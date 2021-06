“Si les gens conduisent au-dessus de leurs moyens, nous verrons de nombreuses voitures de sécurité”

05/06/21 à 20:11 CEST

Fernando Alonso il a eu une journée positive sur le circuit de Bakou. Il est entré en Q3, qualifié neuvième et ce dimanche il partira huitième sur la grille après la sanction de Lando Norris pour non-respect de la procédure de sécurité dans l’accident de Giovinazzi. En résumé, un bilan plein d’espoir pour l’Asturien, qui s’est néanmoins montré très critique envers l’agressivité de certains pilotes et a suggéré que ceux qui provoquent des drapeaux rouges dans la bataille décisive pour la pole se voient infliger une pénalité.

“Je ne sais pas combien de drapeaux rouges il y a eu aujourd’hui… quatre ou cinq, il me semble. Nous avons tous la voiture dans le Parc Fermé maintenant jusqu’à demain 12 heures et ces gens l’ont mise dans le garage, changer toute la voiture et sortir dans la position où elle était », a-t-il protesté Alonso.

“Nous savons déjà que la règle est comme ça et peut-être qu’un jour nous nous crashons et nous aimerions profiter de cette règle, tout changer dans la voiture et sortir le dimanche. Mais c’est un peu étrange que vous détruisiez la voiture, vous pouvez le changer et non vous ne recevez aucune pénalité, c’est dommage”, a-t-il ajouté.

Le double champion a expliqué que Si des réglementations de style IndyCar étaient introduites et que les pilotes provoquant des drapeaux rouges voyaient leurs meilleurs temps supprimés, tout le monde ferait attention à ne pas “aller trop loin”.

S’adressant à DAZN et Sky Sports F1, Alonso a déclaré que “nous n’avons pas exploité tout le potentiel de la voiture parce qu’à chaque fois que nous avons mis un nouveau train de pneus, nous ne pouvions pas l’utiliser à cause du drapeau rouge. C’était compliqué, c’était difficile d’entrer dans le rythme, mais c’était la même chose pour tout le monde. C’est probablement injuste. faire venir les gens qui s’écrasent, réparer la voiture et démarrer dans cette position demain. “

“Je pense que les gens doivent se calmer un peu et conduire à 98% sur un circuit urbain, car si vous tombez et sortez dernier de la course, peut-être que vous n’allez pas au-dessus de vos moyens. Demain on verra. Si les gens continuent à conduire à 120% au-dessus de leurs moyens, il y aura beaucoup de Safety Car ; si les gens se calment un peu, nous aurons une course normale. Aujourd’hui certains étaient surexcités.”

Enfin, Alonso a célébré qu’il terminait pour une fois dans une meilleure position que son coéquipier : “Je suis content d’avoir été devant Esteban en qualifications, j’étais devant à toutes les séances d’essais libres et puis j’ai un peu manqué…” .annoncé