Si Mark Zuckerberg ne résout pas le problème des algorithmes de Facebook, qui le fera?

Tous les yeux sont rivés sur le conseil de surveillance de Facebook, qui devrait décider dans les prochaines semaines si l’ancien président Donald Trump sera autorisé à revenir sur Facebook. Mais certains critiques – et au moins un membre – du groupe de prise de décision indépendant disent que le conseil a des responsabilités plus importantes que les décisions individuelles de modération de contenu comme l’interdiction de Trump. Ils veulent qu’il supervise la conception et les algorithmes de base de Facebook.

Cette idée de réglementer en externe les algorithmes qui déterminent presque tout ce que vous voyez sur Facebook est également en train de se répandre en dehors du conseil de surveillance. Lors de l’audition de jeudi sur la désinformation et les médias sociaux, plusieurs membres du Congrès se sont attaqués aux algorithmes d’engagement de l’entreprise, affirmant qu’ils diffusaient de la désinformation afin de maximiser les profits. Certains législateurs renouvellent actuellement leurs efforts pour modifier l’article 230 – la loi qui protège largement les réseaux de médias sociaux de toute responsabilité pour le contenu que les utilisateurs publient sur leurs plateformes – afin que ces entreprises puissent être tenues pour responsables lorsque leurs algorithmes amplifient certains types de contenu dangereux. Au moins un membre du Congrès suggère que les entreprises de médias sociaux pourraient avoir besoin d’une agence de réglementation spéciale.

Tout cela joue dans un débat croissant sur qui devrait réglementer le contenu sur Facebook – et comment cela devrait être fait.

À l’heure actuelle, la portée du conseil de surveillance est limitée

Le nouveau conseil de surveillance de Facebook – qui peut même annuler le PDG Mark Zuckerberg sur certaines décisions et est censé fonctionner comme une Cour suprême pour la modération du contenu des médias sociaux – a un champ de responsabilités assez restreint. Il est actuellement chargé d’examiner les appels des utilisateurs s’ils s’opposent à une décision prise par Facebook de supprimer leurs publications pour violation de ses règles. Et seules les décisions du conseil d’administration sur des publications individuelles ou des questions qui lui sont directement référées par Facebook sont réellement contraignantes.

En ce qui concerne la conception fondamentale de Facebook et le contenu qu’il priorise et promeut auprès des utilisateurs, tout ce que le conseil d’administration peut faire pour le moment est de faire des recommandations. Certains disent que c’est un problème.

«La compétence que Facebook lui a actuellement donnée est bien trop étroite», a déclaré à Recode Evelyn Douek, chargée de cours à la Harvard Law School, qui analyse les politiques de modération du contenu des médias sociaux. «Si cela doit avoir un impact significatif et faire du bien, [the oversight board] doit avoir un mandat beaucoup plus large et être en mesure d’examiner la conception de la plate-forme et un certain nombre de ces systèmes derrière ce qui conduit aux éléments de contenu individuels en question. »

Facebook conçoit ses algorithmes pour être si puissants qu’ils décident de ce qui apparaît lorsque vous recherchez un sujet donné, des groupes auxquels vous êtes recommandé de rejoindre et de ce qui apparaît en haut de votre fil d’actualité. Pour vous garder sur ses plateformes le plus longtemps possible, Facebook utilise ses algorithmes pour proposer du contenu qui vous incitera à faire défiler, cliquer, commenter et partager sur ses plateformes – tout en rencontrant les publicités qui alimentent ses revenus (Facebook s’est opposé à cette caractérisation).

Mais ces systèmes de recommandation ont longtemps été critiqués pour avoir exacerbé la propagation de la désinformation et alimenté la polarisation politique, le racisme et la violence extrémiste. Ce mois-ci, Recode a appris qu’un homme avait pu devenir un informateur du FBI concernant un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer parce que les algorithmes de Facebook lui recommandaient de rejoindre le groupe où il était prévu. Alors que Facebook a pris certaines mesures pour ajuster ses algorithmes – après l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain, la société a déclaré qu’elle cesserait définitivement de recommander des groupes politiques – beaucoup pensent que l’entreprise n’a pas pris de mesures suffisamment agressives.

C’est ce qui suscite des appels à une régulation externe des algorithmes de l’entreprise – que ce soit de la part du conseil de surveillance ou des législateurs.

Le conseil de surveillance peut-il adopter les algorithmes de Facebook?

