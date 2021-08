“Si Lillard quitte Portland, il devra signer pour les Knicks.”

L’intersaison 2021 de la NBA restera sans aucun doute dans les mémoires du feuilleton de Damien Lillard et son possible départ des Portland Trail Blazers. Tout a commencé avec des rumeurs de la NBA selon lesquelles le meneur vedette de la franchise de l’Oregon en avait assez de perdre contre son équipe en séries éliminatoires, et que la décision de signer Chauncey Billups comme nouvel entraîneur-chef ne lui avait pas plu du tout.

Cependant, le joueur a nié à plusieurs reprises son mécontentement envers les Blazers, bien qu’il n’ait pas dit non catégoriquement à un hypothétique transfert avant le début de la saison NBA 2021/22. C’est pourquoi diverses franchises de la ligue sont à l’affût de tout mouvement que Lillard pourrait faire concernant son avenir.

À Stephen A. Smith, présentateur et journaliste d’ESPN, l’exigence qui aurait le plus à enchérir pour Damian Lillard est Knicks de New York. Smith considère la franchise Big Apple comme la destination qui profiterait le plus à l’équipe et au joueur.

Sur ses mots, Stephen A. Smith mentionne la capacité de Lillard lui-même à recruter des stars de la NBA pour son équipe, et à quel point cela se combinerait bien avec le marché des Knicks au sein de la ligue, l’un des plus attrayants pour tout joueur.

Que pourraient offrir les Knicks en retour ?

Choisir une superstar comme Damian Lillard n’est pas facile pour une franchise NBA. Si les Knicks de New York veulent vraiment le signer, ils devront d’abord inclure Julius Randle ou RJ Barrett dans l’accord. Aussi, mettez plusieurs jeunes joueurs à potentiel comme Immanuel Quickley, Mitchell Robinson ou Obi Toppin, et plusieurs tours de Draft, notamment 1er.