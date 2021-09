in

08/09/2021 à 19:28 CEST

Enfin le rêve qui Image de balise Carlos Alcaraz atteint la finale de l’US Open s’est évanoui, après avoir été contraint d’abandonner devant une autre des grandes promesses du tennis mondial, Félix Auger Aliassime.

Les Le Canadien continue d’avance dans le dernier Grand Chelem de l’année, ce qui vous prendra à partir de la semaine prochaine pour entrer dans le Top 10. Aliassime va de pair avec Toni Nadal, qui espère arriver sous peu devenir l’un des élus pour soulager les ‘Big Three’ et Carlos Alcaraz ce sera l’un de vos rivaux les plus directs.

Sur cette rivalité a parlé Toni dans une interview avec ‘Radioestadio Noche’, par Onda Cero, assurant que : “Avant les tournois étaient entre les mains de trois joueurs de tennis, mais je pense que dans les prochaines années, il y en aura dix qui se battront pour la victoire et parmi ces dix il y aura sûrement Carlos Alcaraz“.

Il a aussi pensé au Murcien : « plus aucune pression ne s’ajoute pour dire du bien de lui. La pression va l’avoir toute sa vie. Il sait qu’il va se battre pour être le plus haut possible, il le sait ; connaît son potentiel“. Pour finir il a voulu plaisanter sur les préférences de Rafa Nadal avant de commencer le jeu : “Si mon neveu va avec Alcaraz, il serait très en colère contre lui. Mon neveu viendra avec moi“.

“Tout le monde sauf Djokovic “, Il a parlé des prévisions du champion de l’US Open. “Peu importe que je l’aime ou pas, Je ne suis pas intéressé qu’il gagne ce tournoi, je ne voudrais pas qu’il surpasse Rafael“, il a fini.