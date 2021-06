“Si Mick Schumacher s’énerve, c’est un plus pour Nikita Mazepin”

in

Norbert Haug pense que Mick Schumacher devrait résister à se fâcher contre Nikita Mazepin – car cela ne pourrait que donner un coup de pouce à son coéquipier.

Les relations entre les deux rookies Haas sont de plus en plus tendues suite aux incidents survenus lors des deux dernières courses.

Dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Schumacher a été coincé près du mur par Mazepin alors qu’il le doublait en courant vers le drapeau à damier et a fait un geste de colère au pilote né à Moscou. Mazepin a ensuite soutenu qu’il avait viré à droite car il ne s’attendait pas à ce que l’Allemand soit de ce côté.

Puis en France le week-end dernier, Mazepin a lancé une passe agressive sur Schumacher qui a forcé l’Allemand à se rendre dans la zone de dégagement et à dire plus tard : « Je pense que je dois en reparler à l’équipe. On fait notre truc, il fait le sien. À ce niveau, je ne peux pas tout à fait le comprendre.

Haug, l’ancien directeur du sport automobile Mercedes qui a travaillé avec le père de Schumacher, Michael, entre 2010 et 2012, avait précédemment déclaré qu’il espérait que Mick avait “tapé sur la table” et était devenu “très très bruyant” lors du débriefing Haas de la course en Azerbaïdjan.

Mais il pense qu’il serait contre-productif si le champion en titre de Formule 2 continuait à montrer son mécontentement envers son collègue, car cela ne pourrait que donner à Mazepin un avantage psychologique, sachant qu’il a pu liquider Schumacher.

“Je peux parfaitement comprendre Mick en tant qu’être humain”, a déclaré Haug à Sky Germany à propos de la réaction de Schumacher à l’incident du Paul Ricard.

« C’est la réaction immédiatement après la course. Il y avait l’histoire précédente à Bakou, que j’évalue de manière beaucoup plus critique.

“[At Paul Ricard] vous pouviez voir que Mazepin était à l’intérieur, c’est pourquoi je ne peux pas le blâmer à 100%.

« Un conseil stratégique à Mick – c’est comme dans la vraie vie. Si le coéquipier voit que vous êtes en colère contre lui, c’est le premier point positif pour le coéquipier.

Le patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner, n’a pas condamné Mazepin pour l’incident en France.

“J’ai parlé avec les deux et je pense que dans les circonstances, c’était la course, mais ce n’était en aucun cas injuste”, a déclaré Steiner. « À mon avis, c’était une course difficile.

“J’ai parlé avec les deux parce que je ne voyais pas complètement l’image, alors je suis arrivé à la conclusion que c’était de la course mais ce n’était pas injuste.”

