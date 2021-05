Si Meghan et Harry étaient dépouillés du titre de ducs, elle serait une princesse

Williams veut que Twitter comprenne que sa demande de dépouiller Meghan Markle et Harry de leurs titres les élèverait à un certain point, plutôt que de les supprimer complètement. “Le titre du prince Harry ne peut pas être supprimé”, expliqué via Twitter. «Par conséquent, s’ils n’étaient plus duc et duchesse, ils seraient prince et princesse. Ce qui, pourrait-on dire, serait encore plus attractif sur la scène mondiale … “

Dans ses tweets ultérieurs, Kate a expliqué que si elle les enlevait, Meghan serait nommée princesse Harry de Galles, un titre qu’elle obtient grâce à son mariage avec Harry et qu’elle n’utilise pas pour le moment car elle maintient toujours celui de duchesse de Sussex. «Elle ne l’utilise plus maintenant à cause des titres Sussex. Mais si les titres Sussex étaient supprimés, elle serait rapidement appelée dans le discours général de la princesse Meghan ou, en fait, de la princesse Meghan de Galles … ».