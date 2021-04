Si les Warriors étaient des franchises du Real Madrid et du football européen NBA

Chaque année, la NBA compte plus d’adeptes en Europe, et c’est pourquoi il est normal que parfois les fans de la partie orientale de l’Atlantique laissent libre cours à leur imagination avec des idées qui unissent les clubs du vieux continent au basket américain.

Un Real Madrid ou un Barcelone en NBA? Une division européenne? Des propositions qui semblent toutes de plus en plus proches mais qui, bien qu’elles arrivent ou finissent par ne rester que des tentatives, nous donnent l’occasion de réfléchir à ce que serait la NBA avec les équipes de football de toute une vie. Et c’est exactement ce qu’a fait l’agence de design française Graphic UNTD, qui s’est spécialisée dans la recherche de différents points de vue sur le sport, comme nous vous l’avons déjà appris avec sa collection de kits de football basés sur les applications les plus populaires. Pour cela, ils se sont principalement basés sur la comparaison des équipements par leurs gammes de couleurs. Et voilà:

Real Madrid – Golden State Warriors

Arsenal – Miami Heat

Juventus – Brooklyn Nets

Villarreal – Lakers de Los Angeles

Valence CF – Knicks de New York

Galatasaray – Cavaliers de Cleveland

AC Milan – Chicago Bulls

FC Barcelone – Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Atlético de Madrid – Detroit Pistons

Manchester United – Raptors de Toronto

Manchester City – Memphis Grizzlies

Monaco – Portland Trail Blazers

Olympique de Marseille – Oklahoma City Thunder

Olympique de Lyon – Los Angeles Clippers

Saint-Étienne – Boston Celtics

Paris Saint-Germain – Wizards de Washington