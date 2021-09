Si les revenus continuent d’accélérer, le stock de LMND sera bon

Limonade (NYSE :LMND), la nouvelle compagnie d’assurances, ne fait face qu’à d’autres pertes à perte de vue. Cela limite effectivement tout potentiel de hausse pour l’action LMND.

Source : Stéphanie L Sanchez / Shutterstock.com

Bien que l’action ne baisse pas beaucoup alors que la croissance des primes reste forte, les pertes futures de la société limiteront la hausse de l’action. En bref, la société devra probablement atteindre sa valorisation boursière actuelle de 4,3 milliards de dollars.

C’est ce que je soupçonnais d’arriver en janvier. J’ai écrit que l’action LMND chuterait de 65%, passant de 119,34 $ le 6 janvier à 43,44 $ par action.

Au début, j’ai semblé avoir tort, car, le 11 janvier, l’action LMND a grimpé en flèche à 186,23 $. Mais immédiatement après, le prix a baissé et se situe maintenant à 70,07 $, à la mi-journée du 21 septembre.

Je soupçonne qu’à l’avenir, l’entreprise continuera à augmenter ses revenus de manière significative, mais les pertes continueront d’augmenter. En conséquence, l’action est susceptible de baisser ou de faire du surplace à mesure que ses mesures de valorisation chutent et atteignent les niveaux élevés d’aujourd’hui.

Résultats récents

Le 4 août, Lemonade a publié ses résultats du deuxième trimestre pour le trimestre se terminant le 30 juin dans une lettre aux actionnaires. Son chiffre d’affaires brut trimestriel, connu en termes d’assurance sous le nom de prime brute acquise, s’élevait à 66,9 millions de dollars. Ce chiffre a augmenté de 90 % par rapport au deuxième trimestre 2020, alors qu’il s’élevait à 35,3 millions de dollars.

La prime brute acquise du trimestre précédent s’élevait à 56,2 millions de dollars, donc ce trimestre, elle a augmenté de 19 %. Cela correspond à un taux de croissance annualisé de 101%. Le fait que la croissance séquentielle soit supérieure à la croissance annuelle signifie que le taux s’accélère. C’est la bonne nouvelle.

La mauvaise nouvelle est que l’entreprise perd toujours de l’argent main dans la main. Même après avoir réassuré 75 % de son activité et conservé 25 % dans ses livres, Lemonade affichait toujours d’énormes pertes. Elle a enregistré une perte nette de 55,6 millions de dollars et a perdu 40,4 millions de dollars en BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Les deux sont nettement plus élevés que l’an dernier.

Comme si cela ne suffisait pas, Lemonade a également indiqué que son taux de sinistres bruts était de 74% contre 67% l’année dernière. Cela mesure la valeur en dollars des réclamations de son assurance des locataires (56 % des primes totales) et des propriétaires (30 %) en proportion du revenu total.

Valoriser le stock de limonade

Dans mon dernier article, j’ai écrit qu’une évaluation normale serait 1 fois le chiffre d’affaires pour une compagnie d’assurance à croissance plus lente. Pour arriver à cet état, j’ai estimé les revenus à terme sur cinq ans et je les ai comparés à la valeur marchande d’aujourd’hui. À l’époque, cette métrique était encore trop élevée à 2,4 fois. C’est pourquoi j’ai pensé que l’action LMND allait encore baisser.

Mais maintenant, cette même mesure n’est pas si déplacée. Par exemple, supposons qu’éventuellement l’entreprise cesse de céder ses primes brutes et que son chiffre d’affaires annuel augmente de 75 % en moyenne. Cela implique que son chiffre d’affaires de 267,6 millions de dollars (66,9 revenus du deuxième trimestre x 4) sera 16,413 fois plus élevé (1,75^5). Cela signifie que ses revenus à terme sur 5 ans atteindront 4,392 milliards de dollars (16,413 x 267,6 millions de dollars).

Cette prévision est très proche de la capitalisation boursière d’aujourd’hui à 4,31 milliards de dollars à 70,07 dollars par action aujourd’hui. En d’autres termes, le marché semble anticiper que Lemonade augmentera ses primes de 75 % par an au cours des cinq prochaines années. Au prix d’aujourd’hui, cela reflète une prévision à terme non actualisée de 4,39 milliards de dollars de revenus par rapport à sa capitalisation boursière de 4,31 milliards de dollars ou un ratio de 1,02 fois.

Que faire avec le stock LMND

Compte tenu de cette projection, il semble qu’à environ 70 $ par action, l’action LMND soit pleinement valorisée, mais pas encore une bonne affaire. Je soupçonne qu’avec le temps, le marché surveillera s’il est toujours sur la bonne voie pour générer une croissance annuelle composée de 75 % des revenus composés (c’est-à-dire des primes acquises).

S’il fait mieux que cela, le stock pourrait augmenter proportionnellement, et vice versa. Par exemple, comme je l’ai montré, son taux de croissance du taux d’exécution Q0Q est maintenant nettement supérieur à 75% à 101%. Si cela continue, l’action LMND pourrait augmenter. Cependant, le marché se rend également compte qu’avec des nombres de base plus élevés, le taux de croissance est voué à ralentir.

Par conséquent, je ne m’attendrais pas à ce que l’action LMND baisse beaucoup plus ici, malgré ses pertes croissantes. En fait, il y a lieu de croire, si les revenus continuent d’accélérer, qu’ils pourraient augmenter de 20 % environ. En conséquence, cela pourrait être le bon moment pour les investisseurs GARP (croissance à un prix raisonnable) de commencer à prendre une participation dans l’action.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.