«La plus grande déception du conseil … c’est à quel point ses compétences sont étroites, n’est-ce pas? Par exemple, on nous a promis la Cour suprême, et on nous a donné un petit tribunal de la circulation », a déclaré Douek, tout en notant que Facebook a signalé que la compétence du conseil pourrait s’élargir avec le temps. «Facebook va fortement s’opposer à ce que le conseil d’administration ait le type de juridiction dont nous parlons parce que cela va à leurs intérêts commerciaux fondamentaux, n’est-ce pas? Ce qui est prioritaire dans le fil d’actualité, c’est la façon dont ils obtiennent leur engagement et donc la façon dont ils gagnent de l’argent. »

Certains membres du conseil ont également commencé à suggérer un intérêt similaire pour les algorithmes de l’entreprise. Récemment, Alan Rusbridger, journaliste et membre du conseil de surveillance, a déclaré à un comité de la Chambre des lords au Royaume-Uni qu’il s’attendait à ce que lui et les autres membres du conseil finissent par demander «à voir l’algorithme – j’en suis sûr – quoi que ce soit. moyens. »

«Les gens me disent: ‘Oh, vous faites partie de ce tableau, mais il est bien connu que les algorithmes récompensent le contenu émotionnel qui polarise les communautés parce que cela le rend plus addictif’», a-t-il déclaré au comité. « Eh bien, je ne sais pas si c’est vrai ou non, et je pense qu’en tant que conseil d’administration, nous allons devoir nous attaquer à cela. Même si cela prend de nombreuses sessions avec des codeurs parlant très lentement pour que nous puissions comprendre ce qu’ils disent, notre responsabilité sera de comprendre ce que sont ces machines – les machines qui entrent – plutôt que les machines qui modèrent, ce que leur les métriques sont. «

Dans une interview avec Recode, le membre du conseil d’administration John Samples, de l’institut libertaire Cato, a déclaré à Recode que le conseil d’administration, qui n’a été lancé qu’à la fin de l’année dernière, ne fait que commencer mais qu’il est «conscient» des algorithmes en tant que problème. Il a dit que le conseil pourrait commenter les algorithmes dans ses recommandations non contraignantes.

Julie Owono, également membre du conseil de surveillance et directrice exécutive de l’organisation Internet Sans Frontières, a souligné un cas récent que le conseil a examiné concernant un système de signalement automatisé qui a supprimé à tort un message à l’appui de la sensibilisation au cancer du sein pour violation des règles de Facebook sur la nudité. «Nous avons prouvé dans la décision que nous avons prise que nous sommes parfaitement conscients des problèmes qui existent avec l’IA, les algorithmes et les décisions de contenu automatisées», a-t-elle déclaré à Recode.

Un porte-parole de Facebook a déclaré à Recode que la société ne prévoyait pas de renvoyer au conseil d’administration des cas concernant des algorithmes de recommandation ou d’engagement, et que les algorithmes de classement du contenu ne faisaient actuellement pas partie du processus d’appel du conseil. Pourtant, le porte-parole a noté que les statuts du conseil permettent à sa portée de s’étendre au fil du temps.

«Je ferais également remarquer qu’actuellement, alors que Facebook adopte les recommandations politiques du conseil, le conseil a un impact sur les opérations de l’entreprise», a ajouté un porte-parole du conseil de surveillance. Un exemple: dans le cas récent impliquant un message de sensibilisation au cancer du sein, Facebook affirme avoir changé le langage de ses directives communautaires et amélioré ses systèmes de signalement basés sur l’apprentissage automatique.

Mais il y a des questions clés liées aux algorithmes que le conseil devrait être en mesure d’examiner, a déclaré Katy Glenn Bass, directrice de recherche au Knight First Amendment Institute. Le conseil de surveillance, a-t-elle déclaré à Recode, devrait avoir un «mandat plus large» pour savoir comment les algorithmes de Facebook décident de ce qui devient viral et de ce qui est priorisé dans le fil d’actualité, et devrait être en mesure d’étudier l’efficacité des tentatives de Facebook pour arrêter la propagation de l’extrémisme. et la désinformation fonctionne réellement.

Récemment, Zuckerberg a promis de réduire la «politique» dans les flux des utilisateurs. La société a également mis en place un programme de vérification des faits et a tenté de dissuader les gens de partager des informations erronées signalées avec des alertes. Après les élections de 2020, Facebook a bricolé son fil d’actualité pour donner la priorité aux nouvelles grand public, un changement temporaire qu’il a finalement annulé.

« [The board] devrait avoir le pouvoir de poser ces questions à Facebook », a déclaré Bass à Recode dans un e-mail,« et de demander à Facebook de laisser des experts indépendants (comme des informaticiens) faire des recherches sur la plate-forme pour répondre à ces questions. » Bass, avec d’autres dirigeants du Knight First Amendment Institute, a recommandé au conseil de surveillance, avant de se prononcer sur la décision Trump, d’analyser comment les «décisions de conception» de Facebook ont ​​contribué aux événements du Capitole le 6 janvier.

