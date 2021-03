Si l’Oppo Find X3 Pro venait aux États-Unis, l’achèteriez-vous?

La semaine dernière, Oppo a publié trois nouveaux téléphones de la série Find X3, et le produit phare X3 Pro a une toute nouvelle astuce. Que vous pensiez que c’est un gadget ou non, il existe un nouvel appareil photo «à microlentilles» capable de prendre des photos presque microscopiques. Nous pensons que c’est plutôt cool. Bien sûr, il y a d’autres choses à considérer lors de l’achat d’un téléphone, mais la plupart des produits phares en 2021 cocheront ces cases. Avec un smartphone aussi unique, si vous êtes aux États-Unis, avez-vous l’impression de manquer quelque chose?

Cela a été une source de frustration personnelle pour moi que tant de bons téléphones ne parviennent jamais aux États-Unis. Lorsque nous examinons les smartphones à petit budget et de milieu de gamme chez Android Police, nous le faisons généralement avec un œil sur le marché américain, et c’est un domaine où des endroits comme l’Inde et la Chine ont un énorme avantage. Nos lecteurs sont toujours prompts à souligner que les téléphones de sociétés comme Nokia et Motorola ne peuvent pas vraiment rivaliser avec les modèles Redmi et Realme, et c’est absolument vrai – malheureusement, vous ne pouvez pas les obtenir aux États-Unis sans les importer, et cela vient avec un toute une pile de mises en garde.

La microlentille du Find X3 Pro est cool comme diable et j’aimerais que mon téléphone l’ait.

Au milieu de la dernière décennie, on espérait que davantage de ces marques chinoises viendraient aux États-Unis, et OnePlus était la preuve qu’elles pouvaient perturber le marché et réussir. LeEco est un nom dont vous ne vous souvenez probablement pas maintenant, mais ils ont essayé et échoué. Xiaomi a exprimé un certain intérêt, mais la politique récente a probablement mis un frein à tout projet, et je m’attends à ce que la plupart des entreprises chinoises tardent jusqu’à ce que cette situation change.

Avec le nouvel Oppo Find X3, mes propres frustrations face au manque de sélection sur le marché américain ont atteint un nouveau sommet: non seulement nos options de milieu de gamme manquent, mais nous manquons également ces nouvelles fonctionnalités phares amusantes. Et bien que je puisse encore trouver les saveurs chinoises d’Android médiocres, elles sont aussi miles mieux qu’avant.

Cela pourrait simplement être un problème « moi », exclusif aux blogueurs techniques de notre petite bulle, mais je suis curieux de savoir si l’un de nos lecteurs basés aux États-Unis envisagerait d’acheter le Find X3 Pro s’il venait ici.