Si les lois sur l’identification des électeurs sont « antidémocratiques », alors l’Europe l’est aussi

Les démocrates et les médias ignorent les règles dans le reste du monde parce que personne ne prendrait au sérieux leurs affirmations selon lesquelles tous ces pays sont antidémocratiques.

« Les républicains… essaient d’empêcher systématiquement les citoyens ordinaires de faire entendre leur voix », a averti l’ancien président Obama lors de sa campagne dans la course au gouverneur de Virginie samedi. En juillet, le président Joe Biden a affirmé : « Il y a un assaut en cours en Amérique aujourd’hui, une tentative de supprimer et de renverser le droit de vote, et des élections justes et libres…. Nous sommes confrontés au test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile. Ce n’est pas une hyperbole.

Biden affirme que les dirigeants des autres pays développés du G7 et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord sont tellement préoccupés par la menace que ces règles de vote représentent pour la démocratie américaine qu’ils lui ont demandé : « Est-ce que ça va aller ? »

Les affirmations selon lesquelles les lois sur l’identification des électeurs suppriment les votes sont un refrain constant de la part des démocrates. C’est désormais un enjeu central des élections en Virginie la semaine prochaine, le candidat au poste de gouverneur Terry McAuliffe faisant à nouveau campagne dimanche avec Stacey Abrams, qui prétend que la suppression des électeurs lui a volé son élection en tant que gouverneur de Géorgie. Le candidat républicain au poste de gouverneur Glenn Youngkin repousse les annonces de campagne.

Le comté de Fairfax, en Virginie, est poursuivi pour son refus de suivre l’une des rares règles anti-fraude restantes pour des centaines de bulletins de vote par correspondance. Mais si les règles d’identité avec photo et de vote par correspondance sont vraiment « anti-démocratiques », toute l’Europe et pratiquement tous les pays développés du monde sont anti-démocratiques.

Le Crime Prevention Research Center, que je dirige, a compilé une base de données sur les règles de vote dans le monde. Il montre que les mesures d’intégrité électorale sont largement acceptées dans le monde et ont souvent été adoptées par des pays après avoir été victimes de fraude en vertu de réglementations électorales plus souples.

ID d’électeur requis dans toute l’Europe

Les 47 pays européens, à l’exception de certaines parties du Royaume-Uni, exigent une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement pour voter. Maintenant, le Royaume-Uni a introduit une législation pour mandater les pièces d’identité dans le reste de leur pays. Seuls sept États américains ont des exigences tout aussi strictes en matière d’identité avec photo.

Aux États-Unis, le simple fait d’exiger un numéro d’identification unique pour les votes par correspondance a généré des boycotts d’entreprises en Géorgie. Comparez cela avec l’Europe, où 74% des pays interdisent totalement le vote par correspondance pour les citoyens qui résident dans le pays. Un autre 21 pour cent exigent que les gens récupèrent leurs bulletins de vote par correspondance en personne et présentent une pièce d’identité avec photo. Certains de ces pays limitent le vote par correspondance à ceux qui sont hospitalisés ou dans l’armée, et ils exigent une vérification par un tiers ainsi qu’une pièce d’identité avec photo.

Même pendant les confinements, peu d’exceptions ont été faites à cette norme en Europe, contrairement aux États-Unis. La Pologne a autorisé les bulletins de vote postal pour tout le monde l’année dernière à titre de mesure unique, tout comme deux villes de Russie. Mais le plan de la Pologne s’est si mal déroulé qu’il a dissuadé d’autres pays d’emboîter le pas. La France a fait des exceptions plus limitées, permettant temporairement aux personnes malades ou à risque de voter par correspondance.

Dans certains pays, même les permis de conduire ne sont pas considérés comme des formes suffisamment autorisées de vérification de l’identité des électeurs. La République tchèque et la Russie exigent des passeports ou des pièces d’identité délivrées par l’armée. D’autres pays utilisent des cartes d’identité nationales. D’autres encore, comme la Colombie et le Mexique, exigent une carte d’électeur biométrique.

Les vérificateurs des faits auraient dû passer une journée sur le terrain à enquêter sur les affirmations de Biden concernant les inquiétudes des dirigeants européens concernant la menace que représentent les exigences en matière de photo d’identité et de vote par correspondance pour la démocratie. Au lieu de cela, ce sont des grillons.

La fraude électorale au Royaume-Uni est résolue avec des règles d’identification plus strictes

Bien que le reste du monde développé débatte également de la manière d’équilibrer la prévention de la fraude électorale avec la facilité de voter, il semble y avoir un consensus général parmi les partis politiques sur le fait que les gens doivent vérifier leur identité. Certains pays ont appris leur leçon à la dure.

En Irlande du Nord, où un conflit sectaire amer s’est étendu à des machinations électorales dures, la fraude électorale a été décrite comme « généralisée et systémique » de toutes parts. En conséquence, les gouvernements conservateurs et travaillistes ont institué des réformes. En 1985, le Royaume-Uni a commencé à exiger l’identification en Irlande du Nord avant que les bulletins de vote puissent être émis.

Mais cela s’est avéré insuffisant. Un rapport du comité restreint de 1998 sur l’Irlande du Nord a révélé que les cartes médicales étaient utilisées comme pièces d’identité et pouvaient être «facilement falsifiées ou demandées frauduleusement», permettant ainsi à des personnes inexistantes de voter. En 2002, le gouvernement travailliste a rendu les cartes d’identification des électeurs beaucoup plus difficiles à falsifier et a utilisé d’autres règles pour empêcher les gens de s’inscrire pour voter plusieurs fois. Ces dispositions anti-fraude ont entraîné une réduction immédiate de 11 % du nombre total d’enregistrements, ce qui, selon le gouvernement travailliste, prouve l’ampleur de la fraude antérieure.

Une étude menée en Irlande du Nord avant les réformes de 2002 a interrogé Brendan Hughes, un ancien commandant de l’IRA à Belfast. Hughes a décrit comment il a utilisé une flotte de taxis pour transporter des électeurs frauduleux d’un bureau de vote à un autre, et comment des perruques, des vêtements et des lunettes ont été utilisés pour modifier l’apparence des électeurs.

