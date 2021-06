“Si Luis Enrique est discuté, nous nous trompons”

22/06/2021

Le à 23:34 CEST

Sergio Busquets vient à la rescousse d’une équipe espagnole qui doit battre la Slovaquie mais aussi convaincre. Même dans certains secteurs, des doutes sont apparus sur la continuité de l’entraîneur national, Luis Enrique, et celui de Badia a été énergique dans sa défense. “Ce n’est pas une décision que nous devons prendre, mais les joueurs sont ravis de Luis et de son staff. Il est bien préparé, dans le football, ils envoient les résultats et tout le monde est discuté, mais si Luis est discuté, avec tout ce qu’il fait , on se trompe…”, a-t-il souligné.

Celui de Badia est très conscient de l’importance de la fête. “C’est un moment important et nous savons pour quoi nous jouons. Nous dépendons de nous-mêmes et je pense que nous avons joué de bons matchs, mais nous avons manqué un peu de chance”, a expliqué un Busquets qui a tenu à envoyer un message optimiste : ” J’ai eu la chance de jouer des étapes de Coupes d’Europe et de Coupes du monde, d’atteindre ce troisième match avec le sentiment qu’on méritait plus, et la plupart du temps on a passé et même gagné des titres, donc ça donne de l’espoir”, a-t-il rappelé.

Oui, il a admis que “On a besoin d’un bon match, avec des buts, qui nous motive et qui accroche un peu plus les gens si possible”, en ce qui concerne la question de savoir si les supporters commençaient à « pendre » de l’équipe nationale

C’était son isolement

Busquets est prêt à être le starter et c’est que lors de son confinement forcé il n’a pas perdu de temps. « C’était ennuyeux, mais je savais ce que je devais faire pour bien y arriver mais pas de la même manière que mes coéquipiers, bien sûr. “, a déclaré le milieu de terrain.

Concernant son rôle au sein de l’équipe, il a admis qu’« il est clair que j’ai cette expérience et je peux apporter tout ce que je suis », et n’a pas voulu donner d’importance à la jeunesse des Rouges par rapport aux championnats précédents. “Beaucoup de joueurs sont très importants dans des équipes qui ont remporté la Ligue des champions ou la Ligue Europa, par exemple, et j’ai toujours fait confiance. Je leur inculque qu’il faut être positif et qu’avec du caractère et un bon jeu, nous allons sûrement le faire sortir. »

De retour avec Van der Vaart

Sans être aussi énergique que quelques heures auparavant avec Van der Vaart, Busquets a bel et bien parlé de “manque de respect” pour l’ancien footballeur néerlandais. “Cela me semble étrange qu’il puisse exprimer son opinion de cette manière. Cela ne nous a pas fait nous sentir mal et nous sommes ouverts à toutes les critiques, mais poliment.

Enfin, sur la Slovaquie, il a mis en avant Hamsik et “la liberté avec laquelle jouent leurs pourboires, ils ne sont pas statiques”, et a donné la recette pour ne pas être surpris en défense. “Lorsque nous attaquons, la vigilance sera de mise et être bien placé vous donne la possibilité de récupérer plus tôt. Vous devez réduire les chances de contre et gagner les duels individuels.”