Certains critiques ont déjà commencé à dire que le conseil de surveillance n’est pas suffisant pour réglementer les algorithmes de Facebook, et ils veulent que le gouvernement mette en place une réforme. Une meilleure protection de la confidentialité des données et des droits numériques – et des incitations légales pour freiner le contenu le plus odieux et le plus dangereux de la plateforme – pourraient forcer Facebook à changer ses systèmes, a déclaré Safiya Umoja Noble, professeur à l’UCLA et membre du Real Facebook Oversight Board, un groupe. d’activistes et d’universitaires qui ont soulevé des inquiétudes au sujet du conseil de surveillance.

«Les problèmes sont le résultat de près de deux décennies de modération de contenu disparate et incohérente, humaine et logicielle, associée à un apprentissage automatique formé sur les engagements des consommateurs avec toutes sortes de propagande nuisible», a-t-elle déclaré à Recode. « [I]f Facebook était légalement responsable des dommages causés au public et aux individus, résultant de la diffusion de publicités nuisibles et discriminatoires, ou de son organisation algorithmique et de la mobilisation de groupes violents et haineux, il devrait repenser son produit. »

Certains législateurs pensent également que le Congrès devrait jouer un rôle plus agressif dans les algorithmes de Facebook. Mercredi, les représentants Tom Malinowski et Anna Eshoo ont réintroduit la loi sur la protection des Américains contre les algorithmes dangereux, qui retirerait la responsabilité juridique des plates-formes dans les cas où leurs algorithmes amplifiaient des contenus qui interfèrent avec les droits civils ou impliquent le terrorisme international.

Interrogé sur le conseil de surveillance, le représentant Eshoo a déclaré à Recode: «Si vous me demandez est-ce que j’ai confiance en cela, et que quelqu’un dans un comité a dit qu’il était préoccupé par les algorithmes? Je veux dire, je m’en réjouis. Mais ai-je confiance en lui? Je ne. »

Madihha Ahussain, avocate spéciale pour le fanatisme anti-musulman pour Muslim Advocates – une organisation de défense des droits civiques qui a sonné l’alarme sur le contenu anti-musulman sur la plate-forme Facebook – a déclaré à Recode que si le « jury est toujours absent » de la légitimité du conseil de surveillance, elle est craint qu’il n’agisse comme «un peu plus qu’un coup de pub» pour l’entreprise et dit que le gouvernement devrait «intervenir».

«Les algorithmes de Facebook poussent les gens à détester les groupes et les contenus haineux», a-t-elle déclaré à Recode. «Facebook doit cesser de céder aux pressions politiques et financières et veiller à ce que ses algorithmes arrêtent la diffusion de contenus dangereux et haineux, quelle que soit l’idéologie.»

Au-delà de Facebook, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a proposé une autre façon de changer le fonctionnement des algorithmes de médias sociaux: donner plus de contrôle aux utilisateurs. Avant l’audience de jeudi à la Chambre sur la désinformation et la désinformation, Dorsey a souligné les efforts de Twitter pour laisser les gens choisir ce que leurs algorithmes priorisent (pour le moment, les utilisateurs de Twitter peuvent choisir de voir les Tweets inversés par ordre chronologique ou en fonction de l’engagement), ainsi que d’un nouveau, effort de recherche décentralisé appelé Bluesky, qui, selon Dorsey, travaille sur la construction d’algorithmes de recommandation «ouverts» pour offrir un plus grand choix aux utilisateurs.

Bien qu’il soit clair qu’il y a un enthousiasme croissant pour changer le fonctionnement des algorithmes de médias sociaux et qui peut influencer cela, on ne sait pas encore ce que ces changements impliqueront, ni si ces changements dépendront en fin de compte des décisions individuelles des utilisateurs, de la réglementation gouvernementale ou des réseaux sociaux. eux-mêmes. Quoi qu’il en soit, la surveillance des algorithmes de médias sociaux à l’échelle de Facebook est encore un territoire inexploré.

«La loi est encore vraiment, vraiment nouvelle dans ce domaine, donc ce n’est pas comme si nous avions encore un bon modèle pour le faire n’importe où», déclare Douek, de Harvard Law. «Donc, dans un certain sens, c’est un problème pour le conseil de surveillance. Et dans un certain sens, c’est un problème plus important pour les types de systèmes juridiques et la loi en général à mesure que nous entrons dans l’ère de l’algorithmique. »

