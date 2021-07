Si Nifty se négocie au-dessus de 15 870, il peut remonter jusqu’à 16 150 ; ICICI Bank, SBI Life parmi 4 valeurs techniques à acheter

in

Par Shrikant Chouhan

Le début de la semaine en cours a été positif, après l’ouverture de l’écart Nifty 50/BSE Sensex a rapidement dépassé la marque de résistance 15750/52600 et a progressé de plus de 190/400 points. Au cours de la période quotidienne, l’indice a formé une forte formation de retournement et la texture de la configuration suggère une vague de tendance haussière susceptible de se poursuivre à moyen terme. Cependant, le marché prend constamment une résistance près du niveau 15900/53200 et le graphique intraday suggère que les traders peuvent adopter une position de prudence près du niveau 15900/53200.

Techniquement, dans un avenir proche, 15870/52900 devraient être les niveaux clés à surveiller, en dessous de la même vague de correction susceptible de se poursuivre jusqu’à 15775-15720/52850-52500. D’un autre côté, si le marché réussit à s’échanger au-dessus de 15870/52900, nous pouvons nous attendre à la poursuite de la vague de tendance haussière jusqu’à 15925-15965/53200-53400. Une autre hausse pourrait également se poursuivre, ce qui pourrait faire grimper l’indice à 16050-16150/53500-53750. Spécifiques sectorielles, la Bank Nifty et les valeurs financières sélectives sont susceptibles de surperformer.

Banque ICICI

ACHETER, CMP : Rs 650.3, CIBLE : Rs 685, SL : Rs 635

Après une forte reprise de 530 à 660, l’action a connu une baisse progressive, mais le compteur se négocie dans une fourchette avec une activité de volume décente et prend constamment en charge la ligne de tendance à la hausse, ce qui suggère que l’action est en phase d’accumulation, d’où une nouvelle cassure. mouvement est attendu pour une nouvelle étape de tendance haussière à court terme.

Jindal Acier & Puissance

ACHETER, CMP : Rs 391, CIBLE : Rs 414, SL : Rs 380

Après avoir atteint le plus haut de 500, le compteur a connu une forte correction des prix et il est entré en mode de consolidation pour les dernières sessions, mais actuellement sur les graphiques intrajournaliers, il se négocie dans une fourchette étroite du modèle de graphique en triangle symétrique qui indique que le compteur a assez potentiel de hausse avec un scénario de risque et de rendement favorable par rapport aux niveaux actuels.

Compagnie d’assurance-vie SBI

ACHETER, CMP : Rs 1 023, CIBLE : Rs 1 075, SL : Rs 1 001

Un mouvement haussier phénoménal dans le compteur est observé au cours des derniers mois et il est toujours dans la tendance haussière, l’action crée en permanence le modèle de graphique des séries Higher High et Higher Low, de plus la formation récente de chandeliers haussiers forts indique un élan haussier à maintenir dans séances à venir.

Sun Pharmaceuticals

ACHETER, CMP : Rs 673,25, CIBLE : Rs 707, SL : Rs 660

Au cours des dernières semaines, l’action se négocie globalement dans une formation de range rectangulaire de 660 à 680 près de sa zone de retracement importante. Une base solide a donc été formée pour la nouvelle étape d’une tendance haussière pour le compteur, cependant, il semble Le mouvement est très probable à partir de la zone de retracement sur le graphique journalier pour un nouveau mouvement haussier.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

