Si les perturbations forcent le changement, imaginez le pouvoir de la transformation

En ce qui concerne le concept de transformation numérique, nous devrions vraiment nous concentrer sur le terme transformation. Votre avantage concurrentiel dépend de la façon dont vous définissez les termes changement et transformation, car la grande majorité des dirigeants pensent qu’ils transforment un processus, un produit ou un service alors qu’ils ne font que le changer.

C’est principalement parce que la plupart ne connaissent pas la différence entre transformation et changement. Plongeons dans les différences entre ces deux compétences.

L’anticipation et la transformation sont des stratégies offensives

Le changement vient de l’extérieur vers l’intérieur, nous obligeant à réagir et à répondre avec agilité de manière défensive, alors que la transformation est une compétence offensive et d’anticipation bien différente du changement. Qu’il s’agisse d’une transformation personnelle ou d’une transformation d’entreprise, cela vient toujours de l’intérieur, ce qui vous donne beaucoup plus de contrôle pour façonner activement votre avenir.

Être agile est important lorsqu’il s’agit de faire face à un changement rapide ; Cependant, quelle que soit votre agilité, réagir rapidement ne fonctionne pas seul. Nous devons devenir anticipatifs, en utilisant des tendances dures basées sur des faits futurs pour anticiper les perturbations et les problèmes avant qu’ils ne perturbent afin qu’ils puissent être pré-résolus, vous permettant d’améliorer la pertinence, d’accélérer l’innovation et de créer une croissance durable.

La fonte des calottes polaires

Être un perturbateur positif va bien au-delà de la simple transformation des produits et services ; un état d’esprit d’anticipation peut aider à résoudre certains des plus grands problèmes du monde.

L’un des principes de mon Anticipatory Organization Model® est ce que j’appelle la loi des contraires. Découvrons comment il peut être mis en œuvre pour résoudre des problèmes qui semblent accablants et souvent insolubles, comme la fonte des calottes polaires.

Au cours des 40 dernières années de survol du Groenland au cours de mes nombreux voyages, j’ai remarqué au fil du temps que la neige glaciaire autrefois blanche est maintenant principalement constituée de roches exposées. En 2017, j’ai passé des vacances dans le parc national des Glaciers pour la première fois depuis 1977, et il y a eu une diminution spectaculaire des glaciers eux-mêmes.

Comment la loi des contraires peut-elle aider ? Au lieu de regarder le gros problème, regarder dans la direction opposée peut vous aider à trouver un moyen d’agir. Dans ce cas, pensez à la couleur de la neige ! À mesure que vous vous rapprochez du pôle, la neige de latitude nord contient beaucoup de suie noire. Le noir absorbe la chaleur, accélérant la fonte de la couche supérieure.

Alors, au lieu de regarder la suie noire sur la neige, regardons dans la direction opposée et découvrons d’où vient la suie. Il est possible d’utiliser l’équipement existant pour tester la suie et déterminer sa source exacte, qui est généralement une centrale électrique au charbon qui utilise du charbon sale de qualité inférieure et a peu de contrôles de pollution.

Il est possible de trouver des moyens d’éviter que ce problème ne s’aggrave en créant une source de financement mondiale pour nettoyer l’usine problématique. Cela ralentira-t-il complètement le réchauffement climatique ? Pas nécessairement, mais c’est un exemple de la façon dont de petites actions peuvent faire de grandes différences pour créer un changement positif.

Feux de forêt et coulées de boue

Un autre des principes de mon Anticipatory Organization Model® est ce que j’appelle le principe Skip It. Ignorer vos plus gros problèmes semble trop beau pour être vrai, mais croyez-moi quand je dis que ce n’est pas le cas !

L’un des éléments clés du saut de problème est que le problème sur lequel vous vous concentrez n’est probablement pas le vrai problème. Il y a un autre problème qui est le vrai problème, et quand vous l’identifiez correctement, il peut être résolu.

Par exemple, nous avons beaucoup d’incendies de forêt en Californie. La plupart des individus échappent eux-mêmes en toute sécurité aux incendies, mais un problème croissant lié aux incendies de forêt se produit lorsque de fortes pluies se déplacent sur ces collines brûlées, provoquant des coulées de boue, se déplaçant rapidement et causant des dégâts massifs et la mort.

En pensant en tant qu’entrepreneur Anticipatoire conscient de la connectivité de nos smartphones, nous pourrions placer des capteurs acoustiques sonores dotés de capacités Bluetooth autour des zones qui ont eu des incendies, « à l’écoute » d’une certaine fréquence de bruit que font les coulées de boue. Ensuite, le système avertit automatiquement tous les individus de la zone que des quantités massives de sol commencent à se déplacer afin qu’ils puissent évacuer.

Aligner la vision du futur dans votre organisation

Je me consacre chaque jour à amener le plus de personnes possible sur la planète à anticiper et à commencer à adopter certains de ces principes pour améliorer le monde dans lequel nous vivons, en utilisant les avancées technologiques perturbatrices pour transformer le monde de manière positive.

La raison pour laquelle j’ai un Anticipatory Organization Learning System et un livre intitulé The Anticipatory Organization est que je ne veux pas qu’une seule personne soit anticipative ; Je veux donner à tout le monde les moyens de transformer les perturbations et les changements en opportunités et en avantages, en particulier lorsqu’il s’agit du bien-être de la société.

Les gens devraient en fait être à la fois agiles et anticipatifs ; nous avons besoin des deux ! Si nous ne transformons pas nos processus, produits et services au lieu de simplement les changer de manière agile, nos problèmes continueront de s’aggraver.

Auteur : Daniel Burrus

Suivez @DanielBurrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futurologues au monde en matière de tendances mondiales et d’innovation de rupture. Le New York Times l’a qualifié d’un des trois gourous des affaires les plus demandés en tant qu’orateur.

Il a prononcé plus de 3 000 discours dans le monde entier et est un… Voir le profil complet ›