«Si les regards pouvaient tuer», le prince Philip a réprimandé la reine «yakking» lors de fiançailles déterrées | Royal | Nouvelles

Le rédacteur royal et expert Robert Jobson a publié un livre rappelant le «siècle» de la vie du prince Philip de 1921 à 2021 et a partagé quelques bribes fascinantes qu’il a découvertes au cours de ses recherches pour le livre. M. Jobson a expliqué que le prince Philip était l’une des rares personnes à pouvoir parler franchement à la reine et a rappelé une interaction entre les deux après avoir plongé dans les archives gouvernementales. L’auteur a décrit une situation lors d’un engagement dans les Caraïbes où un duc d’Édimbourg agacé a appelé le monarque pour son “yakking” sans fin.

S’adressant au podcast Royal Rota, on a demandé à M. Jobson quels récits intéressants et inconnus sur le prince Philip il avait trouvés au cours de ses recherches et que Chris Ship, rédacteur en chef d’ITV Royal, ignorait peut-être.

Il a déclaré au podcast: «Nous sommes emballés et oublions ce qui est nouveau et ce qui ne l’est pas.

«Je suis entré dans les archives et j’ai trouvé certaines des missives des ambassadeurs fascinantes quand elles ont toutes des extraits expurgés.

«Il y avait une anecdote particulière qui m’a toujours fait sourire, c’était une personne qui pouvait vraiment parler à la reine d’une manière que les autres ne pourraient pas faire.

«Je me souviens qu’il y avait eu ce cas lors d’une tournée dans les Caraïbes et j’avais hâte de monter sur le yacht royal.

“La reine serrait la main de tous les fonctionnaires et faisait très bien ce qu’elle fait – mais il en avait assez de tout cela.

«Et donc il est monté à bord, puis il s’est tenu sur le pont et a crié à la reine ‘yak yak yak, il y en a assez que nous devons y aller maintenant’.

“Elle a levé les yeux vers lui et si les regards pouvaient tuer, mais tout cela a été enregistré au ministère des Affaires étrangères.”

Le prince Philip est décédé le 9 avril et a été enterré à la chapelle St George de Windsor le 17 avril.

L’événement a été réduit car il était soumis à des restrictions de coronavirus qui ne permettaient qu’à 30 membres d’y assister.

Les règles de verrouillage stipulent cependant qu’il n’y a pas de limite sur le nombre de travailleurs lors d’un enterrement, ce qui est la raison pour laquelle les photographes et les gardes sont présents.