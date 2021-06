Si Nifty continue de se négocier en dessous de 15 600, il pourrait toucher 15 510 ; HCL Tech et Sun Pharma semblent forts dans les charts

Pour le marché, l’obstacle immédiat serait de 15700/52300. Image : .

Par Shrikant Chouhan

Après une forte tendance haussière de 14885 à 15660, les indices de référence ont connu une activité de range étroite proche d’un niveau record. Cependant, la texture plus large du marché est toujours haussière et devrait se poursuivre à court terme. Parmi les secteurs, l’évolution de l’indice Nifty IT est encourageante et nous suggérons d’accumuler les valeurs technologiques pour ce mois. L’indice Nifty 50/Sensex 30 a clôturé en dessous de 15600/52000, ce qui indique que les day traders peuvent adopter une position prudente proche du plus haut niveau historique, et si l’indice parvient à se négocier en dessous de 15600, le Nifty peut atteindre les niveaux de 15510/51750 pour 15450/51500. D’un autre côté, pour le marché, l’obstacle immédiat serait de 15700/52300, s’échangeant au-dessus du même niveau, nous pouvons nous attendre à la poursuite de la vague de tendance haussière jusqu’aux niveaux 15770/52500 ou 15850/52800.

Les actions à l’honneur cette semaine

Ports d’Adani et zone économique spéciale

ACHETER, CMP : Rs 798.5, CIBLE : Rs 840, SL : Rs 780

Au cours des dernières semaines, Adaniports se négociait dans une fourchette étroite avec une formation de séries basses plus élevées, tandis que, à l’échelle quotidienne, le titre a donné une cassure du modèle graphique du canal ascendant avec une activité de volume incrémentielle qui indique le début d’un nouveau mouvement haussier dans le compteur.

Sun Industries Pharmaceutiques

ACHETER, CMP : Rs 671.15, CIBLE : Rs 705, SL : Rs 655

L’action avait connu une tendance haussière phénoménale depuis les plus bas de 550, formant un graphique de continuation haussier, actuellement en raison de la réservation de certains bénéfices, une pause temporaire dans l’élan est observée, mais il semble qu’un fort renversement soit très probable de la zone de retracement sur le graphique journalier pour un nouveau mouvement à la hausse.

HCL Technologies

ACHETER, CMP : Rs 951, CIBLE : Rs 999, SL : Rs 930

Il existe une bonne base formée autour de 900 qui servira de zone de support solide pour le compteur. De plus, après le renversement, l’action est dans une remontée progressive et s’échange dans un canal haussier bien au-dessus de ses moyennes mobiles à court terme. , nous nous attendons donc à ce que la dynamique haussière se maintienne dans un avenir proche.

Peintures Asiatiques

VENDRE, CMP : Rs 2 924,95, CIBLE : Rs 2 780, SL : Rs 2 980

L’action a atteint un sommet historique de 2989 et il semble que les haussiers perdent le rythme d’un nouveau mouvement haussier, comme le montrent les graphiques intrajournaliers où, après la consolidation, l’action a subi une baisse en cassant ses moyennes mobiles à court terme indiquant davantage baissier.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif (Recherche technique sur les actions), Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

