« Si Mbappé avait voulu rester, il l’aurait déjà renouvelé »

15/03/2021 à 12h35 CET



L’avenir de Kylian Mbappé continue de parler. Le joueur n’a pas encore révélé s’il restera au PSG la saison prochaine alors que son contrat expirera en 2022, le Real Madrid étant à l’affût pour entreprendre sa signature. Ni renouvellement ni rien, Mbappé pense toujours à son avenir, ce que Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, n’aime pas trop.

« On n’est pas dans sa tête et il a des objectifs et des souhaits personnels. Es-tu convaincu de rester au PSG? Je ne pense pas, car sinon, il l’aurait déjà renouvelé. » Je pense qu’il sentait que son avenir était ailleurs. Ce n’est pas une critique, vous avez le droit de le penser. J’ai l’impression qu’il cache parfois certaines vérités », a-t-il assuré.

Rothen a critiqué l’attitude du joueur, en attendant qu’il se décide bientôt: « Ce n’est pas clair avec cette question et je n’aime pas beaucoup ça car cela signifie que vous êtes un opportuniste, que votre objectif était d’aller au Real Madrid, mais à cause du contexte financier de Madrid, vous ne pouvez plus. Ce n’est pas très honnête, mon message à lui est «soyez plus clair», le club continuera avec ou sans lui.