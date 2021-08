Si Nintendo Switch Online ajoute Game Boy, pourquoi ne pas ajouter GBA aussi ? – Sujet de discussion

Notre GBA illustré a un mod d’écran sophistiqué, considérez-le comme un «modèle OLED» GBA (Image: Nintendo Life)

Nintendo Switch Online est relativement statique, en tant que service, depuis un certain temps. Nous avons eu un certain roulement de jeux en ligne gratuits, plus récemment avec Pac-Man 99, et un afflux lent et constant de titres NES et SNES, mais en général, la période a été calme. Mis à part certaines vedettes souvent demandées qui restent absentes, les applications NES et SNES ont semblé plutôt dépourvues d’idées, ajoutant des jeux peu connus qui valent certainement la peine d’être joués mais, finalement, ne prennent pas le pouls.

Avec Switch qui se vend si bien et la société étant dans une situation financière ridiculement solide, Nintendo n’est pas vraiment sous pression pour faire les gros titres et gagner des fans de longue date avec plus de jeux rétro dans NSO. Pourtant, les rapports selon lesquels Game Boy et Game Boy Color arriveront bientôt ne sont pas nécessairement surprenants – l’émulation pour ces titres ne posera aucun problème, et cela aidera à déplacer un peu le récit autour du service. Il peut suivre un schéma similaire à celui observé avec les applications NES et SNES, nous éloignant du passé de la console virtuelle – où le GB original et ses frères Color figuraient sur 3DS – et dans le monde des applications d’abonnement.

La bibliothèque Game Boy sera la bienvenue sur Switch, bien sûr (Image : Nintendo Life)

Bien sûr, beaucoup continueront à vouloir Nintendo 64 et GameCube, mais gardons cela pour l’instant car, soyons honnêtes, Nintendo n’est évidemment pas pressé d’offrir ces bibliothèques, du moins pas au-delà des versions ponctuelles limitées.

Game Boy Advance, cependant, sera un absent décevant s’il s’avère être absent d’une mise à jour potentielle dans les mois à venir. Le bavardage en ligne est que GBA n’est pas prévu d’arriver aux côtés de ses prédécesseurs, ce qui serait une occasion manquée pour diverses raisons. Une grande raison est Metroid Dread.

Nintendo est en train de donner à Metroid Dread une impulsion marketing majeure avant sa sortie le 8 octobre, et cela devrait encore s’accélérer à l’approche de la sortie. Une grande partie du marketing a été les « rapports » réguliers qui donnent des informations sur la série, la mécanique et la tradition. Ces rapports sont si remarquables que la bande-annonce la plus récente était directement liée à l’un d’entre eux, se concentrant sur certains des ennemis à venir dans Dread.

Ce qui ressort clairement du marketing et de la promotion, c’est que Metroid Dread, également appelé “Metroid 5”, suivra directement “Metroid 4”, ou Metroid Fusion comme la plupart d’entre nous le savent.

Avec Dread susceptible d’être le jeu Metroid le plus vendu de loin, grâce à une bosse anticipée d’un public enthousiaste de Switch avec sans doute plus de joueurs « core » que n’importe quelle console Nintendo depuis la SNES, il est logique que les nouveaux arrivants veuillent également jouer à travers les prédécesseurs du jeu. Vous pouvez actuellement jouer à “Metroid 1” et “Metroid 3” sur Switch via le service en ligne – Metroid et Super Metroid, c’est-à-dire – et si Game Boy arrive, Nintendo pourrait ajouter la suite originale de 8 bits, Metroid II: Return of Samus .

Désormais, le titre précédent du développeur MercurySteam pré-Dread, Metroid: Samus Returns (un remake de 2) aura probablement des liens de tradition et de style vers Dread, mais le lien Fusion est le plus direct. Pourtant, nous pourrions, si les rumeurs sont correctes, avoir accès à tous les jeux Metroid numérotés par la tradition, à l’exception de Fusion sur Switch, et potentiellement avant la sortie de Dread. Si vous voulez jouer à Fusion sur du matériel moderne, vous devez extraire une Wii U pour la version console virtuelle ou l’avoir reçue dans le cadre du « programme Ambassadeur » sur 3DS. Cela semble être un état de choses un peu idiot.

Metroid Fusion est plutôt bon (Image: Nintendo)

C’est Nintendo cependant, alors qui sait. Il pourrait soudainement décider de remédier à la situation non seulement en ajoutant des titres Game Boy via les applications Switch Online, mais également en déposant un port / ROM de GBA’s Fusion sur l’eShop. La réaction sur les réseaux sociaux serait certainement amusante si cela se produisait.

GBA serait un merveilleux ajout au service Switch Online. Il abritait de nombreux jeux de haute qualité, avec des exclusivités, des ports et des remasters délicieusement variés

Aller au-delà de notre obsession Metroid – hé, ça fait longtemps, d’accord ? – le GBA serait un merveilleux ajout au service Switch Online. Il abritait de nombreux jeux de haute qualité, avec des exclusivités, des ports et des remasters délicieusement variés. À l’époque, il était presque considéré comme une Super NES portable – ce n’était pas tout à fait exact, mais il attirait une bibliothèque digne de ce statut. Vous pouvez faire défiler notre liste des meilleurs jeux Game Boy Advance et avoir une idée de la qualité de son apogée. Et oui, il y avait Mother 3 et tout un tas de RPG exceptionnels.

Donc, si GBA n’arrive pas bientôt pour Switch Online, pourquoi serait-ce ? Eh bien, comme mentionné précédemment, Nintendo n’est pas souvent connu pour se dépêcher de déployer des produits, en particulier lors de l’extension de son service en ligne. Nous ne savons pas non plus si d’autres redémarrages de cette époque inciteraient Nintendo à se retenir; après tout, nous avons eu le redémarrage de The Legend of Zelda: Link’s Awakening l’année dernière, ce qui a peut-être mis Go en veilleuse, tandis qu’en décembre, nous obtenons un double remaster GBA avec Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Image : La vie de Nintendo

Cela dit, si une bibliothèque Advance sélectionnée arrive finalement, c’est une plate-forme rétro qui sera très bien adaptée à la Switch. Sa résolution et ses dimensions d’écran conviennent mieux au 16:9 moderne, pas parfaitement mais mieux que la bibliothèque Game Boy originale. La bibliothèque de la GBA a également bien vieilli et regorge d’excellents titres de première partie qui attireraient un grand battage médiatique parmi les fans en ligne.

Tout cela suppose, bien sûr, que la console virtuelle en tant que concept doit rester en veilleuse, ce qui semble être le cas. Inutile de dire qu’il y en a encore qui préféreraient l’option d’acheter des favoris individuels du back-catalogue de Nintendo plutôt que d’attendre qu’ils se déploient progressivement dans le cadre de Switch Online. Mais bon, cela ne semble pas probable.

Dans tous les cas, si nous obtenons bientôt Game Boy / Game Boy Color, cela fera à juste titre les gros titres, et de nombreux fans de Nintendo, anciens et nouveaux, auront des classiques rétro à apprécier. Comme c’est la tradition, cependant, nous en redemanderons probablement.

Faites-nous savoir ci-dessous les jeux GBA que vous aimeriez revisiter sur Switch si vous en avez l’occasion.

