deux des villes les plus progressistes de Californie, Oakland et San Francisco, ont connu une série d’attaques contre des Américains d’origine asiatique ces derniers mois. Pour les démocrates de Californie, la réponse à cette vague de criminalité n’est pas de punir les criminels et de protéger les citoyens respectueux des lois, mais bien au contraire.

Un projet de loi controversé sur la criminalité actuellement soumis à la législature californienne dirigée par les démocrates cherche à décriminaliser le vol d’un crime à un délit. Le projet de loi est parrainé par la sénatrice démocrate Nancy Skinner, dont le district s’étend d’East Bay à Oakland, où les Américains d’origine asiatique ont connu une augmentation des attaques.

Selon le San Francisco Chronicle, «depuis le début de 2021, au moins 32 Asiatiques ont été agressés ou volés dans la région de la baie». Regardez quelques-uns des crimes les plus récents ici:

Oakland, le 2 avril 2021, quatre personnes ont volé deux personnes âgées asiatiques devant leur maison. Heureusement, le fils du couple était à la maison et il a chassé les voleurs en agitant une machette. Oakland, le 1er avril 2021, des voleurs ont lié un couple asiatique devant leur fille de 7 ans et ont brutalement battu le mari avant de voler les économies de la vie du couple. Oakland, le 9 mars 2021, un homme asiatique de 75 ans, Pak Ho, a été volé et jeté au sol par Teaunte Bailey, 26 ans, lors de la promenade matinale de Ho. Ho est mort deux jours plus tard. Bailey a des antécédents criminels remontant à 2012, y compris de multiples crimes à Oakland, et ce n’est que le mois dernier qu’il a été impliqué dans un vol à main armée à San Francisco. San Francisco, le 23 février 2021, trois personnes ont volé et battu cruellement un homme d’origine asiatique de 67 ans dans une laverie automatique. Les suspects ont été arrêtés et recherchés pour plusieurs cambriolages de voitures dans la région. Oakland, le 10 février 2021, en plein jour, deux jeunes hommes ont attaqué une femme asiatique de 71 ans en «la faisant tomber par terre avant de tirer si fort son sac à main que la sangle se casse». La vieille dame est contusionnée et a encore des courbatures.

C’est à la suite de ces événements que le sénateur Skinner a introduit le SB-82 pour dépénaliser le vol qualifié. En vertu de la loi californienne en vigueur, le vol est un crime et est passible d’une peine de prison. SB-82 transformerait les vols d’un crime en un délit appelé petits vols, tant que la valeur économique de la perte est inférieure à 950 $ et que le crime n’implique pas d’armes ou ne cause pas de blessures graves à la victime.

En vertu du SB-82, la peine pour vol mineur serait de six mois à un an de prison du comté, une amende de 1 000 $, ou les deux. Les délinquants seraient admissibles à un programme de déjudiciarisation, un programme de réadaptation qui permet au délinquant d’éviter une condamnation et, dans certaines juridictions, d’éviter un casier judiciaire.

Le SB-82 est également conçu pour être rétroactif. Cela changerait et réduirait la peine pénale, même pour les personnes déjà reconnues coupables de vol qualifié et purgeant actuellement une peine de prison.

Sous SB-82, certains des récents cas de vol que je viens de mentionner, y compris le vol du couple senior asiatique et le vol de la femme asiatique de 71 ans, seraient tous reclassés comme petit vol. Puisque le SB-82 est rétroactif, bon nombre des 961 vols à main armée commis dans la ville d’Oakland seront reclassés comme petits vols. Ces auteurs recevront des peines beaucoup plus légères qu’elles ne le feraient en vertu de la loi actuelle.

Skinner a justifié son nouveau projet de loi sur la criminalité au nom de la justice sociale, car elle considère qu’une accusation de vol qualifié et la punition qui en découle sont injustes pour certains groupes raciaux. En vérité, comme tant d’autres initiatives réveillées que les démocrates ont promues, tout ce que les SB-82 finiront par faire est de blesser des gens de toutes races qui ne jouissent pas de la vie privilégiée de Skinner.

Les politiciens comme Skinner auraient dû tirer les leçons de leur dernier projet de loi désastreux sur la réforme de la criminalité. En 2014, les électeurs ont adopté la fameuse Proposition 47, qui réduit les peines pour des crimes spécifiques liés à la drogue et aux biens tels que la possession de drogue, le vol et le vol à l’étalage.

