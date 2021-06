Si l’ESG était une bulle, elle ne l’est plus : pas de véritable prime pour les « bonnes » actions ESG dans l’ensemble ; certains domaines comme l’énergie propre semblent mousseux

Cela est probablement dû au fait que les investisseurs adoptent ce qui semble être une approche plus nuancée de l’investissement ESG : ne plus regarder le classement ESG global d’une entreprise, mais considérer les entreprises par rapport à leurs pairs sur la base de mesures sous-jacentes, et identifier les entreprises les mieux placées pour améliorer Caractéristiques ESG, où beaucoup d’entre elles ont des rangs inférieurs à la moyenne.

Par Savita Subramanian et Marisa Sullivan

Certes, les afflux d’actifs extrêmes peuvent créer des bulles, et les flux vers les investissements ESG ces dernières années ont été extrêmes : jusqu’à présent en 2021, près de 3 $ sur 10 $ d’afflux d’actions mondiales ont été investis dans des fonds ESG. Les actifs sous gestion (AUM) des plus de 1 900 fonds ESG mondiaux que nous suivons ont atteint un record de 1 400 milliards de dollars en avril, soit plus du double de l’AUM d’il y a un an et une croissance presque 3 fois supérieure à celle des actifs non ESG.

Pour ceux qui craignent de payer trop cher pour les attributs ESG, nous recommandons de combiner les signaux ESG avec la valorisation. Aujourd’hui, les valorisations des « bonnes » entreprises ESG (c’est-à-dire celles qui sont bien classées sur la base d’une variété de fournisseurs de données) ne ressemblent guère à des bulles, surtout par rapport au passé récent. Alors que les actions avec des scores ESG du quintile supérieur basés sur les données MSCI se négociaient à une prime de 20 à 30% par rapport aux actions du quintile inférieur il y a plusieurs années et jusqu’à une prime de 50% au début de Covid-19, cette prime a diminué à seulement 5% aujourd’hui. Les jeux de données Sustainalytics et Refinitiv donnent des résultats similaires. Cela est probablement dû au fait que les investisseurs adoptent ce qui semble être une approche plus nuancée de l’investissement ESG : ne regardent plus le classement ESG global d’une entreprise, mais considèrent les entreprises par rapport à leurs pairs sur la base de mesures sous-jacentes, et identifient les entreprises les mieux placées pour améliorer Caractéristiques ESG, où beaucoup d’entre elles ont des rangs inférieurs à la moyenne.

Bien que la note ESG globale ait subi une baisse, certains aspects de l’ESG restent flous : les entreprises d’énergie propre se négocient avec une prime de 70 % par rapport à leurs homologues énergétiques traditionnels sur l’EV/EBITDA, en baisse par rapport aux sommets du début de l’année mais toujours bien au-dessus des 5 ans moyenne d’une prime mince de 10 %. Nous préférons les sociétés énergétiques traditionnelles moins chères qui se fixent des objectifs et font des progrès pour améliorer leurs modèles commerciaux. Un autre domaine exigeant une prime plus élevée est le « S » de l’ESG. Bien qu’elles ne soient pas en territoire de bulle, les entreprises avec des scores sociaux du quintile supérieur basés sur les données MSCI se négocient près d’une prime de 10 % par rapport à leurs pairs mal classés, alors que les investisseurs se concentrent sur les facteurs sociaux post-Covid-19. Nous pensons que cela peut être une prime plus durable car les investisseurs ont tendance à payer des primes cohérentes pour des caractéristiques qui auraient aidé lors d’une crise précédente, et on peut affirmer que Covid-19 était une crise sociale (de santé) plutôt qu’une crise caractérisée par la gouvernance ou l’environnement. des risques.

Comprendre le positionnement des fonds ESG peut aider à éviter le risque de crowding. Nous constatons que les fonds ESG dans toutes les grandes régions (États-Unis, Europe, Asie) sont surpondérés dans les secteurs de l’industrie, de la technologie et des matériaux par rapport à l’indice de référence, mais sont surtout sous-pondérés dans le secteur de l’énergie. Et jusqu’à présent cette année, il vaut mieux éviter les foules : la performance des facteurs ESG a été la plus forte dans les secteurs les plus sous-pondérés comme l’énergie (+15ppt long/short) et la plus faible dans les secteurs surpeuplés comme l’industrie (-8ppt L/S) et la technologie (-4pp L/S).

Co-écrit avec Panos Seretis & Jure Jeric (MLI UK) & Girish Nair, Merrill Lynch (Australie)

Extraits édités du rapport de BofA Global Research daté du 1er juin

Les auteurs sont des stratèges equity & quant, BofAS

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.