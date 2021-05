“Si l’Espanyol vaut un point pour nous, non”

05/05/2021 à 13:08 CEST

Carlos Nieto, joueur du Real Saragosse, a analysé le prochain match contre le leader de la Smartbank League. Selon le joueur, avec l’équipe en 15e position le tirage au sort ne les vaut pas le lendemain.

“Je ne pense pas qu’ils viendront à spéculer. Ils voudront atteindre l’objectif le plus tôt possible et nous devons mettre le besoin de points en premier”, a-t-il expliqué. “Je ne comprends pas d’autre façon de sortir sur le terrain que de gagner.. Si la cravate fonctionne pour eux, nous devons en ajouter trois », a-t-il souligné.

L’équipe de l’équipe de Saragosse a mis en garde contre le danger offensif de l’équipe catalane qui a des joueurs “très importants”. Il pense également que pour contrer ce potentiel en attaque, l’équipe “ blanquillo ” devra effectuer “un bon travail défensif et un jeu très sérieux” et contrôler les joueurs clés de l’équipe qui sont «ceux qui finissent par décider des matchs quand l’équipe n’a pas son jour».

Nieto, qui lors du dernier match de championnat contre Lugo a atteint cent matches avec le maillot de l’équipe Maño, a souligné qu’atteindre ce chiffre est “une source de fierté après tant d’années dans la carrière”, a-t-il admis.Vous devez connaître l’effort nécessaire pour rejoindre la première équipe et rester. Chaque jeu je me suis senti privilégié et je m’efforce d’obtenir cette chemise et de la porter plusieurs fois », a-t-il souligné.

Il a également révélé que son premier souvenir en tant que fan était le jour où le Real Saragosse a battu le Real Madrid 6-1 à La Romareda lors du match aller de la demi-finale de la Coupe de la saison 2005-06. “Cela crée une grande illusion chez un enfant amateur, celle de pouvoir être là. Je me souviens aussi avec beaucoup d’enthousiasme de mes débuts à 18 ans et de ce manque de maturité. Maintenant, j’ai atteint cette maturité qui m’a conduit à jouer une centaine de matchs avec le Real Zaragoza », a-t-il souligné.