Entre autres choses, Prop 47 a plus que doublé le montant qu’un suspect pouvait voler avant de faire face à un crime de 450 $ à 950 $. La proposition 47 «permet également à certains délinquants qui ont déjà été condamnés pour de tels crimes de demander des peines réduites». Les démocrates de Californie ont commercialisé la prop 47 en tant que «loi sur les quartiers et les écoles sécuritaires». De nombreux électeurs ont acheté le mensonge et ont adopté la mesure avec une large marge.

Mais depuis le décès de Prop 47, les quartiers et les écoles de Californie sont devenus moins sûrs. Les cambriolages de voitures, les vols à l’étalage, les autres vols et les activités criminelles ont augmenté dans l’État. Une étude menée par le Public Policy Institute de Californie, non partisan, conclut que le bond de ces crimes résulte de moins d’arrestations et d’une peine pénale plus clémente, mandatée par la Prop 47.

Les flics californiens dans la rue n’ont pas besoin d’une étude pour leur dire que Prop 47 est à blâmer pour l’augmentation des crimes dans leur district. L’Association des chefs de police a tenté de parrainer une loi qui modifierait la Prop 47, ajoutant un crime pour vol en série d’une valeur de 250 $ en dessous des limites pré-Prop 47. Les démocrates californiens ont non seulement vaincu cette législation sensée, mais veulent maintenant rendre le droit pénal encore plus clément en changeant tout vol jusqu’à 950 $ d’un crime en un délit. Si le SB-82 passe, le taux de criminalité ne fera qu’augmenter.

Sans surprise, le SB-82 a déjà suscité d’intenses critiques de la part des forces de l’ordre et de la communauté asiatique américaine du district de Skinner.

Sur sa page Facebook, le bureau du procureur du district de Yuba a déclaré que le SB-82 traiterait les crimes violents avec «à peine une gifle au poignet». Il a poursuivi en disant que le SB-82 «permettrait aux criminels de battre quelqu’un pour voler sa propriété, et tant qu’ils n’utilisent pas d’arme, ne cassent aucun os ou ne causent pas de graves blessures corporelles, ce sera un délit. Se soucient-ils même des victimes à Sacramento?

Des organisations américaines d’origine asiatique indignées par le projet de loi ont organisé une manifestation dans le quartier chinois d’Oakland. Carl Chan, président de la Chinatown Chamber, estime que le SB-82 «récompensera ceux qui commettent des crimes et punira les victimes». Étant donné que la communauté américano-asiatique est déjà sur les nerfs de la montée des crimes contre leur communauté, Alan Auyeung de la chambre de commerce d’Oakland Chinatown a déclaré que le moment choisi pour le projet de loi montre que les politiciens sont «sourds» à l’inquiétude de la communauté.

Les démocrates qui prétendent se tenir aux côtés de la communauté américaine d’origine asiatique contre les crimes haineux sont les mêmes qui voteront pour mettre en danger les victimes américaines d’origine asiatique et échoueront à protéger les plus vulnérables. Ils continuent de répandre des mensonges selon lesquels les crimes croissants contre les Américains d’origine asiatique résultent de la «suprématie blanche» et de la rhétorique de l’ancien président Trump sur le coronavirus, même si la plupart des crimes contre les Américains d’origine asiatique au cours des derniers mois ont été commis par des auteurs non blancs qui s’attaquaient à la propriété.

Bien que de nombreux Américains d’origine asiatique commencent à voir à travers la rhétorique creuse, les mensonges et les politiques dangereuses des démocrates, une majorité d’Américains d’origine asiatique continuent de se présenter pour le parti démocrate aux urnes. En 2012, le président Barack Obama a remporté 73% des suffrages des Américains d’origine asiatique, dépassant son soutien parmi les Hispaniques (71%) et les électrices (55%).

En 2016, 79% des électeurs des États-Unis d’Amérique et des îles du Pacifique (AAPI) ont soutenu Hillary Clinton. Le résultat de l’élection présidentielle de 2020 montre que bien que Trump ait fait des percées auprès des électeurs de l’AAPI en remportant 34% des votes de l’AAPI, la plupart des électeurs de l’AAPI soutenaient toujours le candidat démocrate à la présidence Joe Biden.

Le SB-82 devrait servir de dernier réveil pour les Américains d’origine asiatique en Californie. Nous devons nous demander: pourquoi votons-nous pour un parti qui ne nous considère pas comme égaux aux autres groupes raciaux et est prêt à imposer des lois et des règlements qui nuisent à nos intérêts et à notre sécurité, le tout au nom de la justice sociale et de l’équité? Pour les Américains d’origine asiatique, notre éveil politique doit commencer aux urnes si nous voulons assurer la sécurité de nos familles, nos aînés et notre communauté.