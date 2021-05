“ Si Mikel Arteta n’apprend pas, il sera renvoyé ”

Mikel Arteta a été averti qu’il serait limogé en tant que manager d’Arsenal s’il n’apprend pas de la défaite des Gunners en Europa League contre Villarreal.

talkSPORT a été informé que l’Espagnol avait été “ découvert ” par l’ancien patron d’Arsenal, Unai Emery, alors que la légende des Invincibles Ray Parlour a remis en question le traitement déroutant d’Arteta à l’égard de Gabriel Martinelli.

Arteta a été critiqué pour sa sélection d’équipe à Villarreal car aucun attaquant reconnu n’a commencé le match

Les problèmes disciplinaires du club de Premier League et les malheurs à l’arrière se sont poursuivis jeudi soir alors que les Gunners à dix hommes souffraient de l’embarras de perdre face à leur ancien patron, Emery.

Arteta a été martelé pour avoir décidé de ne pas engager d’attaquant lors de la demi-finale aller cruciale, choisissant d’aligner Emile Smith Rowe à l’avant dans une formation de faux neuf de style Man City.

Mais sa décision s’est retournée contre lui, le patron ayant été qualifié de “ faux Pep Guardiola ” après que son équipe soit tombée à une défaite 2-1.

La cravate n’est pas finie. Alors qu’Arsenal à un moment donné s’est retrouvé un homme et deux buts d’avance, Nicolas Pepe a tiré depuis le point de penalty pour donner aux Gunners l’espoir de toujours se qualifier pour la finale.

Mais Arteta a appris qu’il ne pouvait pas faire les mêmes erreurs deux fois avant le match retour au nord de Londres.

Dani Ceballos a été expulsé avec Villarreal mettant également fin au match avec dix hommes dans une nuit dramatique en Ligue Europa.

S’exprimant lors du talkSPORT Breakfast de vendredi, l’expert et ancien international anglais Trevor Sinclair a déclaré: «Je pense qu’Arteta s’est trompé, et je pense qu’il s’en est sorti.

«Le fait qu’ils soient toujours à égalité pour le match retour, ils ont une grande chance [of going through to the final].

«Mais ils ont besoin d’apprendre. Je pensais qu’Unai Emery avait très bien lu le script.

«C’étaient de mauvaises décisions prises par Arteta et je sens qu’il a été découvert par un beaucoup plus expérimenté, je ne dis pas mieux, mais un manager beaucoup plus expérimenté qui en a un sur lui.

«Si Arteta n’apprend pas, il va être renvoyé, c’est aussi simple que ça.

Gunners great Parlour a également visé la sélection de l’équipe d’Arteta pour le choc crucial, affirmant qu’il avait un certain nombre de positions totalement erronées.

Perry Groves pense que le “ jury est toujours absent ” sur la victoire de Mikel Arteta et Slavia Prague “ apaise le bruit ” entourant son poste de manager

Et il s’est demandé pourquoi Martinelli n’avait pas commencé le match, en plaisantant qu’il “ devait être un entraîneur terrible ” après le dernier camouflet de la starlette brésilienne.

Parlour a déclaré: «Je suis totalement d’accord avec vous, la sélection de l’équipe…

«Vous devez jouer à Granit Xhaka [who kept his place as a makeshift left-back] au milieu de terrain. Bukayo Saka doit passer à l’arrière gauche, il est très athlétique et avance aussi. Smith Rowe est meilleur dans un domaine plus profond et Martinelli, je ne comprends pas ce qui se passe avec Martinelli.

«Il a changé le jeu pour Arsenal, mais il doit être terrible à l’entraînement car il ne commence jamais! C’est un joueur très excitant.

«Ce sont des choix évidents et je pensais qu’ils étaient vraiment médiocres au milieu de terrain central, et c’est là que vous dictez le rythme du match. Thomas Partey n’a pas fait un bon match, il donnait le ballon! »

Martinelli s’est remis d’une blessure au genou qui l’a empêché de rester absent pendant une grande partie de la saison, mais Arteta n’a pas accordé de temps de jeu régulier – en commençant sur le banc contre Villarreal

Martin Keown, légende d’Arsenal, a également critiqué le onze de départ risqué d’Arteta, et a déclaré que “ l’écriture est sur le mur ” pour le boss s’il ne parvient pas à se rendre en finale.

“C’était un match complètement fou et fou”, a déclaré le spécialiste de BT Sport jeudi soir.

«Je pensais qu’à un moment donné, l’écriture était sur le mur pour le manager.

«L’équipe, vous pensez aux risques qu’il a pris, ne pas jouer avec un attaquant, des partenariats sur tout le terrain, ça avait l’air dans un désarroi total.

«Cette cohérence n’a tout simplement pas été là. On voit la Premier League, dixième du tableau, ils doivent se présenter pour le match retour. S’ils ne le font pas, de mauvaises choses se produiront.

«Il y aura de grands changements au club de football s’ils ne réussissent pas au tour suivant. La performance de ce soir était alarmante.

